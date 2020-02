El Cabildo analiza con las ONG la incidencia política en las migraciones

Snapshots from the borders, iniciativa europea desarrollada para España desde el Cabildo de Tenerife en colaboración con la ONG Amref Salud África, ofreció el pasado martes 18 de febrero un taller formativo denominado Incidencia política y comunicación participativa en políticas migratorias en el que han participado más de 20 personas representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales.

El objetivo de este taller era compartir estrategias y herramientas para realizar incidencia política enfocada a este ámbito. En la actividad han participado en la consejera Insular de Empleo, Desarrollo socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso Lorenzo y la consejera Insular de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, Marían Franquet. Baso ha aprovechado la presencia de representantes de diversas entidades sociales para agradecer la labor que realizan las mismas, destacando "la necesidad de espacios como éste para realizar un aprendizaje compartido y un intercambio de conocimientos y experiencias", además de reconocer la importancia de "aprender para mejorar nuestra acción en materia de inmigración".

Por su parte, Franquet indicó "este espacio no es un área de formación porque nosotros no tenemos que enseñarles en este campo, sino que debemos aprender de lo que las personas que participan qué hacen, así como aprovechar estos espacios de encuentro para realizar un trasvase de conocimientos y establecer vías de diálogo y de coordinación para mejorar en materias como la acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados, por ejemplo".

Tras una primera parte formativa en la que se han ofrecido herramientas y aproximaciones a la incidencia política, el lobbismo y la comunicación participativa para el cambio social se ha dedicado la parte final de la actividad a tratar de establecer, a través de una dinámica de trabajo, las principales líneas de actuación que deberían abordarse desde Tenerife en materia migratoria, así como los actores implicados y algunas acciones concretas que serían conveniente poner en marcha.

Recogiendo las aportaciones, opiniones y experiencias de las personas asistentes se han abordado materiales como el sistema de acogida y alojamiento de las personas inmigrantes; el acceso igualitario a la sanidad pública; la información a la ciudadanía sobre los orígenes de las personas inmigrantes o la atención a las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad o victimas de trata de personas, entre otras cuestiones.

Este taller se enmarca en una estrategia de incidencia política que está realizando el proyecto Snapshots from the Borders en su tercer año de desarrollo y cuyo objetivo es definir los principales objetivos en materia de políticas migratorias que se quieren llevar a la agenda pública nacional y europea. Las conclusiones recogidas en esta actividad, junto con las recabadas en otro taller similar realizado el pasado mes de noviembre y con otras aportaciones que se obtendrán a través de entrevistas personales, servirán para elaborar un informe en el que se establezcan líneas prioritarias de actuación en esta materia desde el punto de vista de la situación en Canarias.