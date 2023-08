Especialistas del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de La Laguna investigan un posible caso de violencia de género ocurrido este martes en el núcleo poblacional lagunero de Valle de Guerra. El suceso se produjo en una vivienda de la calle Las Ánimas Lomarque, aunque aún se desconoce el momento exacto en el que un hombre, de 92 años, atacó a su pareja, de 91, hasta causarle le muerte. El agresor está a la espera de pasar a disposición judicial tras prestar declaración en las dependencias policiales. Según ha podido saber este periódico tanto el atacante como la fallecida padecían unos problemas mentales que habían sido diagnosticado por especialistas del Hospital Universitario de Canarias (HUC) adscritos a la Unidad Mental.

En las primeras horas de la mañana de este martes los recursos del CNP fueron activados para atender un aviso relacionado con la aparición del cadáver de una mujer en el interior de su domicilio que presentaba varios golpes en la cabeza: el arma que utilizó el sospechoso para quitarle la vida a su compañera fue un palo de un tamaño mediano que fue recuperada en el interior del inmueble. Tras confirmar el hallazgo del cuerpo sin vida se requirió de la presencia de agentes de la Unidad de Policía Judicial para realizar un primer peritaje en el escenario en el que se desencadenó el fallecimiento de una mujer que nunca presentó denuncia de malos tratos en contra del detenido.

Fuerte ensañamiento

A pesar de la intensidad de la agresión -el presunto autor no paró de golpear distintas zonas del cuerpo de su pareja, especialmente la cabeza-, los agentes aún no han podido fijar la hora exacta en la que comenzó todo, entre otras cosas, por las dificultades que encontraron para que el detenido les diera un relato coherente de lo que había ocurrido en el interior de la casa. Fuentes próximas al caso indicaron a este medio de comunicación que el varón, que en las próximas horas tendrá que comparecer en el juzgado, podría estar afectado por un proceso degenerativo que, al parecer, no le permite ser consciente de la realidad. Lo que sí parece estar determinado ya es que en el instante en el que se produjo el altercado en el domicilio de Valle de Guerra no había otras personas.

Si finalmente se confirma que lo ocurrido en La Laguna se puede calificar como una muerte de naturaleza machista, ésta será la tercera víctima que se registra en España en menos de 24 años tras los sucesos de Almería y Pozoblanco, lo que elevaría a 35 el número de fallecidas en 2023 y serían 1.219 defunciones acumuladas en los últimos 20 años.

Ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.