Una tecnología hecha en Canarias aspira a mejorar la seguridad de los billetes de euro

Una nueva tecnología diseñada en Canarias aspira a mejorar la seguridad de los billetes de euro, que se encuentran en vías de ser rediseñados. La propuesta realizada por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna está siendo considerada por el Banco de España, en aras de encontrar la innovación que mejor se adapte a las necesidades de la moneda.

La investigación ha sido elaborada bajo la dirección del físico Jorge Méndez, cuya área de estudio se encuadra en la fotónica y la nanotecnología. Este estudio de colaboración con el Banco de España se enmarca, además, en el proyecto MAGEC-REEsearch, del que Méndez es investigador principal, cuyo objetivo es hallar nuevos usos para las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos luminiscentes de gran valor en las telecomunicaciones y las energías renovables.

Cabe recordar que las tierras raras han sido utilizadas habitualmente para garantizar la seguridad de los billetes de euro. De hecho, ha sido el europio una pieza clave para conseguir proteger la moneda europea contra la falsificación. Y es que las moléculas fluorescentes de este compuesto captan la luz ultravioleta, la absorben y la convierten en energía que desvela rápidamente si un billete es falso o no.

La Universidad de La Laguna lleva colaborando con la División de Innovación y Tecnología del Efectivo del Departamento de Efectivo del Banco de España desde 2021, en aras de perfeccionar la forma de garantizar que las transacciones en metálico sigan gozando de una seguridad plena.

El 26% de la población española prefiere el pago en metálico

Este proceso, que se lleva a cabo en cada país, se ha puesto en marcha poco después de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se haya comprometido a asegurar billetes innovadores y seguros que conecten con los europeos, anunciando, además, un rediseño de los billetes a partir de este año.

El pago en metálico sigue siendo el favorito para pagos minoritas en persona. Un estudio realizado en 2019 —Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)— muestra, además, que existen diferencias notables entre países y que, en el caso de España, hasta el 26% de la población prefiere aún pagar en metálico que en tarjeta.

Además, pese al aumento de los pagos sin efectivo durante la pandemia, la demanda de efectivo ha crecido debido a su papel esencial de depósito de valor. Así, y como parte de su estrategia de efectivo para 2030, el Eurosistema está dando pasos concretos para garantizar que este medio de pago continúe estando disponible y siendo aceptado en un futuro lejano, incluso después de la posible introducción de un euro digital.

(Habrá ampliación)