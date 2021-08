Pedro Martín cumple dos años al frente del Cabildo de Tenerife. Su balance en el ecuador del mandato denota «satisfacción» con el compromiso y el trabajo de su equipo de gobierno. Cree que los malos datos de contagios en la Isla se deben, en parte, a la escasa colaboración de la ciudadanía y la reclama.



¿Conoce a alguna persona en su entorno que se niegue a vacunarse? ¿Qué le diría a quienes no lo quieren hacer?

No conozco ninguna persona cercana que lo sea, pero sí los efectos que producen los negacionistas y lo dice alguien que ha pasado la enfermedad. Afortunadamente, creo que en Tenerife son pocos. Los que han gritado libertad por fuera del Cabildo lo que piden es libertad para contagiar a otro, libertad para colapsar los servicios sanitarios de atención primaria y libertad para impedir que, por falta de camas, se hagan operaciones a personas que lo necesitan. Me parece profundamente egoísta esta actitud.

Parece difícil gestionar una pandemia sin un marco normativo claro que permita poner en práctica todas las medidas anti- Covid. ¿Lo considera así?

Por supuesto que resulta complicado, porque nos hurta herramientas que nos permitirían luchar contra la expansión de los contagios. El planteamiento del Gobierno de Canarias respecto al toque de queda iba en el camino de frenar la expansión de la pandemia y eso no se puede conseguir solo vacunando. Dicho esto, hay que respetar la sentencia y asumirla. No queda otra.

¿Qué opina de que los tribunales de justicia digan una cosa en unas comunidades y otra distinta en otras? ¿Ha generado confusión?

No comparto algunas decisiones de los tribunales y no ayuda que unas medidas se puedan tomar en unas comunidades autónomas y no en otras. Ahora no nos quedan más que dos. Por un lado, la vacunación masiva; por otro, repetir el mensaje de concienciación a los ciudadanos para que sean responsables. Algo muy importante, porque en Tenerife el nivel de colaboración con los rastreadores ha bajado a un 37%. No es un problema de rastreo ni de falta de vacunas, sino de los comportamientos inadecuados de algunos y de la poca colaboración.

¿Cuándo prevé que mejoren los datos de la pandemia?

Los datos empiezan a marcar ya una tendencia que tiende a igualar a Gran Canaria con Tenerife en número de contagios. Pienso que la nueva variante Delta terminará por equipararnos a todos. Confío en que el nivel de vacunación, que va muy bien, permita doblegar la curva el próximo septiembre. Quiero destacar el trabajo de coordinación con el Servicio Canario de la Salud, al que hemos puesto a disposición instalaciones para la vacunación masiva y colaborado en los protocolos en las residencias de ancianos. No olvido el trabajo de los científicos del Departamento de Genómica del ITER, que han secuenciado el genoma del virus en una labor reconocida mundialmente. Hemos reorientado la investigación para dedicarla al virus. Apoyamos en lo económico y en la dotación de maquinaria y equipamiento.

CC dice que el Cabildo no toma medidas.

Coalición Canaria utiliza la Covid como una herramienta propagandística. Cuestiona al Gobierno de Canarias y al Cabildo, pero demuestra un gran desconocimiento porque hace afirmaciones sin aportar datos. Forma parte de su intención de intentar acaparar protagonismo con la descalificación a otras administraciones y querer mandar el mensaje a los suyos de que siguen ahí, a pesar de tener que soportar el estar la oposición. Esas 22 medidas que han presentado no son más que pura propaganda. Por ejemplo, el cribado en controles nocturnos. Primero, es cuestionable la legalidad; luego, no sirve de nada porque no tiene una base científica. Lo que se busca es encontrar a los asintomáticos que puedan contagiar en un determinado ámbito geográfico. Por eso hay que cribar donde hay mayor incidencia y estén esas personas que contagian sin saberlo. En esta ocurrencia no hay ni protocolo, ni criterio científico ni seguridad jurídica.

En relación directa con la crisis sanitaria están la económica y, sobre todo, la social, reflejada en las altas cifras de paro. ¿Cuál es la respuesta de Cabildo en políticas de empleo?

