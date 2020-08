El Médano, abarrotado y sin distancia de seguridad

Hasta la plataforma de las duchas está ocupada con toallas. Es domingo y prácticamente ya no queda espacio en la conocida como playa principal de El Médano, en el municipio de Granadilla. Desde primeras horas de la mañana, esta zona de baño ya está abarrotada y, aunque se intente, casi es imposible mantener las distancias de seguridad exigidas para evitar contagios por coronavirus Covid 19. En numerosas terrazas de la zona, tampoco existe la separación exigida entre las mesas y mascarillas se ven pocas. El propio Ayuntamiento de este municipio sureño admite que durante los fines de semana, esta playa se encuentra desbordada pese a las recomendaciones. Y muchos vecinos se llevan las manos a la cabeza ante la imagen con la que se encuentran.

"Aquí no se respeta nada, ni mascarillas ni distancias. Entre turistas y residentes, esta playa y las terrazas siempre están llenas de gente, aunque el resto de las playas de El Médano estén casi vacías", apunta María Ángeles González, vecina de Granadilla que acude asiduamente a El Médano.

Lo mismo opina Cecilia González, que ha tenido que ponerse en el muro porque no hay espacio en la arena. "Es como si aquí no pasara nada, como si el coronavirus no existiese. No entiendo por qué la gente no está concienciada con los rebrotes que se están produciendo en todas partes", agrega esta vecina de Granadilla. Ambas instan al Consistorio de Granadilla a que "controle más" el litoral del municipio, en concreto, "esta playa y los establecimientos de la zona".

"Algo hay que hacer y de manera urgente", apunta Juan Luis Martín, también vecino del municipio sureño. Este ciudadano considera que los agentes de la Policía Local "deberían interponer más sanciones a aquellos que incumplan las medidas contra esta enfermedad, para ver si así hay más respeto".

María Dolores Pérez ha decidido sentarse en las escaleras de la plaza de El Médano, frente a la playa principal. Lleva puesta la mascarilla y comenta que se ha alejado "un poco de la zona de baño porque hay demasiada gente". También es vecina de Granadilla y le encanta acudir los fines de semana al litoral a pasear, pero está preocupada. "A mí me encanta ver esto lleno, con movimiento, porque hemos pasado un confinamiento muy largo, pero si no tomamos medidas y nos concienciamos, vamos a acabar todos en casa otra vez", añade.



Por el paseo marítimo

Varios agentes de la Policía Local de Granadilla recorren el paseo marítimo de El Médano, intentando controlar algo la situación. Siguen llegando familias a la playa principal. Intentan buscar un hueco en el que no haya ya toallas, sillas, sombrillas, hamacas, neveras o niños jugando. Algunas lo consiguen, aunque las distancias de seguridad se siguen acortando. Otras optan por buscar espacio en otro lugar de El Médano que "esté más vacío, pues aquí hay demasiada gente". Y a tan solo unos metros lo pueden encontrar, pero "aquí todo el mundo quiere ponerse en esta playa; es la más conocida y la más familiar", manifiesta Carolina Hernández.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona admite que en esta playa la situación es complicada y difícil de controlar, "aunque estamos haciendo todo lo posible para que se respeten todas las recomendaciones". Así lo asegura la concejal responsable de Seguridad y Emergencias del municipio sureño, la nacionalista María Candelaria Rodríguez González.

Esta explica que en esta parte del litoral es imposible establecer aforos debido a las mareas. "En un primer momento intentamos implantar el mismo sistema que utiliza el Consistorio de Santiago del Teide, dividiendo la playa en parcelas de distintos tamaños para garantizar la distancia de seguridad entre los usuarios. Pero los informes técnicos concluyeron que aquí no se podía, pues la pleamar es muy alta", agrega la también edil de Régimen Interno, Personal, Nuevas Tecnologías y Atención al Ciudadano.



Las sanciones

Por lo tanto, señala, el Ayuntamiento de Granadilla ha optado por incrementar la presencia y vigilancia policial en el litoral, y por intensificar las sanciones. "Se está multando a todo aquel que incumple las medidas de protección, tanto en la playa como en los establecimientos. Al principios, los agentes de la Policía Local se dedicaron a informar, pero ya ahora no nos ha quedado otro remedio que empezar a sancionar. Sabemos que existe cierto mal estar por ello, entre los ciudadanos y entre los locales, pero deben entender que estamos ante una situación crítica y debemos ser responsables", indica.

La edil nacionalista informa de que también se cuenta con la colaboración del personal de socorrismo de El Médano, servicio del que se encarga Cruz Roja. María Candelaria Rodríguez explica que Cruz Roja recurre a la megafonía unas cuatro veces al día, "porque tampoco podemos estar todo el día con ese ruido, para hacer un llamamiento a la responsabilidad, con el fin de que se respeten las distancias en la playa". De todas formas, "y si la situación se sigue desbordando", el Consistorio de Granadilla no descarta tomar otro tipo de medidas de cara a los fines de semana para evitar los incumplimientos, según dice la concejala de Seguridad y Emergencias. "Las estamos estudiando. Está claro que el problema lo tenemos los sábados, domingos y festivos, ya que también suele venir mucha gente de fuera, por ejemplo de Santa Cruz de Tenerife, porque tiene su segunda residencia aquí. El resto de los días de la semana se vuelve a la normalidad", matiza.

Desde el Ayuntamiento del municipio sureño se ruega a la población que respete las medidas para luchar contra el coronavirus Covid 19, con el fin de evitar que se produzcan rebrotes. "La gente tiene que ser responsable con lo que hace. Por muchas medidas que establezca este Consistorio o por muchas multas que ponga la Policía Local, si después los ciudadanos no tienen cuidado, poco podemos hacer. Es necesario que la gente tome conciencia sobre lo que estamos viviendo, porque la crisis sanitaria por el Covid aún no ha terminado. Debemos tener más cuidado que nunca. Por eso, si ven que en la playa principal hay poco espacio, lo lógico es que coloquen sus toallas en otro espacio del litoral de El Médano", sentencia la concejala. Con respecto a las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes de El Médano, María Candelaria Rodríguez informa de que la Policía Local ha interpuesto ya varias sanciones por incumplimiento de los aforos y de la distancia de seguridad. "La mayoría cumple, pero también es cierto que hay algunos establecimientos que han tenido que ser multados. Asimismo, los dueños de los locales también tienen que llamar la atención a aquellos clientes que no respeten las medidas. Yo entiendo la situación de las empresas, porque aún tienen poco personal y están intentando superar esta también crisis económica. Pero, insisto, todos debemos ser responsables", agrega la edil.