Así contamos la celebración del Foro 40 años de ayuntamientos democráticos

21:15 Airam Puerta, alcalde de Güímar, en su intervención recalca que "somos una democracia joven aún en pañales, pero hemos contado con políticos que han hecho de nuestra tierra un lugar envidiable".



21:05 Dolores Padrón, exalcaldesa de Puerto de la Cruz, en su intervención destaca que "los ayuntamientos hicieron emerger una nueva España. Son la columna del estado de bienestar".



21:03 Cierra su exposición Manuel Hermoso y un vídeo en pantalla presenta a los exalcaldes de Tenerife recordando su trabajo en los priomeros años de la democracia y los problemas que tenían que enfrentar a diario.

20:59 Hermoso pone en valor el trabajo de los alcaldes durante todos estos años y les da las gracias "por el esfuerzo que realizan día a día".

20:57 Recuerda Hermoso que la incorporación a la vida pública local "fue muy importante". En esos primeros años de democracia nació "la necesidad de trabajar por los demás". Recuerda los problemas de paro y emigración y un urbanismo descontrolado". En los primeros años de democracia no había ciudad, "los pueblos no existían y nuestra obligación era trabajar para que los pueblos se sintieran parte del municipio".

20:55 Manuel Hermoso destaca que fue hace 40 años cuando aprendió a ser alcalde "Preguntaba por las necesidades", destaca. Eran los inicios de la democracia en España y le pedían dos cosas: "banquitos para qie los mayores se pudieran reunir y más seguridad, de manera general".

20:54 Empieza su exposición el exalcalde de Santa Cruz y expresidente del gobierno de Canarias, Manuel Hermoso.



20:52 Se cierra el debate

20:51: Martín recuerda que en estos años "no se ha agilizado la Administración, por lo que no hay espacio de confianza y credibilidad de los dirigentes de las administraciones locales". El problema de los "técnicos que no quieren firmar" para "no tener problemas", es generalizado.

20:50 Pedro Martín afirma que no es ajeno al problema y critica que "los que han hecho las normas nunca han sido alcaldes".

20:49 Recalca Mari Brito cómo también en Candelaria se ven ante la imposibilidad de "gastar el remanente de tesorería", generando un problema en la gestión porque, además, "ahora nos quieren cobrar por un dinero que no podemos gastar".

20:44 Mari Brito recalca que desde la Fecam se está trabajando en "asesorar a los ayuntamientos en este tipo de cuestiones".

20:42 El alcalde de La Laguna, Gutiérrez, señala por su parte que "el levantamiento de reparos es una herramienta legal". Los regidores cuando lo aplican es "por el bien del ciudadano".





20: 41 Linares pude que los errores administrativos tienen que quedarse en el ámbito de la Administración y no "acabar en una situación penal".

20:40 Los alcaldes han encontrado un punto común en los problemas de gestión. Linares apunta que "levantar reparos es más difícil ahora" porque solo puede hacerlo el alcalde, ya ni tan siquiera el pleno puede realizar esta gestión. Al mismo tiempo critica la judicialización de la política. Recuerda que los Alcaldes, con la responsabilidad que asumen, están más expuestos, una situación que se extiende a los técnicos que también "trabajan con temor" ante los posibles problemas que puedan surgir por el exceso de legislación..



20: 31 De izquierda a derecha, los alcaldes de Adeje, La Orotava y La Laguna.





20:39 Fraga critica la "excesiva racionalización" de la burocracia administrativa y reclama "flexibilidad" para que los ayuntamientos puedan dar la respuesta que requieren sus ciudadanos.

20:38 Sobre la gestión municipal, y la capacidad de levantar reparos comentada anteriormente por Linares, Rodríguez Fraga señala la "dificultad de desarrollar las políticas". Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciuddano y detecta "casos sangrantes" que obligan a tener que levantar reparos porque la Intervención rechaza "expedientes necesarios y de primera necesidad del día a día".

20:35 Insiste también Martín en reforzar y reorientar la formación, "especialmente la Formación Profesional". Sin olvidarse del "sector primario, que puede convertirse en una vía laboral para muchas personas que no tienen actualmente acceso a un puesto de trabajo".

20:33 Matiza Martín que "el Cabildo ayuda a los municipios que por su tamaño no tengan medios o escasas posibilidades de gestión".

