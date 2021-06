10:27

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, María Victoria Rosell, ha lamentado ante el hallazgo del cuerpo de Olivia, una de las dos menores desaparecidas junto a su padre hace más de un mes en Tenerife, que "no es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad".

En una entrevista con Radio Nacional de España recogida por Europa Press, Rosell ha advertido de que "son ya muchos" menores asesinados por violencia de género, 41 desde 2013 y 4 huérfanos este año "todos con el mismo patrón".

"No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad y contra eso debemos luchar las instituciones y toda la sociedad todos los días no solo cuando sucede lo peor", ha manifestado.

Rosell ha lamentado la confirmación del hallazgo del cuerpo de la menor es "la peor noticia", aunque reconoce que los expertos en investigación en Canarias y el movimiento del barco en los últimos días "hacía temer lo peor".