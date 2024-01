Físico por la Universidad de Bilbao y astrólogo a contracorriente, José Alberto Millán (Barakaldo, 1966) ocupó durante más de dos décadas un destino en la Comisión Europea de Bruselas antes de adentrarse en los cimientos de Astrología para el nuevo orden mundial (Planeta), libro en el que vaticina el capitalismo caerá en menos de dos años. «Muchos creían lo mismo del comunismo y saltó por los aires en los 90», advierte.

Muchas cosas malas vaticina en su primera aventura literaria, ¿no?

¿Malas? [silencio]. No, malas no... Lo que hay son muchos cambios que los seres humanos asociamos con algo malo. Somos animales de costumbres y no nos gusta que nos muevan la silla. Entramos en una tormenta perfecta, en una espiral de cambios.

¿Tormenta perfecta?

Si nos resistimos a la fase de cambio que estamos atravesando todo esto va a ser muy doloroso, pero si bailamos con ella vamos a encontrar muchos beneficios... Políticos, económicos, tecnológicos, psicológicos, sexuales, medioambientales, etc.

¿Eso es un combo?

Sí que lo es, un combo en el que van a caer los viejos sistemas de extracción y dominación, ahora denominados de producción de poder, de estructuras piramidales, elitistas... Tenemos que prepararnos para la llegada de modelos horizontales, mucho más cooperativos y, sobre todo, participativos. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero la tendencia es ir viendo un colapso a cámara lenta de viejas instituciones como la Iglesia o el Estado.

¿Caerán los estados?

El fracaso de la idea de estado o nación ha dado como resultado la aparición de tribalismos y guerras. Esas organizaciones, muy avejentadas, son las responsables de la situación de desarraigo y violencia a la que hemos llegado: son señales de que el sistema ya ha dejado de funcionar. ¡Ha petado!

¿Pero estos periodos de cambios no son nuevos, es decir, la humanidad ha vivido antes transformaciones similares?

Por supuesto que se han dado y ésta no será la última vez que suceda... A nivel astrológico entramos en una era de aire que se da cada 800 años, es algo cíclico que sirve para aprender de lo que pasó la última vez: la promulgación de la Carta Magna o la creación de los primeros derechos populares... La astrología se mueve sobre la idea de lo que ocurrió en un periodo anterior. Hace ocho siglos, por ejemplo, se abolió la esclavitud y hubo una era pandémica de grandes proporciones [la peste].

A los lectores les advierte de que su intención no es jugar a adivino, tampoco quiere defender teorías de perfil milagroso.

No, no hay nada de eso. En este momento no puedo decir que Estados Unidos vaya a entrar e guerra el 6 de junio de 2028... A pesar de que en torno a esa fecha se van a dar una serie de cuestiones que recuerdan muchísimo, casi con una exactitud total, a lo que sucedió con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no le puedo confirmar que ese día EE UU vaya a utilizar un arma nuclear contra uno de sus enemigos. Lo que sí puedo contar es que cada vez que Urano pasa por esa posición tan exacta Estados Unidos entra en guerra: la primera vez contra los ingleses, la segunda desencadenó un conflicto civil nacional y la tercera les metió de lleno en la Segunda Guerra Mundial.

Que Estados Unidos entre en guerra no es una novedad...

Yo no he dicho que lo vaya a hacer, pero puede que tenga que tomar decisiones firmes en junio de 2028. El patrón astrológico predice un periodo convulso.

¿Hablar de una crisis nuclear no es jugar a futurólogo?

No es un asunto irrealista, sobre todo, porque las cosas que ocurren suelen ser aquellas que no esperamos... Eso me hace pensar que un gran desastre nuclear es algo a lo que llevamos dándole vueltas durante más de medio siglo y, sinceramente, creo que no lo necesitamos.

¿A qué se refiere?

La humanidad no necesita un holocausto total, para eso ya existe el cambio climático... Él solo se las puede arreglar para complicarnos la vida. Eso sí, por cada uno de los descuidos que hemos cometido durante siglos.

¿Y a nivel político?

Ahora mismo Urano transita junto a Tauro y hace 84 años ya se vivió el auge del nazismo y el fascismo... Hay pocos países en Europa que se libren de tener a la extrema derecha en sus gobiernos y parlamentos. Esto se va a alargar hasta 2026, que es cuando Urano sale en dirección a Géminis, pero la tensión no va a pasar. Si tomamos como referencia el esquema del siglo pasado nos metemos en el inicio de la década de los 40 y la derrota de las tropas alemanas a las puertas de Stalingrado. ¿Le suena lo que digo?

¿A inestabilidad?

Las democracias occidentales están coartadas y comprar a un puñado de parlamentarios a través del movimiento que pueda hacer un lobby [grupo de presión] es bastante sencillo. Esas puertas giratorias son un peligro para unos modelos políticos con los que millones de ciudadanos ya no se sienten representados.

¿Todo eso se puede analizar a través de la astrología y las constelaciones?

El propósito de la astrología es utilizar el conocimiento que hemos sacado de los ciclos y de los tránsitos por el pasado para montar un relato abierto que nunca es predictivo. La base es no mentir.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en toda esta historia?

Es un complemento fundamental. Por mucho que la gente diga que la IA no es como nosotros y que nunca llegará a nada, lo cierto es que la inteligencia artificial va a tener un desarrollo brutal en los próximos 15 o 20 años. Su gran ventaja con respecto a nosotros es que no está marcada por un desarrollo evolutivo.

¿En serio cree que el capitalismo morirá en un par de años?

Las sensaciones que tengo es que no pasa de 2026... Sé que es algo muy precipitado, pero muchos eran los que creían que el comunismo era intocable y saltó por los aires en la década de los noventa. Milei es el último ejemplo del capitalismo salvaje... Esto se acaba. La historia puede seguir sin él.

Milei no ha engañado a nadie, ha contado lo que iba a hacer desde el principio.

...eso es cierto, Milei mostró su conducta salvaje desde el primer segundo.Es hoy cuando se van a dar de morros con la realidad que ha ofrecido a sus votantes.El capitalismo es historia. Está en el mismo punto que los comunistas que creían que iban a resistir hasta la segunda llegada de Cristo, pero eso no va a ocurrir. Ya no hay tensión para sostener ese modelo.

¿No tiene dudas?

Lo tengo tan claro como los pasajeros del Titanic que veían los gigantescos icebergs y nadie hizo nada para evitar el desastre, o cuando se tomaron las decisiones ya era demasiado tarde.