Las olas de calor de otoño 'desinflan' la vacunación contra la gripe en Canarias

Las olas de calor extraordinarias del otoño canario han ralentizado la vacunación frente a la gripe. Las altas temperaturas que está sufriendo el Archipiélago han desinflado la campaña de vacunación, que un mes de actividad, ha perdido hasta un 25% de vacunados contra la gripe.

Según las cifras que ha adelantado Salud Pública a este periódico con respecto al informe del seguimiento de la Campaña 2023/2024 de vacunación –correspondiente a la semana del 6 al 12 de noviembre– 117.324 personas en toda Canarias se han vacunado contra la gripe (el año pasado a estas alturas ya eran 157.000), mientras que 70.600 se han protegido también contra la covid (el año pasado ya eran más 83.000).

Amos García Rojas, jefe de servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias, cree que estos datos "tienen cierta lógica". Para el experto hay dos factores que están contribuyendo a que este año la campaña de vacunación contra estos dos virus respiratorios no esté teniendo el mismo éxito. "El primero es el calor; estas temperaturas no facilitan que la población entienda que hay un riesgo de contagio", explica García. El otro motivo es más logístico. "Empezamos tres semanas antes que el año anterior", resalta el jefe de epidemiología, que insiste que esto también puede incidir en que la población se anime menos a vacunarse.

Todas las islas han experimentado un descenso de la vacunación, y lo han hecho desde el minuto cero. Ya la primera semana de campaña comenzó con menos fuelle que la anterior. Apenas se llegaron a administrar 40.000 dosis en todas las islas, y esta semana se han administrado algo menos de 28.000. "Son menos dosis de las que poníamos en la misma semana del año anterior, pero ya estamos casi empatando", explica García Rojas.

Hasta el momento Canarias ha administrado un 35% de las dosis disponibles de vacuna contra la gripe

Con estas cifras, Canarias ya ha administrado un 35% de las dosis de vacuna contra la gripe de las que dispone este año, un total de 335.000, un 12,7% más que en la temporada anterior.

La de la gripe no es la única campaña que ha perdido fuelle, algo similar está ocurriendo con la de covid. La vacuna dirigida especialmente a mayores de 60 años y a personas vulnerables se ha suministrado a 70.600 personas, un 15% menos que en el mismo periodo del año anterior. En este caso no ha sido tanto el calor el causante de este descenso de la vacunación –pues el virus ha demostrado tener capacidad para transmitirse en cualquier ambiente– sino a factores relacionados con la evolución de la propia pandemia.

Lo cierto es que tres años y medio después de que estallara una de las crisis sanitarias más duras del presente siglo, la covid se ha convertido en una actriz de reparto en la vida de los isleños. "Es posible que tenga relación con una pérdida del miedo al contagio", confirma Amos García. "La población ha asumido que debe convivir con la covid, y casi no quedan familias donde un miembro no haya tenido la enfermedad recientemente, por lo que se baja la guardia", insiste el epidemiólogo.

No obstante, también insiste que en los años previos la campaña de vacunación contra la covid ha estado dirigida a la población en general y que este año es el primero en el que se acota a unos grupos específicos.

Se ha vacunado contra la covid a 70.600 personas, un 15% menos que el año anterior

En todo caso, Canarias siempre ha estado a la cola de la protección frente a este patógeno. Durante el año pasado consiguió proteger a 197.822 personas, apenas el 40% de la población diana. Mientras, la media nacional se situó en el 61% y muchas comunidades llegaron a proteger al 70% de su población vulnerable.

El calor también afecta al virus

Las altas temperaturas no solo han provocado que la gente piense más en la playa que en vacunarse, también ha tenido repercusiones en la vida del propio virus. El virus de la gripe no ha hecho aún acto de presencia en Canarias. "Las condiciones no son las óptimas para este virus", resalta el epidemiólogo. Y es que este virus se replica a muy baja temperatura y aprovecha que la población se recluye en espacios cerrados durante el invierno para propagarse con mayor facilidad.

"La naturaleza se está volviendo loca", afirma García Rojas quien, de hecho, considera que en algún momento habrá que cambiar la estrategia de vacunación para adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático.

No ocurre lo mismo con el coronavirus, que sí ha mostrado un incremento de casos en las últimas semanas. "Como ahora solo se miden los casos en mayores de 60, nuestro mejor indicador para saber que la curva epidémica está creciendo es el número de test que se compran en farmacia", resalta el epidemiólogo, que señala que en los últimos días ha habido un incremento importante de la venta de pruebas de antígenos en Canarias.

Como suele ocurrir, los niños son los más afectados por estas y otras enfermedades respiratorias. A principios de mes la incidencia de estas enfermedades en el grupo de 0 a 4 años es de 4.267 por cada 100.000 habitantes, una cifra algo superior a la de la semana anterior. Sin embargo, la incidencia ha bajado en los niños de entre 5 y 14 años, una cifra que se encuentra en 918 por cada 100.000 habitantes. Las personas más vulnerables, los mayores de 60, son lo que muestran una incidencia menor, de apenas 450 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta el momento, el cuadro clínico más habitual entre los canarios es el resfriado común, seguido de la faringitis aguda sin causa especificada.