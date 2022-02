Hallado un teléfono móvil en Las Palmas donde murió Sergio Aneiros

Una treintena de voluntarios que durante la tarde de ayer organizaron una batida en el barrio de La Minilla con el objetivo de buscar el móvil Xiaomi Pro 10 del joven Sergio Aneiros, que falleció el pasado jueves tras presuntamente recibir un golpe y sufrir una caída, hallaron un terminal de la misma marca que el que tenía la víctima y que ya tiene la Policía Nacional para proceder a su análisis y corroborar su propiedad. El rastreo se realizó ante la petición que realizó el pasado sábado el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que solicitó la colaboración ciudadana.

Amigos, antiguos compañeros de colegio, profesores y voluntarios que no tenían ninguna relación con la víctima participaron en una búsqueda organizada a través de las redes sociales que desde las cuatro y media de la tarde de ayer peinó cada rincón del citado barrio de la capital grancanaria para tratar de localizar el terminal. Plunio Vendrell, de la organización no gubernamental Cardiolatidos a la que pertenecía el fallecido, adelantó antes de los rastreos que no sólo avisaran de si hallaban un terminal móvil, sino también si localizaban una cartera, un reloj y la tarjeta SIM ante la posibilidad de que fuera retirada y lanzada.

La consigna era clara. En caso de hallazgo, comunicarlo a la persona responsable de la búsqueda y, en ningún caso, tocarlo para así evitar contaminar la prueba. Y así lo hicieron. Apenas dos horas después del inicio, uno de los voluntarios encontró un teléfono de la marca Xiaomi que podría pertenecer al joven. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del lugar en el que se produjo la muerte. Así, el grupo contactó con la Policía Científica de la Policía Nacional, que acudió para recoger la prueba y analizarla para tratar de esclarecer lo ocurrido el jueves. El equipo de búsqueda no sólo halló un móvil de la misma marca que el de Aneiros, sino también otro terminal de otra compañía. Asimismo, localizaron un reloj de muñeca pero, por su antigüedad, descartaron que perteneciera al joven de 19 años, que era hijo del presidente de Casa Galicia de Las Palmas.

Por ahora, la investigación continúa abierta para determinar qué pasó la noche del pasado jueves en el número 2 de la calle Antonio María Manrique cuando, presuntamente, Sergio Aneiros Bueno se encontraba junto a un grupo de amigos en el acceso a un sótano del edificio situado en el número 2 de la calle Antonio María Manrique. Según las fuentes consultadas, el joven apuntó con la linterna del móvil a uno de sus amigos, identificado como A. M.V. y también de 19 años, una acción que este último le recriminó con una patada que le provocó desestabilizarse y caerse. En la caída, presuntamente, se golpeó la cabeza. Según las fuentes consultadas, el agresor salió del lugar sin tener conocimiento de la gravedad de las heridas. Fue una chica del grupo de amigos la que llamó al 112. Los sanitarios corroboraron que Sergio estaba en parada cardiorrespiratoria y ya en el hospital confirmaron su muerte.

La Policía Nacional localizó poco después de los hechos al autor de la agresión, que fue detenido por un delito de homicidio. Así, los agentes de la Unidad de Homicidios iniciaron una investigación para tratar de determinar qué fue lo ocurrió. Las primeras pesquisas, con el informe preliminar de la autopsia, fueron entregadas el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria junto con el arrestado. El juez Alberto Puebla interrogó al único detenido. Tras la declaración, la autoridad judicial decretó prorrogar la detención otros dos días para seguir recabando más pruebas con el fin de obtener más indicios. Además, solicitó la colaboración ciudadana para tratar de hallar el móvil de la víctima que, de confirmarse, habría tenido resultado con el hallazgo que tuvo lugar en la tarde de ayer. El detenido, por su parte, volverá a ser puesto hoy a disposición del juzgado.