La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, se mostró ayer a favor de arropar a los alumnos universitarios para intentar frenar el actual porcentaje de abandono de estudios en las universidades públicas.

Machín destacó la importancia de contar con profesores bien formados y capacitados, pero, sobre todo, de programas de tutoría para apoyar a aquellos estudiantes que tengan más dificultades, tanto desde el punto de vista del rendimiento como de los gastos económicos, que, en algunos casos, se vuelven insuperables.

Según planteó la consejera en la Comisión celebrada ayer en el Parlamento canario, el «momento más delicado» (donde se produce un mayor número de abandono de la carrera) se produce en el primer curso de Grado.

Machín respondió a una pregunta planteada por el diputado del Grupo de VOX Nicasio Galván, quien recordó que en las universidades públicas canarias, que tienen 38.521 alumnos, la tasa de abandono se sitúa en un 21 por ciento (8.089 matriculados). Para Galván, dicho dato es «alarmante». Esas cifras implican que, si a cada universitario se destinan 6.300 euros cada curso, se gastan de forma inútil unos 51.000.000 de euros al año.

El diputado de ultraderecha citó un informe de la Universidad Complutense de Madrid de julio del presente año en el que se explica por qué el abandono de los estudios es más elevado en los archipiélagos españoles que en el territorio peninsular. Uno de los factores, según dicho trabajo, es que, en general, los mejores estudiantes optan por estudiar fuera. Otro se debe a que la economía gira en torno al Turismo y la mano de obra vinculada al mismo es poco cualificada. Galván no está de acuerdo con tal idea, pues la actividad turística tiene numerosos puestos directivos y que requieren conocimientos de idiomas o gestión. Otro de los puntos del informe cita que, cuanto peor va la economía en Canarias y más desempleo hay, mayor es el nivel de abandono de los estudios universitarios. Dicho dato sólo ocurre en el Archipiélago canario. Y, en cuanto a este último parámetro, dice el estudio que se acentúa en jóvenes de familias con menores ingresos económicos; cuando está becado, porque esas ayudas no compensan los gastos, y si los padres no tienen estudios superiores.

La consejera de Universidades explicó que una de las acciones que se deben generalizar se desarrolla en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y consiste en un programa de tutoría. Así, a cada estudiante que se inscribe en el mismo se le asigna un alumno de un curso superior y un profesor, que ejercerá como tutor. Machín explicó que en el pasado curso académico se apuntaron al citado proyecto unos 1.197 jóvenes y para el presente se prevé una participación de 1.500.

En opinión de Machín, resulta importante identificar las causas del abandono de los estudios universitarios. Para la consejera, esta realidad preocupante también está relacionada con el rendimiento de cada alumno, ya que, cuanto más bajo sea, más probabilidad de que el joven deje esa carrera. Y también con la decepción que el estudiante se lleve con el grado que ha elegido. Por eso, Machín cree importante «arropar» a ese alumno desde el primer día.

La consejera dijo que «los grandes proyectos» culturales están cubiertos, pese al «reajuste» presupuestario para el próximo año. Así lo aclaró ante una pregunta de la diputada socialista Yaiza López Landi, que criticó que el actual Gobierno haya colocado las políticas culturales «a la cola de sus prioridades».

Migdalia Machín inició su respuesta con el argumento de que la reducción presupuestaria se debía al «contexto económico» europeo y nacional.

Para la consejera, hay que diferenciar entre el área de Cultura y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, cuya financiación ha aumentado hasta los 21,7 millones de euros. Aclaró que en dicha institución se agrupan «los principales programas».

Comentó que «los grandes proyectos están cubiertos», y prevé que, gracias a las transferencias del Estado y los proyectos que se presenten, «pensamos cubrirlo todo». También invitó a los diferentes grupos parlamentarios a presentar enmiendas a los presupuestos.

Recordó que, cuando llegó a la Consejería, sólo se había ejecutado el 25% de lo presupuestado para este año y en los últimos meses se ha llegado a cerca del 40 por ciento.

Yaiza López Landi mostró su «perplejidad» y «profunda decepción» por el reajuste presupuestario en Cultura, cuya bajada cifra en un 21%, frente al incremento del 11% de las cuentas canarias, lo que supone por otra parte un incumplimiento de lo establecido por la Ley del Sistema Público de Cultura, apoyada también por CC y PP.