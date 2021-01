Si la idea era evitar que la gente se aventurara a subir al Teide el pasado fin de semana por seguridad ante la nevada es evidente que se consiguió el efecto contrario. Vista la cantidad de vehículos que se dieron cita en el Parque Nacional “a ver la nieve” está claro que muchos noveleros no se frenaron ante la valla con la leyenda carretera cortada que presidía todos los accesos a la cumbre, tanto por el Norte como por el Sur. Cientos de coches y miles de personas accedieron a donde no debían. Algo “incalificable, grave y desilusionante”, según argumenta Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello.

Coello valora: “Cada vez que se produce un acontecimiento de este tipo se pone a prueba el civismo y la responsabilidad de la sociedad tinerfeña y lo cierto es que el resultado es descorazonador”. Apunta que “el egoísmo, el individualismo y la inconsciencia se han instalado en una parte considerable de la gente que habita en esta Isla”. Y remata: “Se antepone el capricho a la seguridad y a la integridad personal, propia y ajena”.

Coelllo se pregunta: “¿Qué parte de los accesos están cerrados no entendieron?”. Detalla que “no solo las carreteras, también las pistas se llenaron de todo tipo de vehículos, muchos de ellos sin la preparación mínima para circular por ellas”. Además vincula esta “irresponsabilidad” con el momento actual: “La situación sanitaria que estamos viviendo es la peor época para actuar así. Estamos pagando años y años de falta de educación ambiental y cívica. Incluso, a veces parece que hay gente que espera una prohibición para correr a saltársela”.

Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, en declaraciones a la cadena Cope, ha condenado estas actitudes: “Lo que hemos visto es una irresponsabilidad porque, aún sabiendo que las carreteras estaban cortadas, la gente ha subido de forma masiva, provocando atascos y dejando un solo carril para los medios de emergencia”. Considera que “la situación se agrava por la crisis sanitaria, en la que nos jugamos mucho todos”. Arriaga es contundente: “Nos quejamos de las aglomeraciones del transporte público o los centros comerciales y luego hay 5.000 personas jugando con la nieve en dos kilómetros”. También denuncia que “hubo quien accedió por las pistas forestales o por las carreteras el sábado en la noche, saltándose las barreras de control”.

¿Afición por encima de todo?

Capítulo aparte merecen los que han circulado fuera de pista, como un ciclista que aparece en un vídeo en las redes sociales y algunas motos, según las referencias que tiene la Fundación Teles foro Bravo, porque, explica Coello, “se suman los daños ambientales que provocan al rodar campo a través. Es querer poner la afición propia por encima de todo y eso es inaceptable”.

En una de las grandes nevadas más recientes, ocurrida en 2018, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a 70 personas, ocupantes de unos 30 vehículos, que quedaron atrapadas. Ni podían salir con su coche ni estaban preparadas para las bajas temperaturas. Ayer, oscilaban en el Teide entre los tres y los cuatro grados bajo cero. Un simple ejemplo de lo que pudo ocurrir esta vez y solo la suerte evitó. La mayor nevada que afecta a la Isla en cinco años y una enorme imprudencia de esta romería de irresponsables noveleros.

CC habla de descoordinación

El grupo nacionalista insular critica “el caos del pasado fin de semana en el Parque Nacional del Teide”, provocado por la afluencia masiva de personas “debido a la improvisación y falta de coordinación del Cabildo”. CC-PNC señala que, “a pesar de los avisos de la Aemet, no se activó el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) para coordinar los recursos y tomar las medidas preventivas necesarias”. Añade que “solo se cortaron las carreteras, pero no se prohibió el acceso por las pistas forestales y senderos”. Subraya que “no es de recibo” que Enrique Arriaga (vicepresidente) “insinúe que la culpa del colapso fue de la Guardia Civil por no vigilar las 24 horas”. Critica que haya “manifestado que la Guardia Civil es la que tiene que sancionar, pero son muchos kilómetros y no están vigilados las 24 horas”. CC-PNC ruega a la población que respete las normas.