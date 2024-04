El acoso sexual sufrido por una mujer que hacía 'running': "Me empezó a seguir y a hacer gestos obscenos"

"Estaba corriendo y pasaba un chavalín en monopatín, se me queda mirando y me hace [reproduce un gesto obsceno]". Así arranca el relato, en su cuenta de Instagram, de una joven de 30 años de Murcia que grabó para todos sus seguidores un episodio de acoso sufrido mientras realizana 'bulling'.

La mujer, que se llama Ángela, le hizo un corte de mangas al chico, y siguió corriendo. Pero al llegar a una curva, él estaba ahí esperándola. "Cuando paso una curva estaba el muy hijo de puta ahí, había escondido el monopatín y me estaba esperando. Yo me he asustado, claro", cuenta la joven llorando.

Según su relato, el chico se le quedó mirando y ella automáticamente le hizo una videollamada a su hermano. El chico se puso a seguirla y a hacer "cosas obscenas". "¿Qué puta necesidad? Yo me he jiñado. Tengo 30 putos años, son las 11 de la mañana, voy tranquilamente y me pasa esto", finaliza el vídeo.

El testimonio de la joven murciana se ha hecho viral en Instagram y X (antes Twitter) y muchos usuarios aprovecharon para explicar que es algo que le ocurre a muchas mujeres. "Son muchas las mujeres que conozco (entre ellas mi mujer y mi hija) que han vivido situaciones similares o peores, cuántas de vosotras os habréis enfrentado a algo así. Qué mierda. No conozco a esta mujer pero todo el apoyo para ella y todas", escribía un usuario.

La joven también recibió comentarios machistas, como el que le dice: "Yo me pregunto qué necesitad tiene usted de correr en camisita. Si usted no quiere que la miren, no provoque y punto". "¡Es el colmo que diga que no debemos ir en camiseta porque vamos provocando que nos ataquen! Estos son las que quieren que vayamos con el burka que luego tanto critican", le respondió un usuario.