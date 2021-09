CC critica la opacidad del PSOE en el traslado del Hospital Febles Campos

Blanca Pérez, consejera insular de Coalición Canaria (CC), denuncia «la opacidad del PSOE sobre el traslado de los usuarios del Hospital Febles Campos al Seminario de La Laguna» y exige que haya transparencia sobre esta actuación. Responsabiliza de ello al presidente del Cabildo, Pedro Martín, y a la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, María Ana Franquet.

CC reprocha al Gobierno insular que no haya facilitado la información solicitada en el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) celebrado el jueves y en la comisión plenaria de Acción Social que tuvo lugar anteayer. «Franquet no ha dado los datos que pedimos. Si no tiene nada que ocultar, debería hacer pública la información que hemos solicitado», apunta la consejera nacionalista.

Pérez Delgado explica que «estamos ante una actuación de un gran calado», en alusión al traslado de unas 250 personas «que necesitan una atención especializada y que, de momento, sigue sin realizarse». En ese sentido, recuerda que el presidente de la Corporación insular y la consejera del área «anunciaron en junio de 2020 el traslado de los usuarios del Hospital Febles Campos al Seminario y la realidad es que a día de hoy no se ha producido».

La consejera nacionalista anuncia que su formación política continuará solicitado la información que se le niega «para saber qué está ocurriendo». Al tiempo, CC trabaja «para buscar una solución a los pacientes y a los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), que es lo más importante».

Esta situación se suma al cierre del programa Ansina y «ahora vemos que no son capaces ni de ejecutar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dejamos planificado ni de gestionar bien la situación de los usuarios del Febles Campos».

El PP espera la documentación

Zaida González, La portavoz del Partido Popular en el Cabildo, recuerda que el PP rechazó este expediente tras conocer la postura del comité de empresa único del IASS. «Después de que el presidente y la consejera de Acción Social anunciaran en medios de comunicación el traslado de pacientes del Febles Campos, nosotros solicitamos en varias ocasiones el expediente, a lo que se nos contestaba que no constaba el mismo», explica la consejera popular. De hecho, asegura que «semanas antes de que este expediente fuera a Consejo de Administración, e, incluso, antes de conocer la versión de los trabajadores, habíamos solicitado en la institución insular el expediente en cuestión, al que hemos realizado un seguimiento desde el inicio, sin que hasta el momento de convocar el Consejo se nos hubiera facilitado la documentación».

En junio de 2020 se anunció el traslado de los pacientes y de los empleados para reconstruir el Hospital Febles Campos, previa demolición del edificio actual, que data de la década de los 50 del siglo pasado.