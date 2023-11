Las imágenes y vídeos de abusos sexuales a menores en internet siguen extendiéndose a un ritmo alarmante en todo el mundo. Solo en 2022, según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, el número de denuncias por sospechas de abuso sexual infantil en internet alcanzó los 32 millones lo que supuso una cifra récord. Para atajar esta preocupante realidad la UE ultima ya una nueva legislación que obligará a los operadores de internet a detectar, notificar, eliminar y denunciar el material de abuso sexual infantil de sus servicios. "Todos los proveedores tendrán que evaluar si existe riesgo de abuso en sus servicios y mitigarlo con medidas personalizadas”, ha destacado el eurodiputado español y ponente del informe de la Eurocámara, Javier Zarzalejos, tras la aprobación de la propuesta de reglamento en comisión parlamentaria.

Según el eurodiputado español, la postura de la Eurocámara ofrece un “equilibrio positivo entre la protección de los niños en el mundo digital y el respeto de los derechos fundamentales, muy especialmente el de la privacidad” y supone un “cambio de paradigma”. La comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo ha aprobado el documento con 51 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención mientras que el mandato negociador, que permitirá lanzar los trílogos con Comisión y Consejo en cuanto los Veintisiete cierren un acuerdo político para terminar de definir la norma, ha sido aprobado con 48 votos a favor 2 en contra y 4 abstenciones.

La Comisión Europea presentó la propuesta en mayo de 2022, tras constatar un aumento del 25% desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el material pedófilo en circulación. Para proteger a los niños en internet, las nuevas reglas obligarán a los proveedores a evaluar si existe un riesgo significativo de que sus servicios sean utilizados indebidamente para cometer abusos sexuales infantiles en línea y a tomar medidas para mitigar estos riesgos. En su posición, que el pleno votará la próxima semana, los eurodiputados apoyan medidas de mitigación “específicas, proporcionadas y efectivas" y que sean los proveedores quienes decidan cuáles utilizar.

También quieren garantías de que las páginas web de pornografía disponen de sistemas adecuados para verificar la edad de los consumidores de este tipo de material, mecanismos para señalizar material de abuso sexual infantil y para los chats de los videojuegos de forma que los usuarios no puedan iniciar contactos no solicitados con niños, y que haya moderadores humanos para procesar estos informes. Además, para evitar que se solicite información a menores en línea, los eurodiputados proponen que los servicios dirigidos a niños exijan de forma predeterminada el consentimiento del usuario para mensajes no solicitados, tengan opciones de bloqueo y silenciamiento y aumenten los controles parentales.

Medidas contra la vigilancia masiva

La posición de la Parlamento Europeo también pone el acento en la necesidad de evitar una vigilancia masiva o seguimiento generalizado en internet. Para ello, la propuesta contempla que las autoridades judiciales puedan autorizar órdenes de detección de material pedófilo durante un tiempo limitado y que como último recurso puedan utilizarse para eliminar material abusivo que todavía circule por internet. “Sólo un juez podrá ordenar el escaneo de comunicaciones privadas y sólo de sospechosos específicas. También hemos protegido el cifrado de extremo a extremo de los mensajes privados y nos hemos asegurado de que incluso los menores puedan seguir utilizando aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Matrix”, ha destacado Marcel Kolaja, miembro del Partido Pirata

“Hemos podido evitar la vigilancia masiva de las comunicaciones privadas en el proyecto de ley. El Parlamento se ha sumado a nuestro llamamiento para reelaborar completamente la propuesta inicial de la Comisión, alejándola de la vigilancia masiva indiscriminada para una ley que realmente protegerá a los niños y las comunicaciones en línea”, ha destacado el ponente en la sombra de los Verdes, Patrick Breyer. El texto aprobado subrayan la necesidad de dirigir las órdenes de detección a personas o grupos (incluidos los suscriptores de un canal) vinculados con el abuso sexual infantil, utilizando “motivos razonables de sospecha” y excluye el cifrado de extremo a extremo del alcance de las órdenes de detección, para garantizar que todas las comunicaciones de los usuarios sean seguras y confidenciales.

Por último, el informe que sale de la Eurocámara apoya la creación de un centro europeo que ayudará a aplicar las nuevas reglas y apoyar a los proveedores de internet en la detección de material pedófilo. Este centro tendrá como tarea recopilar, filtrar y distribuir informes a las autoridades nacionales competentes y a Europol. Los eurodiputados quieren que esta oficina desarrolle tecnologías de detección para proveedores, mantenga una base de datos de indicadores técnicos y tenga potestad para realizar investigaciones e imponer multas de hasta el 6% de la facturación mundial por incumplimiento. Además, plantean crear un nuevo Foro Consultivo sobre los Derechos de las Víctimas y los Supervivientes para garantizar que se escuchen las voces de las víctimas.