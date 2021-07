El tajinaste rojo del Teide, la nueva imagen de Tenerife

«Cuando vi por primera vez un tajinaste rojo, me enamoré al instante. No había visto nada igual; es una flor increíble». Iván Laltrelli, un italiano de 45 años, conoce tan bien esta flor endémica del Parque Nacional del Teide, que puede llegar a superar los tres metros de altura, que no ha parado de fotografiarla desde que llegó a Tenerife hace 20 años. Laltrelli, aficionado a la fotografía y recepcionista en el Hotel Tamarindo Tropical de Santiago del Teide, es el ganador absoluto del V Concurso Fototajinaste, organizado por el fotógrafo Mario Rubio, el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y el Hotel Spa Villalba. Además de obtener el premio absoluto con la imagen Debajo de la ducha, logró el segundo puesto en la categoría macro con No dejar caer tu reflejo, que eligió entre nada menos que 3.000 fotos similares. Iván Laltrelli, asimismo, venía de ganar el primero premio en la categoría nocturna de la edición de este mismo concurso del año pasado.

El tajinaste rojo del Teide (Echium wildpretii), además de ser una de las plantas más simbólicas para los tinerfeños, llevar al Teide a cientos de aficionados a la fotografía y la naturaleza –como Iván Laltrelli– cuando llega la primavera y ser protagonista de un certamen artístico cada año más consolidado, se va a convertir además en imagen de la belleza de los paisajes tinerfeños para la promoción turística de la Isla. Esto anunció el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, tras quedarse sorprendido y maravillado con las fotos ganadoras del concurso Fototajinaste 2021.

David Pérez lo comprobó en la entrega de los premios. «Las imágenes tienen un enorme potencial promocional, de tal manera que nuestro objetivo es utilizarlas en las campañas turísticas e incrementar el apoyo a este concurso que pone en valor, precisamente, lo que queremos potenciar con nuestro nuevo plan de marketing: nuestra variedad, biodiversidad, paisaje... Nuestra autenticidad», resalta.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, entidad dependiente del Cabildo, felicita a la organización del certamen, que ya cuenta con cinco ediciones, y subraya que «las imágenes que se presentaron, y las que resultaron ganadoras, son frescas, innovadoras y llamativas», por lo que también tuvo palabras de alabanza para a sus autores.

Un total de 163 profesionales y aficionados a la fotografía participaron en esta edición de 2021. Presentaron 892 imágenes de tajinastes. El certamen ha tenido un gran impacto en las redes sociales, con visitas de personas residentes en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, México, Alemania, Francia o Reino Unido. Resultaron premiadas 15 imágenes en las cinco modalidades.

El organizador del certamen, el fotógrafo profesional Mario Rubio, celebra que el Cabildo se haya fijado en las imágenes de este año para utilizarlas como promoción turística. «El hecho de que el Cabildo quiera usar este concurso para dar a conocer Tenerife pone de manifiesto la altísima calidad de las fotografías y, más importante aún, el respeto al medioambiente que se exige en las bases para que todo fotógrafo respete los tajinastes», asegura. Rubio hace una valoración «tremendamente positiva» de la edición de este año: «Por un lado y a pesar de las dificultades, se ha rozado el millar de fotografías. Los patrocinadores han vuelto a apostar por el concurso sin dudarlo, el jurado ha demostrado que es de máxima calidad y el concurso cuenta con el sello de calidad de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza».

El Echium wildpretii o también conocido como Sangre del Teide, pues solo se da en el Parque Nacional y algunos puntos de la corona forestal, recibió este nombre científico en honor al suizo Hermann Wildpret, personaje muy importante en Tenerife ya que como botánico mayor del Jardín Botánico de Puerto de la Cruz amplió la diversidad del mismo, además de ser el promotor de otros muchos parques y jardines de la Isla. Se trata de un arbusto que desarrolla una roseta de hojas muy densa, con forma de lanza, más largas las de la base que las superiores, de tonos plateados. Las flores son de color rojo coral –motivo de su nombre– y se disponen de forma puntiaguda. Pueden llegar a alcanzar los 3 metros de altura.

Esta primavera, a pesar de que venía de un invierno lluvioso con dos nevadas en la cima de Tenerife, los tajinastes no brotaron con la cantidad y la fuerza de otros años. Lo cuenta Iván Laltrelli, que solo para la preparación de las imágenes con las que ha conseguido dos premios este año subió al Parque Nacional en siete ocasiones. «Una de las claves está en la preparación de las fotos, porque no todos los días, ni mucho menos, se dan las condiciones perfectas. Muchas veces fui y había calima o nubosidad o sencillamente no se daban los parámetros que necesitaba para lograr lo que yo quería». «Pero finalmente lo conseguí», concluye este amante de la fotografía «encantado» con que sus imágenes y las de los demás premiados vayan a servir para promocionar la belleza de los paisajes tinerfeños.