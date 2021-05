La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, dirigida por José Antonio Valbuena (PSOE), confirma que el Consorcio de El Rincón volverá a reunirse el próximo 21 de mayo para tratar de desbloquear obras pendientes como la nueva escalera de acceso a la playa de Los Patos o la mejora de la vía de acceso a la playa de El Bollullo. Este organismo, que en la actualidad depende del Gobierno regional, aún debe aprobar los presupuestos de 2020 y 2021 para continuar con el desarrollo de los proyectos de conservación y mejora de esta zona agrícola de la costa del Valle de La Orotava.

Ante las críticas del Ayuntamiento villero por la segunda paralización de la obra del acceso a Los Patos, desde marzo de 2020, esta consejería matiza que la empresa Urvios Construcción y Servicios, S.R.L., sí ha recibido el pago de al menos 64.300 euros de las primeras certificaciones de una obra que fue adjudicada en 2019 por unos 500.000 euros.

Tres pagos en julio de 2020

«Las obras se iniciaron el 28 de octubre de 2019 y las primeras certificaciones de la dirección facultativa para su correspondiente abono fueron aprobadas por la Comisión Ejecutiva del Consorcio El Rincón el 26 de junio de 2020, por importes de 16.338, 1.699 y 46.319 euros. Estas cantidades fueron transferidas a la empresa el pasado 30 julio 2020», indican desde la citada Consejería regional.

Desde el área que dirige José Antonio Valbuena se señala que las obras se paralizaron «primero el 11 de marzo de 2020 por la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19», y posteriormente «por haber detectado el director de la obra que el sistema de sostenibilidad del talud y de la pantalla dinámica debían ser modificados, ya que los incluidos en el proyecto, que fue redactado por el Ayuntamiento de La Orotava, son inadecuados. Esto obligó a modificar el proyecto de ejecución y desde entonces no se ha certificado obra alguna».

La reactivación de la obra de la escalera de Los Patos será una de las claves de la reunión del próximo día 21 y, según indican desde la Consejería de Planificación Territorial, «el reinicio de las obras de la escalera de acceso a la playa, mediante la ejecución del proyecto modificado, se prevé para finales de este mes de mayo, una vez celebrada la comisión ejecutiva».

Un entidad público-privada

El Consorcio El Rincón es una entidad integrada por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava, y por las entidades privadas de la Agrupación de Propietarios El Rincón, la Asociación de Vecinos Unión Vistas del Teide de El Rincón y la Coordinadora Ecologista de El Rincón.

El concejal de Ordenación del Territorio de La Orotava, Narciso Pérez (CC), recordaba este lunes en declaraciones a EL DÍA que «a finales de 2020, el Consorcio de El Rincón se reunió para hablar del borrador de los presupuestos de 2020 y de 2021, pero a día de hoy, el Gobierno de Canarias no los ha aprobado. Esa es una complicación añadida para desatascar esta obra, así que este verano es imposible que se termine». A su juicio, «si el Gobierno de Canarias no le da mayor agilidad a la parte orgánica del Consorcio de El Rincón y realmente empieza a funcionar, con reuniones efectivas y una aprobación de presupuestos, la obra no se va a terminar». También temía por la adjudicación del proyecto para la mejora integral de la vía de acceso a la playa de El Bollullo, que tiene un presupuesto de alrededor de un millón de euros.