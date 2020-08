El PSOE denuncia el cierre de las bibliotecas y las salas de estudio municipales

Santiago Pérez, concejal socialista, expresa su estupor ante el hecho de que, "a día de hoy (por ayer) no haya una sola biblioteca o sala de estudios abierta en Granadilla de Abona". El edil no se explica por qué no abren los centros del casco urbano, San Isidro y El Médano una vez levantado el estado de alarma.

A Pérez le resulta llamativo que se prolongue el cierre del recinto del casco granadillero, porque, "según la concejal de Cultura, Eudita Mendoza", tiene "personal de riesgo" al que no le buscan alternativa.

El concejal advierte de que el cierre "de todas las instalaciones culturales de Granadilla (...) obliga a muchos estudiantes a trasladarse a otros municipios para tener un lugar tranquilo en el que preparar sus exámenes". El PSOE entiende que "evidencia la apatía y el atraso con el que CC arrastra al municipio".