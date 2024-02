Alumnos de Trabajo Social de la ULL van a la huelga a pesar de resolver sus problemas con el TFG

El alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL) realizará un paro académico parcial el lunes 26 de febrero y el martes 27 debido a los problemas de tutorización que están sufriendo en la asignatura Trabajo de Fin de Grado (TFG). A pesar de que el equipo rectoral y la dirección del centro han explicado que la situación se solucionará antes del próximo viernes 1 de marzo y que la próxima semana se incorporarán tres nuevos profesores para poder llevar a cabo dicha tutorización, los alumnos mostraron, en el transcurso de una junta de facultad, su disconformidad con las medidas propuestas para solucionar la situación y, además del paro, prevén una manifestación ante la facultad el martes 27 de febrero.

La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Laguna demandaron la modificación del calendario académico y ampliación de los plazos de entrega de los TFG, debido a los problemas de tutorización de esta materia, con el objetivo así de asegurar que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación reciban una calidad uniforme en sus trabajos y que se cumplan los plazos de entrega y las tutorías de manera justa y equitativa. Esta reclamación se produjo tan solo unos días después de que el alumnado de la Facultad de Educación denunciaran la misma situación y anunciaran también un paro que pretendían extender desde el martes día 20 de febrero y hasta ayer mismo. Sin embargo, desconvocaron la huelga después de que la institución académica solucionara los problemas que se venían produciendo y asignara tutores para todos los alumnos que se encuentran cursando dicha materia este cuatrimestre.

Siguiendo esta estela, el estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación denuncia la falta de personal para tutorizar los TFG, ya que hasta el pasado lunes día 19 no habían recibido ninguna comunicación ni información con respecto a la situación de la titulación en la facultad. Tras varios intentos por parte de la Delegación de Estudiantes y de representantes de curso para establecer una vía de comunicación fluida con equipo decanal, no habían obtenido respuesta. «No entendemos la poca predisposición y nula transparencia ante una incidencia tan grave y reiterada, en un grado que anualmente aporta un centenar de profesionales a la sociedad canaria», denunciaron los estudiantes afectados en un comunicado.

Los alumnos incidían en «la carencia de suficiente personal docente disponible para supervisar estos proyectos", lo que "limita las áreas de investigación que el estudiantado desea explorar en sus trabajos». Todo eso, continuaban, conduciría además a que se reduzca «considerablemente la calidad de las investigaciones al impedir su inicio al comienzo del segundo cuatrimestre».

Los alumnos afectados denuncian que este retraso en la tutorización «afecta la decisión del estudiantado respecto a qué másteres elegir en otras instituciones universitarias». Además, este problema también perjudica al Personal Docente e Investigador (PDI), «debido a la sobrecarga de créditos, que dificulta un seguimiento continuado y efectivo» de los TFG. Es por todo ello que el alumnado ha decidido mantener el paro parcial y añade una manifestación para denunciar esta situación que no ha terminado de solucionarse a pesar de las reuniones celebradas.