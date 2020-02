Bocacangrejo, La Nea y Radazul, cerradas hasta el cese de los vertidos

Las zonas de baño de Bocacangrejo, La Nea y Radazul continuarán con el cartel de prohibido el baño hasta que no se produzca el cese definitivo de los vertidos de aguas residuales procedentes del pozo fisurado de Costanera I. Así lo apuntó ayer el Ayuntamiento de El Rosario, que añadió que la Dirección del Área de Salud de Tenerife continuará realizando análisis de las aguas de baño de forma periódica.

"Se debe reseñar que el volumen del efluente procedente del polígono de La Campana que se vierte a través del pozo dañado de Costanera I se ha visto reducido en los últimos días debido al trabajo continuado de vaciado por parte de varios camiones-cuba y al corte del suministro de agua a varias decenas de empresas que no disponían de la acreditación de la correcta gestión de sus residuos o no estaban dadas de alta en el suministro del agua", informó el Consistorio en una nota de prensa. "Pese a ello, como ya es conocido, la totalidad de los vertidos no cesará hasta que finalicen las obras ya anunciadas por parte del Ayuntamiento de El Rosario y que tienen un plazo estimado de 20 días", agregó.

Concretamente, las acciones consistirán en el desmantelamiento de la actual conducción de las aguas residuales industriales desde el polígono hacia la urbanización de Costanera y la implantación de un sistema de depuración modular en el propio polígono. Por otro lado está la puesta en funcionamiento de la EDAR Costanera II, a la que se derivarán las aguas residuales domésticas de la citada urbanización.