Entregados los premios del concurso literario para víctimas de violencia

La consejera insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, IASS, Marián Franquet, ha entregado los galardones a las tres ganadoras del primer concurso de microrrelatos dirigido a las usuarias de la red insular de atención a las víctimas violencia de género, cuyo objetivo es visibilizar la realidad de las protagonistas a través de sus experiencias.

Bajo el lema Ayer me gritabas, hoy me relato, el concurso ha pretendido promover la presencia de estas mujeres en la vida cultural. Así lo explicó la consejera, Marián Franquet, quien resaltó que "esta iniciativa no solo sirve de terapia a las víctimas y les inculca la afición por la literatura y la escritura. Ser capaces de contar sus experiencias nos refuerza también a nosotros porque sabemos que nuestros recursos y todos los esfuerzos que estamos haciendo están sirviendo y dando resultados".

En el transcurso de un acto de reconocimiento desarrollado en la sede del IASS, Marián Franquet entregó a las ganadoras varios obsequios artesanales donados por la Unidad de Atención a la Dependencia.

Los relatos ganadores de este primer concurso son ¿Inocencia o locura?, Libérate, mariposa y La sonrisa liberada. Los tres textos cuentan experiencias personales muy duras y traumáticas, pero "pueden servir de ayuda a otras mujeres que están pasando por lo mismo", según expresaron sus propias autoras.