Hay 18,5 millones destinados a los municipios para planes de empleo. Pero destacaría las ayudas a pequeñas empresas y autónomos. El objetivo, con las competencias que tenemos, es llegar a donde no llegan otras instituciones. Han sido 5,5 millones para el sector en 2020 y otros nueve este 2021, Además, hemos conseguido ser la primera institución que, en la próxima convocatoria, podrá otorgar subvenciones a personas que no estén al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social. Si lo estás pasando mal y no tienes ingresos por la crisis, no puedes estar al corriente en los tributos. Hay que ayudar a que el pequeño empresario pueda presentarse a las ayudas de otras administraciones.

La Fiscalía llama a declarar a los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la absorción de la deuda privada del NAP. Lo hizo un gobierno CC-PSOE y hay cargos del PSOE implicados.

Nunca acuso a nadie de corrupción ni utilizo las aparentes irregularidades en la gestión para atacar a rivales políticos, y podría tener muchos argumentos para hacerlo. Creo en la presunción de inocencia y en la capacidad de poder justificarse aquellos que han tenido alguna responsabilidad en la gestión de las empresas del Cabildo. Ahora bien, tampoco vamos a tapar medidas que se han tomado que considero que no responden al interés público. En el caso del NAP, la decisión fue cambiar las acciones de una empresa prácticamente en disolución y con valor casi nulo por las de otra del Cabildo muy valiosas y compensar así a empresarios que podían perder dinero. Se encarga un proyecto por cuatro millones de euros para construir un edificio. ¿Por qué, si ya se construye en otro lugar y con proyecto propio? Lo hacemos para que cuando venga otro gestor no pueda señalar a nadie por haber querido ocultar decisiones que requieren de una aclaración.

Hay una consejera del Intech, Raquel Lucía Pérez, incluida en la relación. ¿Qué piensa?

Hay grados de responsabilidad, en mi opinión. No es lo mismo votar a favor de que se concluya un expediente que ya viene de otro consejo ni tampoco lo es el papel de un vocal que el del presidente que propone la iniciativa. Este análisis no lo debo hacer yo, sino los tribunales, en su caso. Planteo para todos la presunción de inocencia. Damos cuenta de una serie de hechos que, en algunos casos, han ido en contra del interés público, como tener que aportar 12 millones de dinero público al NAP o 18 al Parque Tecnológico para empresas descapitalizadas. Lo ponemos sobre la mesa para evitar que se diga que hemos sido cómplices de una gestión inadecuada de las empresas públicas.

¿Van a adoptar alguna medida respecto a las empresas?

Ya lo estamos haciendo. Una consejera delegada del ITER tiene encomendada la gestión de coordinar el trabajo en las distintas empresas del Cabildo (casi 70 ), racionalizar el gasto y simplificar la estructura en la medida de lo posible. Pueden fusionarse algunas o eliminarse otras, pero, sobre todo, poner orden en procedimientos cuestionables que hemos encontrado en muchas de ellas.

Ejerce como consejero de Turismo desde el pasado 7 de abril. La oposición entiende que hace falta una persona que se dedique en exclusiva al sector. ¿Qué tiene que decir el presidente?

Cuando el señor Carlos Alonso fue consejero de Turismo y, al mismo tiempo, presidente del Cabildo durante dos años parece ser que no había problema. Ahora, el problema es que lo haga yo. Es lo que toca. El turismo es algo tan serio que, mientras no se establezca un nuevo organigrama y una reorganización del área, la seguiré asumiendo personalmente. Con la colaboración de Aarón Afonso, director de apoyo al Presidente, y de David Pérez como consejero delegado de Turismo de Tenerife.

El turismo da por perdida la temporada de verano y ya piensa en la de invierno. Pero sigue la incertidumbre.

