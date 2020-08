El PP reclama al Cabildo que impulse el Circuito del Motor de Tenerife

El Partido Popular reclama al grupo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife que "impulse definitivamente la construcción del esperado Circuito del Motor de la Isla, una infraestructura proyectada por el Cabildo en el municipio de Granadilla de Abona, cuyas obras deberían haberse iniciado en 2018".

La portavoz del Grupo Popular en la institución insular, Zaida González, lamenta las recientes declaraciones del vicepresidente insular, Enrique Arriaga (Cs), que aseguró en los medios de comunicación que "el Circuito del Motor no era una prioridad para esta gobierno insular", una postura que a juicio de Zaida González "nos parece incoherente, teniendo en cuenta que lo dijo al mismo tiempo que anunciaba que el Cabildo gastaría 2,4 millones en el acceso norte al futuro circuito, algo que no entendemos cuando han puesto de manifiesto que el gobierno insular no va a ejecutar el proyecto a corto plazo".

"Carretera a ninguna parte". Para el Partido Popular, el Cabildo "está construyendo una carretera que no lleva a ninguna parte", en lugar de "impulsar este proyecto que es importante para Tenerife en este momento, porque es una iniciativa que podría generar empleo y aportaría valor añadido a la Isla de Tenerife como destino ?turístico".

Zaida González señala que desde el Partido Popular instan al gobierno insular a que "lidere una estrategia de trabajo que garantice la llegada de inversiones a la Isla, puesto que la inversión privada puede traer a Tenerife infraestructuras tan importantes como esta, justificando en todo caso, el gasto de 2,4 millones de euros que se prevén invertir en el acceso ?norte".

A juicio de González, "este es un gran proyecto que merece planificación, dotación económica y ejecución, y para ello, la inversión privada se antoja como la clave definitiva".

"En el delicado momento económico que atravesamos", concluye la portavoz popular, "la administración pública debe contribuir a atraer inversión privada, que revierta en la senda de la generación de empleo y riqueza para nuestra Isla".

30 millones de euros. Para finalizar por completo el Circuito del Motor el Cabildo tendría que invertir unos 30 millones de euros. A pesar de que la Corporación insular está promoviendo contratos por valor de unos cuatro millones de euros en infraestructuras vinculadas a este complejo deportivo y su homologación, el vicepresidente insular y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, ya ha apuntado que "no es un proyecto que en estos momentos de crisis económica sea prioritario para la Corporación insular". La primera fase del acceso norte se adjudicó por 2,4 millones de euros y prevé construir una vía de un kilómetro de longitud.