La APFP denuncia a la Dirección de Tenerife II por vulnerar sus derechos

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) presentó una denuncia en un Juzgado Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife por vulneración de derechos fundamentales contra la resolución de 23 de febrero de 2024 de la Dirección de la prisión Tenerife II, donde se ratifica su resolución verbal de excluir al citado sindicato de funcionarios de prisiones de la reunión social sobre el calendario laboral.

La citada organización también pide, como medida cautelarísima (art. 135 LJCA), la suspensión de la reunión, pues la celebración de la misma puede conllevar una vulneración de los derechos de libertad sindical contemplados en el artículo 28.1 y 2 de la Constitución Española.

La APFP aportó sentencia de la Sala del TSJE de septiembre pasado, que reconoce una pretensión sustancialmente idéntica a la sostenida en el presente litigio. El acto impugnado se fundamenta en resolución verbal de la Subdirección General de Recursos Humanos, en la que se indica que a la reunión solo deben acudir las asociaciones sindicales representadas en las mesas delegadas.

El pasado lunes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife acordó la medida cautelar solicitada por APFP, por lo que se deja sin efecto el acto dictado por la directora de la prisión, que vetaba el acceso a dicho sindicato. Por tanto, al existir una medida cautelar previa del juzgado contencioso-administrativo, el lunes se presentó un escrito ante la Dirección del centro, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y Subdelegación del Gobierno para que queden sin efecto los acuerdos negociados en la reunión del lunes, a expensas de la resolución judicial.

Participantes

En dicho encuentro tomaron parte la Dirección de Tenerife II y los sindicatos CSIF, ACAIP-UGT, y CCOO. La directora de Tenerife II, Mavi Bernaola, manifestó al periódico EL DÍA que, «realmente, yo sigo indicaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las que se afirma que no convocara a la reunión del calendario laboral a los representantes de APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) y de TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar), porque no forman parte de la mesa delegada de negociación de Instituciones Penitenciarias».

Señala que así figura en el punto 6 del reglamento de funcionamiento de la mesa delegada de Instituciones Penitencias.

Deferencia

Apunta Mavi Bernaola que, aún así, «yo me reuní con ellos antes y después de la reunión como deferencia a todos los compañeros a los que representan, y les escuché».

Según la directora, la medida cautelar del juez llegó al centro penitenciario a las 14:50 horas del lunes, cuando ya se había celebrado la mencionada reunión sobre el calendario laboral.