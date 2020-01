José Daniel Díaz: "Creo que 2020 será el año del cambio en Tacoronte"

El líder de Nueva Canarias en el municipio tacorontero es optimista respecto a la erradicación de la 'Reticulitermes flavipes', anuncia el presupuesto municipal para febrero y espera lograr financiación estatal o insular para el paseo que unirá los dos principales núcleos de la costa.

¿Alguna nueva sorpresa en la fase de tratamiento contra la plaga de termitas subterráneas?

No, salvo lo que ya se conoció al inicio de la actuación. La única novedad que tenemos es que la empresa que hace el tratamiento con ozono para erradicar las termitas nos ha pedido colaboración para actuar en algunos elementos del foco de Los Naranjeros. De resto, todo sigue igual. La zona de afección es la que teníamos determinada.

¿Ya han elegido el solar que albergará los residuos afectados por la plaga?

Sí, el solar ya está elegido. Está en Juan Fernández, en la zona donde está localizada la plaga, de manera que evitaremos sacar los enseres de ese entorno. Se trata de una parcela municipal, reservada para equipamientos, que el Cabildo se encargará de vallar para eliminar allí los elementos afectados.

¿Esos restos se incinerarán?

Sí, la idea es hacer cierto tipo de incineración controlada de muebles, enseres, maderas y árboles contaminados por la plaga de termitas.

¿Es optimista? ¿cree que se logrará erradicar la plaga?

Yo soy un optimista nato. Siempre lo he sido. Si se ponen los medios suficientes, se acabará con la plaga de termitas subterráneas. Indiscutiblemente, hay que reconocer que las dimensiones son mayores de lo esperado. Han aparecido más focos en La Laguna y eso amplía mucho la zona a tratar.

¿Mantendrán las ayudas a los vecinos afectados por la plaga?

Sí, vamos a continuar con esa línea de ayudas en 2020. Reservaremos otros 200.000 euros este año y existe el compromiso de todos los grupos de la corporación de que, si es necesario, se hará una modificación presupuestaria para dotar tanto las ayudas como el contrato de erradicación.

¿Espera que el Cabildo y el Gobierno de Canarias mantengan su apoyo financiero?

Sí, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias nos han confirmado que ellos continúan con sus aportaciones, que esto es un tema de calado insular y regional y que mantendrán ese respaldo económico el tiempo que sea necesario para erradicarlas. En la actualidad, entre todas las administraciones ya hay comprometida una inversión de entre 2,1 y 2,2 millones de euros.

¿Cuándo esperan aprobar su primer presupuesto?

Lo tenemos bastante avanzado. Nuestra intención era aprobarlo antes del comienzo del nuevo año, pero la incorporación de una nueva secretaria y de una nueva interventora, ambas habilitadas nacionales, nos obligó a rechazar la fecha. Se trata de un documento que requiere un estudio y una preparación desde el punto de vista técnico y político. En breve esperamos contar con un primer borrador para trasladarlo al resto de fuerzas políticas.

¿Cuándo lo llevará a pleno?

En el mes de febrero. Ese es el objetivo. Necesitamos contar con nuestro primer presupuesto para avanzar. Creo que 2020 será el año del cambio en Tacoronte. Y ese presupuesto es muy necesario para empezar a articular ese cambio que necesita el municipio. El último presupuesto aprobado es el de 2018 y está prorrogado.

¿Cómo diría que funciona el pacto de gobierno?

Está funcionando bastante bien. Somos un matrimonio bien avenido. Las cosas se consensúan y tenemos una buena disciplina de trabajo. Todos los martes tenemos una reunión de coordinación con los once concejales del grupo de gobierno y eso da salud, fortaleza y garantías al pacto.

¿Le apena la falta de financiación regional para la obra del refugio pesquero de El Pris?