Hemos trabajado para establecer una nueva estrategia turística que es muy amplia. Por ejemplo, un contacto directo con las compañías aéreas para aumentar la conectividad de Tenerife. Por cierto, ante la crítica de CC en el sentido de que perdemos empuje frente a Gran Canaria, digo que no es cierto y que la superamos en más de un millón y medio de plazas aéreas. Hemos hecho encuestas en 30 países para localizar los intereses y gustos de clientes potenciales. Trabajamos con potentes sistemas digitales, de inteligencia artificial, para intentar enlazar los gustos y las aficiones de cualquier potencial viajero para conectarlos con Tenerife. Realizamos actuaciones singulares en aquellos destinos en los que intentamos posicionarnos, desde la presencia en salas de exposiciones de fotografías en San Petersburgo, en París, en Berlín y en otras ciudades europeas hata potenciar mercados que nos interesa desarrollar, como el de los países nórdicos. Ahí hacemos campañas promocionales de muy diverso tipo. Algunas son singulares, como que los principales informativos de televisión ofrezcan la información meteorológica del país y la de Tenerife. El objetivo es llegar a segmentar el mercado para intentar atraer nuevos clientes y reducir la edad de los que nos visitan y de los que repiten. Los fidelizados están en la franja de 45 años hacia arriba.

Y mientras, no hay coches de alquiler en toda la Isla. Así es difícil la reactivación.

Pienso que se trata de un problema puntual que se resolverá pronto, en la medida en que se consiga estabilizar el flujo de llegadas, aunque no sea en el número del pasado, y dejemos de preocuparnos porque se desaconseje venir a Canarias y a Tenerife. Como todas las áreas estrechamente vinculadas al sector turístico, se ha resentido con la crisis. Resulta complicado afrontar una renovación de flota, porque no se sabe cuándo se va a recuperar el turismo. Me trasladan la dificultad de hacer una previsión en un mercado cambiante. Antes se conocía bien la demanda, según el mes del año; ahora, cambia por días o semanas. Las compañías son conservadoras porque la inversión en renovación sería muy cuantiosa.

¿En qué momento está el proceso de la aerolínea canaria en la que Cabildo tiene intención de participar?

Aún no formamos parte de la compañía. Ya advertí de que sería un proceso muy largo y garantista, además de delicado, porque podría ser utilizado contra la propia compañía si el trámite burocrático en el Cabildo tuviera algún error. Ya tenemos un informe del área de Turismo, se ha encargado un estudio del interés que tendría esta empresa y luego, hay que llevarlo a pleno hasta en tres momentos distintos; o sea, en tres plenos. La vocación de formar parte de la empresa sigue ahí, porque en el futuro se reconocerá la importancia de que el Cabildo no sea solo espectador, sino parte de un servicio tan esencial para Tenerife como es la conectividad.

¿Cómo convencería de que hay que construir un puerto en Fonsalía? Ha surgido la contestación, como con Granadilla.

Soy respetuoso con la opinión de quienes no quieren un nuevo puerto, pero no entiendo la falta de coherencia en los políticos, algo que nos deja tan mal delante de los ciudadanos. CC decía apoyar el puerto en el pasado, pero en la oposición se pone al lado de los colectivos ecologistas. Ahora es un sí, pero tal vez con traslado a Granadilla o a Santa Cruz. Desde la comodidad y los tiempos de trayecto, me parece una barbaridad. Entiendo que sería tremendo mezclar usos comerciales con los industriales en Granadilla. Aumentaría el consumo de gasoil y las emisiones de CO2. Y olvidamos a los ciudadanos que utilizan este medio de transporte, sobre todo a los de La Palma, La Gomera y El Hierro. Mantengo mi apoyo decidido al puerto de Fonsalía. No soy un oportunista político y lo que más me molesta es la falta de coherencia. Como demuestra CC en este y asuntos como el tren del Sur o las depuradoras extensivas.

Impulsar el municipalismo ha sido uno de los grandes objetivos de su equipo de gobierno. ¿Cuál es su balance en dos años?

Vengo de un municipio, Guía de Isora, y tenía muy claro que había que cambiar radicalmente el enfoque del anterior grupo de gobierno, el de Coalición Canaria. Para entender Tenerife hay que entender a los 31 municipios que lo forman. En un año se aportarán 18,5 millones de euros destinados, junto a las aportaciones propias, a potentes planes de empleo. Puestos de trabajo no solo para los sectores con menor preparación académica, sino también dirigidos a universitarios que buscan su primer empleo. Con criterio de pacto con ayuntamientos y Fecai para un reparto equitativo.

Otro ámbito de trabajo en este campo, más todavía en pandemia, es el social. Valórelo.