20:32 El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, conoce la corporación local e insular y desde esta doble vertiente destaca que "el Cabildo no tiene que ser el ayuntamiento de la Isla".

20:30 Entre el público asistente se encuentran conocidos dirigentes durante estas cuatro décadas de municipalidad.



20:30 Finaliza esta intervención Luis Yeray Gutiérrez recordando que la administración que aplica las políticas de empleo "son los ayuntamientos y debemos asumir esas competencias en empleo o vivienda ya que somos los más cercanos al ciudadano". Recuerda Gutiérrez que para los regidores es muy importante favorecer que se "diversifique" la economía de su municipio.

20:26 El alcalde de La Laguna considera necesario apoyarse "en el sector empresarial para fijar las políticas del municipio" ya que el ayuntamiento tiene que ser el valedor del empleo y dar la formación, al tiempo que recuerda que "el ayuntamiento no es una agencia de colocación".

20:25 Linares repasa algunas de las actuaciones realizadas en La Orotava para facilitar la vida de sus ciudadanos: "he tenido que levantar reparos para la entrega de las becas". Y defiende la eficiente gestión de la corporación más cercana al ciudadano al afirmar que "no somos sospechosos, nosotros gestionamos bien"

Linares recalca la importancia de los ayuntamientos en "informar a los jóvenes para que no opten a una formación que no servirá para el futuro". Al mismo tiempo pide a los organismos supramunicipales que "dejen utilizar los dineros para emplearlos en formación".

20:24 Linares, en esa línea, aboga por potenciar los planes de empleo en los ayuntamientos. "El déficit de la comunidad es la formación" y eso ha lastrado el crecimiento.

20:23 Fraga también coincide en que los ayuntamientos no tienen "suficiencia financiera para abordar los problemas" de manera general y se ven obligados a encontrar "soluciones al borde de la legalidad".

20:21 Rodríguez Fraga señala los problemas en cuestión de empleo y que la solución para la sociedad no son los contratos de seis meses. "La formación es clave para que los canarios estén en puestos relevantes". Es una asignatura pendiente y los ayuntamientos son claves para romper esa dinámica que hasta ahora ha estado lastrando a la sociedad.

20:20 Mari Brito recuerda que "las leyes de fiscalización local nos están ahogando". Recuerda a los presentes que es difícil explicar a la ciudadanía que existe un superávit presupuestario que no se pueda tocar por las actuales leyes restrictivas.

20:18 Brito matiza que es necesario modificar el marco de financiación local para reforzar el papel que pueden realizar los ayuntamientos ante los ciudadanos.

20:17 La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destaca el momento crucial del municipalismo y afirma que las administraciones supramunicipales son las responsables de dar una respuesta para que los consistorios puedan ajustar políticas para el ciudadano.

20:15 La mesa redonda con los alcaldes y Pedro Martín, presidente del Cabildo insular de Tenerife y exalcalde de Guía de Isora.



20:13 El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, apuesta por que los Ayuntamientos sigan siendo siendo la primera respuesta al ciudadano que no puede esperar por las soluciones que ofrecen otras administraciones.

20:12 Martín, pide que se vea a los ayuntamientos como dinamizadores del Estado por su cercanía al ciudadano.

20:11 El presidente del Cabildo, Pedro Martín, critica la mala fama que históricamente le han asociado los ayuntamientos.

20:10 Linares recalca que son neecesarios más esfuerzos con el fin de que la municipalidad "pueda desarrollar políticas sociales con leyes que permitan la inversión de los recursos económicos que el Estado no deja libres".

20:09 Invitados al foro minutos antes de iniciar el encuentro.



20:08 Linares recalca que hace 40 años, La Orotava era un "pueblo oscuro". Se trataba bien a la zona del casco, dejando olvidados los barrios de la parte alta del municipio.

20:07 El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, pone en valor los avances conseguidos durante estos años en educación y cultura gracias a la municipalidad.

20:06 El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, el más veterano de la mesa, recuerda unos inicios duros para la municipalidad.

20:04 El debate está moderado por el periodista Juan Antonio Medina.

20:00 El director de El Día, Joaquín Catalán, presenta el Foro Debate de 40 Aniversario de la democratización de los ayuntamientos.