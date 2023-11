La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunirá el próximo 7 de diciembre con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar posibles mejoras del sistema policial VioGén tras la concentración de feminicidios de los últimos días.

Redondo convocará asimismo en los próximos días un comité de crisis, dado que en noviembre han sido asesinadas cuatro mujeres y una menor.

"Muchas mujeres están viviendo el terror, esto sí que es terrorismo, terrorismo diario", ha denunciado Redondo en declaraciones a los medios de comunicación.

La nueva titular de Igualdad ha condenado los crímenes de los últimos cinco días en Madrid y Valencia, en los que han sido asesinadas tres mujeres y una niña de cinco años, y ha asegurado que su ministerio va a "redoblar todos los esfuerzos necesarios para luchar contra la violencia de género", que "no es permisible en una sociedad democrática".

"Hay que seguir avanzando", ha dicho, para "mejorar los mecanismos y los recursos" de protección a las víctimas de la violencia machista.

Mejoras en VioGén

Las primeras medidas de Redondo al frente de su departamento van a ser las convocatorias de diversas reuniones institucionales para mejorar la respuesta que se da a las víctimas.

El primero de esos encuentros es el que tendrá lugar con el ministro del Interior y todo el equipo de VioGén, con quienes se analizará cómo se puede hacer evolucionar este sistema. "Sé que se han redoblado los esfuerzos e incrementado los recursos en los últimos años, pero quizá se puede hacer más", ha subrayado Redondo en declaraciones a los medios de comunicación.

Redondo ha reconocido que "lamentablemente no hay un sistema perfecto", si bien España es de los países más avanzados en la lucha contra la violencia de género: "El sistema VioGén funciona, no siempre y no como nos gustaría, pero es un sistema que funciona", ha concedido.

Tras enfatizar que los asesinatos machistas han descendido en España desde 2003 un 27%, ha adelantado que se necesitan "nuevas herramientas y quizá más modernas, más acopladas a los momentos actuales".

Comité de crisis

Redondo ha adelantado también que reunirá "en los próximos días" un comité de crisis, pues en noviembre han sido asesinadas cuatro mujeres y una menor en crímenes machistas. Estos comités se convocan cuando hay cinco feminicidios o más en un mismo mes y "ya se ha producido ese terrible dato".

Y ha anunciado además que se va a volver a poner en marcha la comisión interministerial de Igualdad, que "lleva sin reunirse desde 2018 y es muy importante porque va a permitir la coordinación, va a permitir que todos los ministerios, a través de las secretarías de Estado, puedan estar conectados y puedan (...) redoblar los esfuerzos para luchar contra esta lacra insoportable de la violencia de género".

La ministra ha querido enviar un mensaje de "esperanza" a las mujeres víctimas de la violencia de género, a quienes ha trasladado que "se puede salir" de "ese túnel terrible de la violencia que sufren", y que "los mecanismos y los recursos" para ello se van a implementar.

En este sentido, ha destacado que denunciar conlleva un "terrible esfuerzo" y ha incidido en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de las víctimas, sino que el entorno debe implicarse: "Esta es una labor de todos".

Pacto de Estado

La ministra ha afirmado que el combate contra la violencia machista es "la lucha por el Estado de derecho" y por ello ha solicitado "unidad".

Y ha urgido a "reeditar, reforzar y revivificar" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que tienen que "estar todos".

"No caben los negacionismos, no caben partidos que niegan la violencia machista como una violencia estructural y, por lo tanto, vamos a hacer ese llamado a la unidad, a que todos juntos tenemos que estar unidos porque esta es una lucha imprescindible", ha añadido.

En el nuevo dictamen del Pacto, según Redondo, se deberían recoger las amenazas de la red y el acceso de los más jóvenes a la "pornografía salvaje".