Las partidas económicas para los servicios sociales pueden estar sobre los once millones de euros también en el periodo de un año. Van destinados a ayudas a la compra de comida, al alquiler, a adquirir bonos de transporte... No aparece el Cabildo, porque en situaciones de crisis económica no le corresponde tomar protagonismo ni monopolizar, sino distribuir con eficacia para llegar a todos los municipios. Puede haber alguna diferencia puntual, pero están justificadas. En solo cuatro o cinco invertimos en sinhogarismo, y el más beneficiado es Santa Cruz porque es donde tienen el principal problema.

¿Cómo se articula esa política de llegar a todos?

Por ejemplo, a través de la Oficina de Energías Renovables, todo un éxito. Atiende a particulares, empresas, comunidades de vecinos o ayuntamientos. Allí les orientan para pedir subvenciones o acometer instalaciones energéticas. O la Oficina de Atención y Apoyo a los Municipios, cuyo sentido es agilizar expedientes en los de pequeña extensión. También dar apoyo informático e impulsar el desarrollo de la agenda digital.

Otro aspecto poco conocido es el asesoramiento jurídico.

El Cabildo pone abogados y asesora en los tribunales. Hay municipios en los que hemos llevado veinte o treinta casos. De enero a julio de este año se les ha representado en 275. Además, se ha facilitado asesoramiento jurídico, asistencia técnica y administrativa en otras treinta ocasiones.

La inmigración remite, pero quedan muchas personas todavía en situación irregular.

Este es un asunto de estado que requiere la solidaridad del resto de comunidades autónomas y de Europa. También responsabilidad de los partidos políticos para no usar el problema como herramienta de ataque. Se han cometido errores. He criticado el centro de Las Raíces y creo que hay que buscar alternativas en otros de menor dimensión. Y la política de comunicación ha sido muy mala. Pero se han traslado emigrantes por miles a la península y han salido muchos más de los que se han quedado. Hay que analizar la necesidad de crear centros en Canarias y fuera para albergar a migrantes en condiciones adecuadas.

¿Qué reflexiones haría como secretario general insular sobre lo que ha pasado en Arona?

El expediente de expulsión concluyó y ha sido recurrido. Existen unas medidas cautelares que han impedido esa expulsión y en este momento el caso no depende directamente del PSOE. No se debería debatir este asunto en los tribunales, pero forma parte de una situación muy dura para los socialistas porque la ruptura no se ha debido a corrupción o mala gestión, sino a diferencias irreconciliables entre personas. Nos queda una sensación de fracaso.

¿Está siguiendo los Juegos Olímpicos de Tokio? Pedri, un chico de Tegueste, está ahí y todo el mundo habla de él. (La entrevista es anterior a la final).

Muy poco, no he tenido tiempo. Algo del baloncesto, pero el deporte que más me gusta, de siempre, está marginado en los medios de comunicación y es el boxeo. Me parece lamentable lo que se ha hecho con el boxeo por parte de muchos gobiernos, incluidos los de mi signo político. Es con el atletismo el de mayor raigambre olímpica. Mi hijo boxea y me parece un deporte fantástico. En cuanto a Pedri, llamé a su padre hace unos días para transmitirle mi abrazo y el de la Isla. Le dije que estamos muy contentos. Genera ilusión y alegría en momentos complicados. Esperamos que tenga un hueco para agasajarlo como merece.

Lo mejor y lo peor en estos dos años como presidente.

Lo mejor, la capacidad de transformar, pese a las dificultades, y la manera de hacer gestión. Más pegada al territorio, más diversa y con más inclusión, para entender los problemas insulares como un conjunto. Con la responsabilidad de poner orden en unas empresas que manejan dinero público. La parte más difícil es poder tomar decisiones en un gobierno por primera vez de pacto y en minoría. Eso y enfrentarnos a situaciones de calima nunca vistas, que coincidieron con incendios urbanos simultáneos en siete municipios; la marcha de Ryanair o la caída de Thomas Cook. Y la pandemia, que nos cambió presupuestos, gestión y la vida. En medio de roturas de canalizaciones de agua de suministro a los agricultores o la amenaza de una plaga de termitas. Un reto que con el tiempo nos dará la satisfacción de haber entregado todo. Muy contento con mi equipo de gobierno, con su trabajo de diez a doce horas diarias y con el compromiso –de PSOE y de Cs–.