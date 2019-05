El alcalde de Arafo y sus concejales se encierran en el Ayuntamiento de Güímar

El alcalde de Arafo, José Juan Lemes, y su grupo de gobierno (AiArafo) permanecen encerrados en el Ayuntamiento de Güímar desde pasadas las tres de la tarde de hoy. Como motivos aluden a "los continuos y reiterados incumplimientos del gobierno local güimarero de llevar a pleno la aprobación del convenio que desarrollará el Plan de Etapas relativo al emisario submarino del Polígono industrial Valle de Güímar".

El regidor arafero explica que "necesitamos que Güímar apruebe con máxima urgencia el expediente para hacerlo nosotros seguidamente. No es un capricho, se trata de una encomienda de los ayuntamientos de Güímar y Candelaria al nuestro, por estar la instalación en nuestro territorio. Llevamos con este convenio desde febrero de este año y tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Candelaria han cumplido, pero Güímar está haciendo dejación de funciones y nosotros a la espera de Güímar".

Lemes explica que se corre el riesgo grave de no disponer de la autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario para verter al mar desde el complejo industrial del Sureste. De ser así, aumenta la probabilidad de una decisión judicial que conlleve el cierre del emisario submarino y, consecuentemente, el cierre de muchas empresas con la consiguiente pérdida de empleos (más de 2.000).

Esta mañana, Lemes y su gobierno acudieron al Ayuntamiento de Güímar para tratar de encontrar una solución urgente sin poder reunirse ni con la alcaldesa ni con la secretaria de la corporación, ambas ausentes de la Casa Consistorial durante toda la jornada. El encierro lo mantendrán hasta que Carmen Luisa Castro se persone y comprometa una solución.

La alcaldesa le pide a Lemes "que vaya a gobernar su municipio" y le aclara que "me ceñiré a la legalidad vigente. Hasta que no esté elaborado el informe jurídico preceptivo no tomaremos una decisión". Dicho documento está siendo elaborado, será favorable pero condicionado, según conoció este periódico. En cualquier caso, Güímar solicitará mañana un aplazamiento para la adopción del acuerdo.