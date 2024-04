Un santero se enfrenta a tres años de cárcel por presuntas injurias y calumnias

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Gallego Ortiz, resolverá en los próximos días si un santero de la Isla incurrió en delitos de injurias y calumnias por los comentarios en redes sociales sobre un sacerdote de Ifá.

Jorge Herrera denunció que el acusado, identificado con las iniciales F. Q. G., utilizó expresiones vejatorias contra él y su familia, tales como: "No es fácil seguir siendo el charlatán al que un pueblo religioso desaprueba, desprecia y tacha de estafador, profanador y corrupto".

La acusación particular reclama una pena de tres años y dos meses de cárcel, en un procedimiento por el que la Fiscalía no ha presentado cargos. "No es fácil aceptar que se siga viendo su cara con fotos de hace 12 años, porque en la actualidad la gula le deformó"; "es de ese tipo de persona acostumbradas y necesitadas de vivir de beneficio (por vagos) sin importar de dónde procedan"; "no es fácil encajar que es un delincuente que el pueblo religioso tiene pruebas de ello", son algunas de las expresiones que figuran en el escrito de acusación.

Discrepancias religiosas

El acusado declaró en la fase de instrucción que no estaba de acuerdo con la forma que tiene el sacerdote de Ifá de practicar la religión porque mantiene que su misión como babalawos (practicantes de la religión yoruba nigeriana) es procurar que "no se ensucie" el nombre de su credo.

"No es fácil seguir siendo el charlatán al que un pueblo religioso desaprueba", dice una de las publicaciones

También confirmó a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde que fue él quien redactó las publicaciones que van desde 2019 hasta la actualidad.

El encausado denunció hace tres años que el denunciante cometió una estafa, pero este quedó absuelto porque el juez no apreció indicios delictivos. Desde entonces, Jorge Herrera ha iniciado una decena de procedimientos judiciales contra el santero por unas 14.000 publicaciones en redes sociales, con fotografías, comentarios y apreciaciones sobre él y su familia. Aún no se ha dictado ninguna condena, pero hay media decena de causas abiertas y ocho conciliaciones a la espera.

Suscríbete para seguir leyendo