Sí, me he quedado bastante fastidiado porque ha sido también un poco de mala suerte. Justo cuando se estaba negociando el presupuesto, solicité reunión con el consejero del área -Sebastián Franquis-, pero, desafortunadamente, tuvo un problema de salud y no nos pudo atender. Luego nos enteramos de que el escollo para que el refugio no tenga presupuesto en 2020 es que aún carece del preceptivo informe de impacto ambiental. Es el mismo problema del puerto de Agaete. Resulta que tenían presupuesto en 2019, pero sin informe ambiental los proyectos se vienen abajo. El refugio de El Pris, que es muy importante para el futuro y la seguridad de los pescadores, no se puede quedar trabado por un error así.

¿Ya se tramita ese informe?

Estamos empujando para que las administraciones implicadas hagan los trámites preceptivos para que esa obra tenga el informe ambiental.

La Casa de los Belgas se convertirá en un hotel, ¿hay alguna esperanza de que se retome el proyecto de la Hacienda de Don Lucio, en Los Perales?

Sí, sí que la hay y, además, estos es una primicia informativa. Además de la concesión de la licencia y del inicio de las obras en la Casa de Los Belgas, que es muy importante para Agua García, el proyecto del hotel de Los Perales ha vuelto a dar pasos administrativos. En la oficina técnica ya se analiza un documento que plantea una parte importante de la ejecución de obras necesarias para ese proyecto. Ese hotel, crucial para la economía tacorontera, ha vuelto a caminar.

¿Ha encontrado buena predisposición en el cabildo a su demanda de que el tranvía llegue hasta Tacoronte?

No, inicialmente no hay predisposición por parte de Metropolitano, que sólo está trabajando con la idea de que el tranvía llegue sólo al aeropuerto de Los Rodeos. Yo sigo pensando que ese transporte colectivo sería muy importante que volviera a Tacoronte. El tranvía unía Tacoronte con santa Cruz y recuperarlo no es una cuestión romántica. Si llegara hasta aquí, daría servicio a muchísimas personas.

¿Prevé incorporar nuevos policías locales este año?

Nosotros hemos sido precursores, junto a la Fecam y la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, de una iniciativa para que sea el Gobierno canario quien convoque plazas de policías locales para todos los municipios que así lo soliciten. Nosotros estamos dispuestos a que todas nuestras vacantes se cubran a través de este sistema regional. Se haría una única convocatoria y, posteriormente, por solicitud de destino, los ayuntamientos nos surtiríamos de agentes. Eso está bastante avanzado y creemos que será una solución rápida y garantista.

¿Cuántas vacantes tienen en la actualidad?

En la plantilla presupuestaria hay 29 plazas y sólo tenemos dotadas 17. Tenemos 12 vacantes.

¿Algún avance respecto al paseo del litoral entre El Pris y Mesa del Mar?

Lo que hemos hecho, tras reunirnos con Costas, es tramitar las concesiones administrativas de las piscinas de El Pris y Mesa del Mar, ya que hasta ahora esos espacios en dominio público no estaban oficialmente en nuestras manos. Además de eso, estamos buscando financiación para retomar ese proyecto del paseo. Existe un proyecto redactado y aprobado por Costas, que no tiene ficha financiera, pero espero que en la discusión de los presupuestos generales del Estado mi compañero de partido Pedro Quevedo (NC) luche la financiación de ese proyecto. Si esa alternativa fallara, también trabajaremos para que se incluya, al menos una parte, en el programa de Tenerife y el Mar del Cabildo de Tenerife.

¿Cuánto costaría esa obra?

El proyecto de Costas prevé una inversión de más de dos millones de euros. Las acciones de Tenerife y el Mar se cifran en unos 800.000 euros.

¿Cuándo terminará la obra del centro de salud?

En 2020, seguro. Espero que acabe en torno a noviembre o diciembre de este año.

¿Ya han recibido el parque de Hoya Machado?

Sí, está recibido y lo mantenemos con medios propios. Hasta que no se adjudique el nuevo contrato de jardines, no se podrá incluir ese parque.