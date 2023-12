Cuando vamos a la playa es fundamental tener bien presente el color de la bandera que ondea, ya que ello nos indicará si podemos bañarnos con total libertad o no. La gran mayoría de los usuarios habituales de la costa conocemos el color del 'semáforo' de estas banderas, aunque seguro que hay información que desconoces sobre ellas.

Para mejorar nuestro conocimiento sobre la información que ofrecen estos distintivos, la Guardia Civil ha recordado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales el significado real de estas banderas, con el objetivo de concienciar a la población y evitar problemas cuando de lo que se trata es de pasar un día agradable en la playa.

Por ello, conocer el color de cada una de las banderas no sólo es una cuestión de cultura general, sino que también puede salvar vidas.

Tipos de banderas

Las banderas de las playas se rigen por los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. Al igual que cuando vamos conduciendo y frenamos cuando vamos en rojo o continuamos en verde, en la playa sucede lo mismo.

Rojo: proihibido el baño

proihibido el baño Amarillo: debemos tener precaución al bañarnos

debemos tener precaución al bañarnos Verde: el baño está permitido porque las condiciones del mar son buenas

¿Qué no sabemos de las banderas amarillas?

Las reglas de este 'semáforo' parecen claras y sencillas, pero quizás no conozcas toda la información que hay tras una bandera amarilla en la playa. Y es que no solo hay que estar pendiente de las olas o las corrientes del mar, sino que esta bandera prohíbe bañarse en zonas donde no se toque el fondo.

¿Qué más banderas puede haber en la playa?

Además de estas tres banderas, existen otras que pueden encontrarse en la costa. Desde las azules, que indican las buenas condiciones ambientales de las playas, o las de cuadros blancos y negros, que indica que es una zona en la que se practica surf.