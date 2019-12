Un detenido por el homicidio de La Laguna

Dos canes potencialmente peligrosos devoraron gran parte del brazo derecho a la víctima, que tuvo tiempo de pedir auxilio desde unas antiguas huertas en Geneto.

Un hombre murió en la madrugada de ayer después de que presuntamente fuera atacado por dos perros potencialmente peligrosos, que le devoraron gran parte de un brazo. La víctima falleció en medio de una gran agonía de dolor, pidiendo auxilio a gritos y en un frío descampado de La Laguna. El trágico suceso ocurrió cerca de la calle Mayber, en San Miguel de Geneto, en un enclave en el que, desde hace años, existen habituales encuentros sexuales entre hombres desconocidos, como cuentan los ciudadanos que viven por la zona y refleja la basura que existe junto a las numerosas veredas del paraje.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, a las 00:45 horas a la altura de la vía Alhelí. Personas que se hallaban en dicha zona residencial escucharon voces de alguien que pedía socorro desde unas antiguas huertas, entre matorrales.

Los primeros que llegaron al lugar fueron miembros de la Policía Local de La Laguna, que encontraron a varios ciudadanos en la vía pública. Uno de ellos se ofreció a conducir a los agentes municipales hasta el lugar exacto desde el que se habían oído los gritos, ya que había perros, matorrales y varias sendas, por lo que no era fácil localizar al hombre que solicitaba ayuda.

Ante esa posibilidad, los funcionarios solicitaron la intervención de bomberos del Consorcio de Tenerife, para que actuaran contra los canes si fuera necesario, y a personal de una ambulancia. La pequeña comitiva se introdujo por una de las veredas que existen en el lugar. Uno de los policías iba delante con una linterna. Ante los cada vez más cercanos alaridos de los perros, este agente sacó su arma reglamentaria por si tenía que repeler algún ataque.

Al aproximarse a uno de los cruces de senderos, junto a una pared de piedra, las personas se percataron de la presencia de tres canes, dos de ellos potencialmente peligrosos.

A pesar de los gritos de las citadas personas para que huyeran, los animales hicieron todo lo contrario y se acercaron a ellas ladrando. Ante esa situación, el policía local efectuó disparos que consiguieron ahuyentar unos metros a los referidos perros. Al acercarse al afectado, encontraron a un varón, de unos 40 años aproximadamente, tendido en el suelo, boca abajo y únicamente vestido con una camiseta y los calzoncillos. Presentaba lesiones muy graves, hasta el punto de que le faltaba gran parte del brazo derecho. Ya entonces su voz era muy débil.

El afectado se hallaba a unos 70 metros aproximadamente de las viviendas situadas en la calle Mayber. Todavía en la mañana de ayer eran visibles algunos rastros de sangre sobre la hierba y varias piedras de diferente tamaño que se hallaban en el lugar de los hechos. Otras fueron recogidas por los agentes de la Brigada de Policía Científica para su posterior análisis.

Bomberos y personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico recogieron al herido y lo trasladaron hasta la calle, donde le practicaron los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gran cantidad de sangre que había perdido, al final el facultativo de una ambulancia medicalizada solo pudo certificar su fallecimiento.

Según los datos que trascendieron, uno de los hombres que estaban presentes al llegar los agentes había salido de la zona donde ocurrió el suceso cuando los otros testigos se acercaron ante los gritos de la víctima.

Uno de los vehículos aparcados en la calle Mayber, un todoterreno, fue retirado de la vía en una grúa, según explicó uno de los vecinos consultados. Durante la mañana de ayer, miembros de la Brigada de Policía Científica realizaban parte del informe fotográfico en la referida vía urbana y buscaban indicios en los contenedores de residuos sólidos y de reciclaje. Según fuentes cercanas a la investigación, en la autopsia fueron halladas numerosas lesiones y mordidas causadas por los perros.

Cadáver en el mar

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado a mediodía de ayer en aguas próximas al municipio de San Juan de la Rambla. El cadáver se hallaba en avanzado estado de descomposición, según las diversas fuentes consultadas.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz se hizo cargo de la investigación y trata de determinar si se trata o no de la mujer que permanece desaparecida en el Puerto de la Cruz desde el pasado 7 de diciembre. Ayer no estaba identificada dicha persona. El cuerpo fue localizado en la zona conocida como La Corredera , cerca de la ermita de El Rosario, y fue necesario amarrarlo para que no se lo llevara el mar. Al servicio acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, policías locales y guardias civiles.

Un motorista contra una señal

Un motorista de 43 años, de nacionalidad italiana, falleció durante la madrugada de ayer en un accidente de tráfico ocurrido en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona. El trágico suceso se produjo cuando el conductor se salió de la vía e impactó contra una señal de tráfico situada en la avenida de Las Madrigueras, que enlaza Las Américas con Los Cristianos, junto a los juzgados.

Policías locales de Arona y policías nacionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, gracias a las indicaciones de una enfermera desde la sala del 1-1-2. Ese esfuerzo fue continuado por personal de una ambulancia básica y otra medicalizada, pero sin resultado, por lo que solo se pudo certificar la muerte del ciudadano de origen trasalpino.

Choque frontal en Adeje

Un hombre senegalés de 40 años falleció y un varón brasileño de 24 resultó herido de carácter grave en una colisión frontal con tres vehículos implicados en la autopista del Sur (TF-1), a la altura de Adeje. Uno de los conductores circuló en sentido contrario por causas que se investigan y, en el kilómetro 79,5, impactó de frente contra los otros turismos.

El trágico accidente ocurrió minutos antes de las cuatro de la madrugada. La víctima mortal circulaba en un Citroën C2, que acabó volcado y los bomberos del Consorcio de Tenerife tuvieron que recuperar su cuerpo del interior del utilitario.

El joven sudamericano tuvo politraumatismos de gravedad y fue atendido por personal sanitario de una ambulancia básica, otra sanitarizada y una tercera medicalizada. Al final, este último recurso procedió a su traslado al área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Agentes del Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico destinados en el destacamento de Granadilla de Abona investigan el accidente, por qué uno de los conductores circuló en sentido contrario y durante cuántos kilómetros pudo cometer dicha infracción vial.