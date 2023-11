Varios expertos resaltan la importancia del ejercicio físico y la alimentación adecuada para prevenir o paliar los efectos de diversas enfermedades, pero siempre que se haga sin excesos, bajo el control de un especialista y sin pretender obtener resultados inmediatos, de un día para otro. Y dos factores que han influido negativamente en un correcto seguimiento, la moderación y la constancia han sido el confinamiento por el covid y algunos iconos que proyectan las redes sociales. Así lo plantearon en la Mesa de Expertos Mente, deporte y alimentación: el trinomio de la salud mental, organizada por Prensa Ibérica, con el patrocinio de Hospitales Parque, que estuvo moderado por la periodista de EL DÍA Verónica Pavés.

Fabián Rivera, responsable de la Unidad de Deporte y Salud de Hospital Parque Tenerife, resalta que con el ejercicio físico «buscamos la recuperación de la fuerza en los pacientes que la han perdido por enfermedades» o simplemente por su avanzada edad.

Fernando Linares, traumatólogo y cirujano ortopédico de Hospitales Parque, aclara que la actividad física está íntimamente relacionada con su especialidad y «suele ser el primer tratamiento que hacemos de forma conservadora para la mayoría de las patologías». Es fundamental para tener en correcto estado todo el sistema músculo-esquelético; eso sí, de forma gradual y continua, para evitar enfermedades por sobrecarga.

Águeda Caballero, jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y de Hospitales Parque, apunta que la actividad física en general tiene «unos beneficios muy extensos». Si hay sobrepeso u obesidad, dice que «necesariamente en un plan de dietas, y eventualmente con fármacos, es un pilar clave». Para Caballero, resulta muy importante para la diabetes, sobre todo para la de tipo 2, «porque mejora la sensibilidad a la insulina, tanto de la que te pongas como de la tuya propia». También sirve para las mujeres con diabetes por el embarazo. Y en un tercer grupo estarían los diagnosticados de prediabetes, para retrasar o evitar la patología. En todos estos casos, la actividad física y la alimentación, entendidos como cambios en el estilo de vida, resultan prioritarios. E incluye a los mayores con sarcopenia, es decir, aquellos que pierden masa muscular y se convierten en personas frágiles, con propensión a las caídas o a las fracturas de cadera. En sociedades donde cada vez hay más mayores, esto es muy importante, a juicio de Caballero.

Kevin Arbelo, psicólogo de Hospitales Parque, manifiesta que el 80% de sus pacientes sufre ansiedad o depresión. Y un denominador común es que no hacen deporte. Según Arbelo, en el ámbito de la ansiedad el mayor problema es que los enfermos se limitan a ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Comenta que «el deporte es la primera herramienta que empleo, porque es lo más rápido para quemar la ansiedad». Cuando se practica ejercicio físico se fomenta la concentración en el momento y las técnicas de respiración. Y añade que es la forma más sencilla de que el afectado note una mejoría, pues se obliga a salir de casa y facilita que hable con otras personas. Apunta que el ejercicio se convierte en enfermizo «si se empieza a caer en una vigorexia, por ejemplo, pues vivo sólo por y para el deporte».

Fabián Rivera está de acuerdo con Arbelo. Explica que práctica de deporte ya llevaba algún tiempo «de moda, pero ahora creo que ha explotado por todos lados la necesidad de hacer actividad física y es muy fácil caer, si no estamos guiados por un profesional, en un problema muy grande, no sólo a nivel físico, sino también mental».

Para Linares, «si el ejercicio se lleva al extremo va a favorecer que aparezcan lesiones» y la mayoría de estas son por sobrecarga. Para este traumatólogo, cuando se practica un deporte ya se somete el cuerpo a cierto estrés. «Obviamente, cuanto más se lleve al límite, más probabilidad hay de caer en las lesiones», aclara. Por ejemplo, pueden darse por un aumento excesivo en los pesos que levantan quienes acuden a un gimnasio, o en los miembros inferiores en quienes se dedican a correr.

