El intenso calor que está viviendo Canarias esta semana no da tregua ni siquiera por la noche. En la cuarta jornada de altas temperaturas tan solo las estaciones de la alta montaña han escapado a temperaturas superiores 20 grados. Las noches tropicales son una realidad cada vez más habitual en Canarias y, de hecho, este fenómeno ocurre tres veces más ahora que hace 50 años. Con los termómetros rozando los 40 grados en todo el Archipiélago, esta vez en pleno otoño, los expertos apuntan sin miramientos hacia un único responsable: el cambio climático.

El veroño se está apoderando de las Islas. "En Canarias ha habido otros octubres en los que se han registrado noches tropicales de manera puntual, pero en los últimos 50 años hay una tendencia de ascenso evidente", asevera Pedro Dorta, geógrafo de la Cátedra de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL). En este sentido la mayor frecuencia de noches tropicales, tórridas o infernales es una de las principales consecuencias descritas en los modelos de calentamiento global.

El municipio de Frontera, en El Hierro, registra una máxima de 40,5 grados, la segunda más alta del país

En Canarias el aumento de las temperaturas se está manifestando en episodios de calor extremo más recurrentes. Durante este año, en estaciones meteorológicas como la de Santa Cruz de Tenerife han registrado 50 días de calor extremo (se encuentran entre el 5% de cálidos de la serie) y tan solo uno de frío extremo (entre el 5% más fríos de la serie histórica). Pero lo más inaudito es que estos días tan calurosos se empiezan a producir fuera de su época habitual, en verano.

Lo que ha sucedido en los últimos cuatro días y hasta el próximo miércoles, es una muestra en directo del cambio de paradigma climático que está sufriendo el Archipiélago. En el día de hoy la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido la más afectada por el calor diurno. En concreto el municipio de Frontera, en El Hierro, que hasta ahora se había mantenido ajena al incremento de temperaturas, ha registrado una máxima de 40,5 grados, la segunda temperatura más alta del país. Le ha seguido Tacoronte, en el norte de Tenerife, que a las 14:00 horas registró una máxima de 37,3 grados y San Cristóbal de La Laguna, con una temperatura máxima de 36,3 grados.

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, la zona más afectada ha sido la de Agaete, en Gran Canaria, donde las temperaturas llegaron a situarse en los 37,1 grados. También en la isla capitalina se encuentran La Aldea de San Nicolás, con 36,2 grados o Agüimes, donde se alcanzaron los 35,9 grados. Sin embargo, Gran Canaria no solo ha alcanzado temperaturas muy altas durante el día, también lo ha hecho durante la noche. En concreto, Maspalomas, en el sur de la isla, llegó a alcanzar los 36 grados durante la noche, lo que se correlaciona con una noche infernal.

Ante estos datos, Sanidad ha extendido a todas las Islas los avisos por el riesgo para la salud por las altas temperaturas. En concreto, se ha activado el aviso rojo en 9 municipios (6 de Gran Canaria, 1 de Lanzarote y 2 de Fuerteventura), el aviso naranja en 5 (2 en La Palma, 1 en Gran Canaria, 1 en Fuerteventura y 1 en Lanzarote) y el aviso amarillo en 12 municipios (4 en Gran Canaria, 4 en Lanzarote, 2 en Tenerife y 2 en La Gomera)

"Durante este episodio se superarán batirán varios récords", adelanta David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias. En los cuatro días que lleva afectando al Archipiélago, ya se ha batido al menos uno, el de la estación de Tenerife Sur. Este 3 de octubre alcanzó una temperatura de 39,4 grados de máxima, la más alta para este mes de toda la serie histórica que comienza en 1983. Pero es que, además, este martes fue el 3 de octubre más caluroso en España desde, al menos, 1950 y además supuso el quinto récord histórico consecutivo de día cálido, después de los cuatro días anteriores, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

"Es la primera vez que se activa un aviso de nivel naranja por altas temperaturas en España en el mes de octubre desde que el plan meteoalerta se puso en marcha en el año 2006", resalta el portavoz que añade que en el archipiélago las temperaturas seguirán en estos mismo niveles durante "los próximos siete días" por lo que parece "muy probable" que este calor inusual se mantenga en el archipiélago al menos una semana más.

La anomalía térmica actual en todo el planeta es de un grado

Pero el hecho que los nuevos registros superen las temperaturas máximas históricas ha dejado de ser extraordinario. "Elvolumenn de récords es tan grande que dejan de ser noticia", reflexiona Dorta, quien además recuerda que las cifras anteriores no están batiendo por unas décimas sino que lo hacen por grados. "Pulverizan los récord", añade.

Este 2023 está siendo un año extraordinario en todo el planeta. "Las estadísticas son escandalosas y casi inexplicables", reseña Dorta. Los datos que se han ido recopilando durante los últimos meses demuestran que el crecimiento de las temperaturas ha dejado de ser gradual. "Ha dado un salto importante", afirma Dorta.

En septiembre la anomalía térmica en el planeta fue de un grado, frente al 0,5 que marcó en 2022. Una variación anual de temperatura muy superior a la que venía experimentando el planeta desde 1980. En muchos lugares del mundo, sin embargo, el escenario previsto se ha adelantado casi 20 años. "En algunos lugares del mundo se están produciendo situaciones que se habían previsto para 2050".

Además del cambio climático, los expertos aluden a la aparición de El Niño en el Pacífico. Un fenómeno climático natural que se produce de forma cíclica y que se cree que tiene impacto en el clima mundial elevando las temperaturas. "Lo que no tenemos claro es lo que ocurrirá una vez El Niño acabe", algo que se prevé para esta primavera, tal y como explica Dorta. "Puede ser que las temperaturas se suavicen, pero también que esto no sea más que el principio por haber llegado a un punto de no retorno", insiste.

De ahí que recalque la necesidad de tomar rápidamente cartas en el asunto. "Los efectos no solo serán en la salud de la población, también tendrá repercusiones en el medio, la agricultura y los fenómenos extremos y tenemos que estar preparados para ello", concluye.