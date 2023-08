La jueza sustituta en el Juzgado de Violencia Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado orden de ingreso en prisión atenuada del hombre de 92 que ayer martes asesinó a su pareja, una mujer de 91 años, en la localidad de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.

Según han informado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por razones relacionadas con la edad de esta persona no se le ha podido tomar declaración y entrará en un módulo especial de la prisión. Las diligencias investigatorias siguen abiertas.

La víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Con este último asesinato ya son 105 los feminicidios por violencia de género confirmados en Canarias desde el año 2003.

Problemas mentales

Según ha podido saber este periódico tanto el atacante como la fallecida padecían unos problemas mentales que habían sido diagnosticado por especialistas del Hospital Universitario de Canarias (HUC) adscritos a la Unidad Mental.

Fuerte ensañamiento

A pesar de la intensidad de la agresión -el presunto autor no paró de golpear distintas zonas del cuerpo de su pareja, especialmente la cabeza-, los agentes aún no han podido fijar la hora exacta en la que comenzó todo, entre otras cosas, por las dificultades que encontraron para que el detenido les diera un relato coherente de lo que había ocurrido en el interior de la casa. Fuentes próximas al caso indicaron a este medio de comunicación que el varón, que en las próximas horas tendrá que comparecer en el juzgado, podría estar afectado por un proceso degenerativo que, al parecer, no le permite ser consciente de la realidad. Lo que sí parece estar determinado ya es que en el instante en el que se produjo el altercado en el domicilio de Valle de Guerra no había otras personas.

Si finalmente se confirma que lo ocurrido en La Laguna se puede calificar como una muerte de naturaleza machista, ésta será la tercera víctima que se registra en España en menos de 24 años tras los sucesos de Almería y Pozoblanco, lo que elevaría a 35 el número de fallecidas en 2023 y serían 1.219 defunciones acumuladas en los últimos 20 años.

Ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.