Un deportista profesional lleva sus ejercicios al exceso, porque es su trabajo y eso no es bueno, pues puede conllevar lesiones agudas, señala Linares. Para afrontar los posibles problemas psicológicos que se registran en este campo, recuerda que el deporte de élite siempre cuenta con profesionales de la salud mental y eso es fundamental. Admite que «las lesiones ya son uno de los pilares que puede desestabilizar a un deportista profesional a nivel psicológico».

Fabián Rivera comenta que en su unidad puede recibir a un deportista de élite o una persona que puede caer en la vigorexia. «Estamos preparados para identificar esa característica, para después poder apoyarnos en profesionales que van a abordar el problema», señala. Cree que la educación de cada paciente para reconducir sus excesos es muy importante.

Linares manifiesta que «me estoy encontrando muchos pacientes jóvenes, de menos de 18 años, algo que hasta hace unos años no era tan común, que consultan por lesiones de sobrecarga». Y cuando les pregunta por la actividad física que realizan, afirman que la hacen «sin control, con aumentos de peso desproporcionados y enseguida les recomiendo que ese no es el camino para estar sano y tener un buen cuerpo, sino todo lo contrario: les está obligando a parar de ejercitarse durante algún tiempo».

A raíz del confinamiento por la expansión del covid-19, Rivera apunta que «actualmente estamos en las estadísticas más altas del descontrol en este mundo». “Se están abriendo megacentros de gimnasios que son de bajo coste, es decir, donde cada cliente se autogestiona con lo que quiera, con aforos de 4.000 o 5.000 personas», según el citado experto de Hospital Parque.

Atribuye este fenómeno a que «estamos metidos en una locura de gustar al que tenemos al lado y ahora, con las redes sociales, tenemos» este concepto «mucho más abierto que antes». Señala que «un niño de 14 años lo que quiere es desarrollar un cuerpo para poder introducirse en una red social o donde tenga que gustar». Opina que «esto fue el detonante en la pandemia; la cantidad de información que podemos recibir a través de una red social». «Yo puedo descargarme la rutina de entrenamiento y poder aplicarla sin control mañana o pasado en casa», dice el responsable de Deporte y Salud en Hospital Parque Tenerife.

Águeda Caballero coincide en que la pandemia potenció la aparición de gurús y consejos, entre otras cosas; «sobre las dietas, que las hay de todo tipo, algunas realmente sorprendentes». En los meses de prevalencia del covid «se abrió esa veda porque nos obligó a todos a un mayor uso de las redes sociales e internet y eso persiste», comenta Caballero. Reconoce que cada vez hay más gente interesada en llevar una alimentación sana, pero también hay personas que asumen influencias perniciosas, basadas en «modas, mitos», pero que no saben realmente qué patrón deben seguir.

La jefa de Endocrinología y Nutrición del HUC indica que, a la hora de establecer una dieta a un paciente, «lo primero es identificar si viene voluntariamente, o se lo aconseja otro profesional». «La verdad es que estoy contenta, porque los pacientes cada vez están más comprometidos, aunque también depende de sus variables socioeconómicas, y eso está en los estudios», señala. También trata de obtener información sobre el cambio en el estilo de vida, pues suele haber «problemas de organización, con horarios muy estresantes, etcétera, que te impide organizarte en tu casa, en la compra, ya no se cocina, mucho alimento procesado o con alto contenido energético». Para la endocrinóloga, «entonces intentas valorar todas esas circunstancias y con eso hacer la mejor valoración posible». Y, en su opinión, «tampoco le puedes transmitir la idea de que la solución va a ser rápida y de un día para otro, pues está combinada con otros factores, siempre con el ejercicio». Y, por supuesto, la actividad física también debe estar adaptada a cada persona.

Un elemento que ha potenciado las altas tasas de obesidad en Canarias ha sido la recepción de otro tipo de patrones de alimentación, como la comida rápida, «que viene de la cultura anglosajona y de la que no participábamos hasta no hace mucho». Recuerda que en países como China o India, donde se ha pasado muy rápido de un estilo de vida tradicional a uno más cercano al fast food, se ve que estas tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes suben muy rápidamente. Eso es lo que ha pasado también en Canarias. ¿Qué influye? Según dicha endocrinóloga del HUC, se debe a la presión para que se consuman estos productos, a su coste, «pues son más baratos que las frutas y las verduras, y mucho más en nuestra Comunidad; y ya no hay tanta gente que cocine». Y lo más grave del Archipiélago es que esa tendencia afecta también a la población infantil y juvenil.

