La Universidad de La Laguna se alonga al futuro

Algo más de 9.000 estudiantes de Secundaria de 143 centros conocen esta semana por primera vez la Universidad de La Laguna. Durante cuatro intensos días el Campus de Guajara, con eje en el Aulario y su Aula Magna, se convierte en la puerta de entrada de la institución académica a chicos llegados desde todas las islas. Abren la jornada inaugural de este acto que ya es tradición en la ULL unos 2.000 alumnos del norte de Tenerife y de los municipios sureños de Candelaria, Güímar y Arico.

Malena es profesora de Lengua en el IES Puntalarga de la Villa Mariana. Orienta a un par de alumnas en medio de las escaleras, justo entre charla y charla. Recuerda: "Yo no tuve esta oportunidad. Iba de ventanilla en ventanilla y así, junto con el boca a boca, me enteraba de lo que había". Valora las jornadas de puertas abiertas: "Las veo bien, sobre todo para conocer el espacio de la universidad, pero no creo que influyan decisivamente en las carreras a estudiar". Para esta docente con experiencia en el aula, "ellos lo tienen todo a golpe de clic, sobre todo lo fundamental, planes de estudios y asignaturas. aunque, en general, salvo excepciones, están muy perdidos. Siempre hay quien lo tiene claro, pero otros compran aquí lo que venden, entre comillas, los profesores y decanos".

E Formación y Orientación. En el otro lado está el personal del Servicio de Formación y Orientación de la ULL, que ha organizado todo, y los 154 profesores que juegan en casa. Explican desde la ubicación física de las aulas a qué y cómo se da en estas. Por fuera Gabriel espera al cambio de clase -cada día de los cuatro previstos se dan las mismas 45 charlas- perfectamente vestido, corbata y traje incluidos como el resto de sus compañeros. Aclara su función: "Somos personal contratado por la ULL Estamos aquí para orientar, indicar a los ponentes si se acaba el tiempo o mediar en cualquier incidencia".

Las jornadas están estructuradas para permitir a cada persona acudir a cuatro charlas de 45 minutos sobre otros tantos títulos de grado: a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30 y a las 12:30 horas. Todos los caminos conducen de la parada del tranvía frente al Campus al Aulario -previa parada en la cafetería que hay que ir aprendiendo las buenas costumbres, la mañana está fría y apetece algo caliente-.

Ubicado en el espacio central, que se llena de jóvenes algo nerviosos y con ganas de hablar, un gran puesto con el lema Jornadas de puertas abiertas es el eje de la información. La gráfica en forma de un tríptico que incluye croquis, y la oral a la vez que precisa sobre titulación, perfiles de ingreso, contenidos, evaluaciones y salidas profesionales. Datos directos acerca de los estudios de preferencia para decidir sobre el futuro. A través de 45 charlas que se repiten cada jornada y un encuentro técnico diario con orientadores y tutores. Cabe destacar, por ejemplo, que el próximo curso 2020-21 comienza a impartirse un nuevo título, el Grado en Nutrición Humana y Dietética, que dependerá de la Facultad de Farmacia.

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, se muestra "ilusionada" y da "la bienvenida a nuestros estudiantes del futuro. Aquí tenemos una oferta multidisciplinar y seguro que encuentran su titulación".

E La fórmula. La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Lastenia Hernández, da la fórmula mágica al nuevo auditorio: "Queremos reconducir sus emociones. Escuchen con atención todo lo que se les diga. Con la EBAU (la prueba de acceso a la universidad) no termina nada, sino que empieza lo mejor". Los estudiantes aseguran estar "en modo EBAU desde el primer minuto y cada día nos metemos más en eso. Esta iniciativa es interesante por conocer la universidad y ver cómo es en la realidad. Al margen de los mitos que uno dibuja en su mente".

La rectora destaca la jornada de mañana por la tarde en la que la orientación llegará a los padres Desde la asignaturas y su frecuencia a la oferta de colegios mayores. En la mesa informativa ubicada la entrada del Aulario puede recogerse la guía para las familias del nuevo alumnado. Un documento que describe cómo son los estudios superiores, qué se espera de los futuros estudiantes, qué recursos y servicios tiene la Universidad de La Laguna a su disposición y cómo aprovechar el tiempo libre en actividades lúdicas, deportivas y culturales.

E El calendario. Hoy miércoles le toca vivir esta experiencia a los alumnos de La Laguna y Arona; mañana jueves a los estudiantes de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide; y el viernes a los que llegan desde Granadilla y San Miguel de Abona, así como a aquellos procedentes de El Hierro, La Gomera, La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Para el colectivo de las familias, las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULL ofrecen dentro de su vasto programa esa acción específica que resalta Rosa Aguilar: el encuentro con los progenitores de los futuros estudiantes. Tendrá lugar mañana a las 18:30 horas en el Aula Magna del Campus de Guajara. Allí se espera la presencia de cerca de 300 padres y madres.

El viernes, a las 15:00 y a las 17:00 horas, tendrá lugar la tradicional visita a colegios mayores, para que los estudiantes de otras islas conozcan el alojamiento y los servicios de los que disponen. Ellos son el futuro de la ULL y la ULL se alonga al futuro con ellos.