El viento y el acceso dificultan la extinción del fuego del Teide

El viento, la vegetación y el difícil acceso a la zona ha facilitado la propagación del incendio forestal declarado esta tarde en el Parque Nacional del Teide y dificulta su extinción.



El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha informado en rueda de prensa de que el fuego comenzó sobre las tres menos diez en una zona del interior del Parque denominada La Fortaleza y durante la tarde se han ido activando los diferentes medios, entre ellos los aéreos, para sofocarlo.



El técnico José María Sánchez ha explicado que el fuego, que comenzó como un pequeño conato, se propagó debido al viento y a la vegetación de la zona (retamas y vegetación arbustiva) pero ha insistido en que el fuego no ha salido del perímetro del Parque y puede afectar a unas 14 hectáreas.



Ha indicado que aunque hubo un momento en que el viento se calmó y fue aprovechado por los equipos de extinción, posteriormente comenzó a soplar con fuerza y se inició la fase más crítica.



Sánchez ha dicho que durante la noche las temperaturas bajarán bastante y no superarán los 11 grados pero la humedad relativa se mantiene muy baja lo que supone un condicionante para la extinción del fuego.



Aunque no es descartable que el fuego pueda entrar en el pinar, el técnico ha puntualizado que si así lo hiciera, la velocidad del incendio disminuirá por la pendiente y la alineación del viento.



El problema, ha insistido, en que se trata de una zona muy inaccesible y hay dificultades para llegar allí con los vehículos y agua.



Los medios de extinción han comenzado a actuar por la cola del fuego y después por el flanco derecho que era el más activo.



Sánchez ha dicho que el flanco izquierdo puede evolucionar hacia la parte alta del término municipal de San Juan de la Rambla, aunque ha precisado que en un par de horas se sabrá si ha perdido fuerza.



A primera hora de mañana comenzarán a trabajar los medios aéreos y se ha suspendido la actividad de caza.



El Cabildo ha cerrado varias pistas forestales aunque ninguna carretera de acceso se ha visto afectada.



Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia al igual que el personal del Cabildo y de Tragsa trabajarán toda la noche en las labores de extinción.