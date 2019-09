El gobierno pide anular la resolución sobre la contaminación de Ajabo

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Adeje presentó alegaciones contra la resolución de suelo contaminado referido al barranco de Ajabo en el entorno del campo de tiro municipal, orden emitida el pasado febrero por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

En el documento, el gobierno municipal adejero solicita la nulidad de la resolución, por entender que se ha vulnerado el derecho de defensa del Ayuntamiento, algo que se fundamenta en el incumplimiento de lo estipulado en el Estatuto de Autonomía respecto a la lealtad institucional, la cooperación y colaboración.

Desde el Consistorio adejero se argumenta que "no se cumplió" en este caso por no haber sido invitados a ser testigos en la recogida de muestras a analizar. "Se hace constar que en la visita se encuentran vecinos y no ningún técnico municipal de este Ayuntamiento. Esto causa, ante todo, sorpresa y estupor", expone el gobierno municipal.

En ese argumentario llega a reflejar que "cabe indicar, a modo anecdótico, que cuando el pozo de extracción de agua ubicado en el barranco de Ajabo dio un índice más alto de lo normal (pero dentro de lo permitido) de plomo en el agua, las alarmas de intromisión del pozo saltaron varias veces los días antes de que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife fuera a realizar la toma de muestras, sabiendo, por el contrario, algunos vecinos cuándo se haría dicha toma de muestras por dicho Consejo Insular". En ese marco, el Ayuntamiento de Adeje incide en que "las posteriores visitas de toma de muestras nunca fueron comunicadas, con lo que los resultados fueron normales en las posteriores comprobaciones. Hemos de decir esto a modo de anécdota, pues no existen pruebas directas de una posible actuación maliciosa encaminada a contaminar el agua de forma intencionada, pero los hechos resultan más que coincidentes".

Para la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo resulta "indignante" los términos empleados por el gobierno municipal referidos a vecinos del municipio, afirmando que "ningún miembro de la asociación estuvo presente en la recogida de muestras" que realizó la empresa contratada por el Gobierno de Canarias, calificando de "burdo" el argumento de que "los vecinos" pudiesen contaminar el agua. En caso de tener pruebas de ello, "lo correcto es denunciarlo ante los organismos competentes, en lugar de hacer el ridículo ante otras administraciones".

Cerrado con apenas seis años de actividad

A instancia de la Fiscalía General del Estado, una vez que la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo remitió una queja por el archivo de su denuncia, la Fiscalía interpuso una denuncia en el Juzgado de Arona contra el Ayuntamiento de Adeje y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) por presunto delito medioambiental, tras reabrir el caso por la contaminación del barranco de Ajabo como consecuencia de la actividad del campo municipal de tiro, emplazado en el mismo. La declaración de las parcelas afectadas por la actividad del campo de tiro como suelo contaminado para cualquier uso obliga al cese de toda actividad en la zona (el ayuntamiento cerró el campo de tiro en junio) y a la corporación local a limpiar y descontaminar este espacio. Para ello, el consistorio adejero debe remitir el proyecto preceptivo a la Dirección General de Protección de la Naturaleza para su aprobación. El gobierno municipal ya ha hecho público que dispone de ese documento, cifrando en 400.000 euros el coste de la operación. El 10 de marzo de 2013 comenzó su actividad este campo municipal de tiro.