Pero, a la vez, reconoce que las políticas desde Salud Pública para tener una alimentación sana cada vez son más intensas, tanto en los colegios como en los centros de salud o en los de Atención Especializada, por ejemplo. Y, de cara al futuro, destaca que hay conciencia para que las ciudades estén diseñadas para movernos o caminar entre un punto y otro.

Fabián Rivera coincide en que «es muy fácil encontrar información falsa en lo que está de moda, pues al final es un mercado y existe el riesgo de comprar cualquier cosa». Insiste en que «todo parte de la educación que tengamos», pues en la actualidad lo que prima es obtener resultados de forma inmediata. Recordó que hace años se puso de moda hacer ejercicio con electroestimuladores. Según explica, el marketing consistía en entrenar 20 minutos, con un beneficio enorme y sentado en casa.

Para Kevin Arbelo, «a raíz de la pandemia, lo que he encontrado en mis pacientes es lo contrario, el hambre emocional; es decir, voy a comer porque tengo ansiedad». Aclaró que le llegan casos de ciudadanos que llegan a su casa, están aburridos, no saben qué hacer, tienen nervios, sienten que tienen algo en el estómago y satisfacen esa situación comiendo productos como chocolates.

Sobre la cultura de la inmediatez, mencionó el ejemplo de los vídeos de Tik Tok, que tienen una duración determinada, porque la atención cada vez es más corta. «Si no me gusta, sólo con mover el dedo hacia arriba, ya cambio de estímulo, estoy todo el rato recibiendo estímulos nuevos», señala Kevin Arbelo. A su juicio, algunas personas quieren que «los cambios de su vida ocurran a la velocidad de Tik Tok».

Muchas de los pacientes que acuden a su consulta buscan un nuevo estilo de vida. Y el psicólogo de Hospital Parque les establece nuevas rutinas. Para algunos de esos ciudadanos, los problemas empiezan precisamente cuando detecta que tiene que cambiar varias pautas. Sus preguntas como especialista son, entre otras, si está dispuesto a levantarse una hora antes para hacer ejercicio o a dejar las siestas de tres horas. «Si no estamos al cien por cien comprometidos con el cambio, no va a ocurrir», refiere. También se dan casos de ciudadanos que llevan siete años con depresión y esperan que en dos consultas se les resuelva. «El principal problema que encontramos es que las personas quieren cambios permanentes, muy rápidos y favorables», manifiesta. «Algunas quieren alcanzar el cuerpo de una persona que sólo se dedica a eso y aparece en una foto con el mejor foco, la mejor luz, después de hacer deporte, tras dietas extremas con las que está deshidratada completamente; ese es el físico que desean tener en su día a día», revela.

Respecto a la nueva moda de los pinchazos adelgazantes, como es el caso del fármaco Ozempic, Águeda Caballero opina que «es una herramienta más que podemos usar los profesionales para el tratamiento de la obesidad y siempre debe haber un médico que prescriba estos fármacos, que es donde radica el éxito». Piensa que si se utilizan de forma aislada, «nos vamos a encontrar con que, o no son efectivos o que, cuando se acaben de usar, tenemos el efecto rebote».

Según afirma Caballero, «están ahí para ayudar al paciente durante un tiempo transitorio», de forma conjunta con la dieta y el ejercicio. Y de lo que se trata es que, posteriormente, la persona se quede con la buena alimentación y la actividad física para siempre.

Apunta la endocrinóloga que, «si somos serios, lo que pone la ficha técnica es que sólo puede ser recetado a personas con un índice de masa corporal de más de 30 y con prescripción médica». Si no se usa de forma adecuada, «se puede perder muchísimo peso o tener un trastorno de la conducta alimentaria, entre otras cosas, como usar cualquier otro fármaco sin tutela de un medico», afirma.