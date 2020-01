El Ayuntamiento de Tacoronte tiene 35 millones inmovilizados en los bancos

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Armas (NC), lamenta que las distintas leyes estatales aprobadas para controlar el déficit en España provoquen que "en este momento el Ayuntamiento cuente con 35 millones inmovilizados en los bancos". Díaz espera que este tipo de normativa sea derogada "porque en la actualidad nos tienen afixiados, desde el punto de vista económico y de las inversiones".

Díaz explica que esta situación resulta aún más complicada porque estos depósitos no sólo no generan intereses sino que, incluso, las entidades financieras les han advertido de que en breve podrán empezar a cobrar comisiones por su mantenimiento. "Ese es un dinero que los ciudadanos han pagado para recibir servicios no para que esté en el banco", sentencia Díaz Armas.

El alcalde apunta que en la actualidad están sobre la mesa numerosos proyectos que se pueden ejecutar con esos fondos, "como el paseo marítimo desde El Pris al Castillete de Óscar Domínguez".

El alcalde apuesta por urbanizar la carretera general con el fin de convertirla en "la gran galería comercial del municipio", así como ejecutar un plan de accesibilidad, una vez que muchos de los edificios públicos se han construido sin tener en cuenta a las personas con dificultades de movilidad.

El gobierno (NC-PSOE-SSP) tiene la intención de "subvencionar a los negocios situados en la conocida como 'milla de oro del vino y la chuleta' con el fin de que puedan reabrir sus puertas y recuperar el brillo que tuvieron en su momento en cuanto a empleo y riqueza".

En el centro de Tacoronte se quiere ejecutar un plan de embellecimiento con murales y uno más de barrios en todo el municipio. Otro tanto ocurre con acciones encuadradas en el Patrimonio Histórico "y muchas más que podríamos ejecutar, si se pudiera disponer del dinero inmovilizado en los bancos", señala Díaz.

Respecto al presupuesto municipal de 2020, "la previsión del gobierno es que se apruebe en la primera quincena de febrero y que en las cuentas se refleje un crecimiento de los actuales 17 millones a alrededor de 18".