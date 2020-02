CC reclama la nueva terminal en el aeropuerto Tenerife Sur

Coalición Canaria (CC) ha solicitado la comparecencia del presidente insular, Pedro Martín, para que informe de las gestiones que ha realizado la Corporación tinerfeña con AENA para impulsar la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur. El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, explicó ayer que el año pasado el pleno del Cabildo ratificó el acuerdo con todos los agentes sociales para reclamar esta infraestructura.

Alonso afirmó que "frente a esa situación de consenso, lo único que ha habido es una visita del presidente del Cabildo acompañado por AENA para mostrarle las obras que no queríamos. Pero es que no las queríamos nosotros como partido político ni tampoco todo el pleno del Cabildo, con un acuerdo unánime, rechazando esas obras porque no solo no eran suficientes sino equivocadas".

En este sentido, el portavoz nacionalista señaló que lo que se busca es que el aeropuerto por el que entran la mayor parte de los turistas que llegan al destino "esté a la altura" y no que se haga "un apaño o una solución a corto plazo". Para él, esa nueva terminal vendría a solucionar una parte de los problemas que existen actualmente como la falta de espacio para el control de pasajeros o para la superficie comercial y puso el foco en un problema que podrá producirse en los próximos meses con el brexit. "El 40% del turismo que llega a Tenerife viene del Reino Unido y va a tener unas condiciones de entrada que a día de hoy no están definidas y eso puede derivar en una situación complicada y comprometida en el acceso a la terminal del aeropuerto del Sur", detalló.

Por su parte, la diputada regional, Rosa Dávila, indicó que "el Gobierno de España ha renunciado a invertir en los aeropuertos de Canarias y en especial, en Tenerife Sur, que se cae a cachos. Es una vergüenza las condiciones en las que está".