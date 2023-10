Las 422 enfermeras canarias afectadas por la nulidad del concurso de traslados mantienen su puesto

Las 422 enfermeras canarias afectadas por la nulidad del concurso de traslados convocado por la Consejería de Sanidad en septiembre de 2022 conservarán su puesto actual. Sanidad ha tomado esta decisión en base a un "tratamiento de buena fé" para evitar que los profesionales afectados tengan que cargar con los errores de la Administración. Asimismo, ha anunciado que no recurrirá la sentencia judicial emitida la semana pasada y, en aras de dar respuesta a las exigencias de los recurrentes, pondrá en marcha de un nuevo concurso de traslados.

Así lo ha manifestado Leopoldo Cejas, secretario del sindicato de enfermería Satse, quien se ha congratulado porque, finalmente las enfermeras afectadas no tengan que regresar a su puesto anterior. "Eso no se ha hecho ni se va a hacer", sentenció Cejas.

El problema comenzó la semana pasada, cuando Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria hizo pública su condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) a repetir la convocatoria esgrimiendo que durante el proceso no se incluyeron todas las plazas que cumplían con las condiciones para ser ofertadas. En su fallo, la jueza declara nula la convocatoria del concurso de traslados asegurando que "no se ajustaba a la ley, ya que no incluía la totalidad de las plazas en comisión de servicio".

Sanidad desarrollará un nuevo grado de carrera profesional y aumentará su retribución

Esta resolución ha provocado revuelo en la sanidad isleña, dado muchas de esas enfermeras han tenido que firmar una renuncia a su comisión de servicio y regresar a sus puestos de trabajo previos durante esta última semana. Estos profesionales ya están siendo llamados por la Administración para regresar a los puestos que han ostentado desde septiembre del año pasado en comisión de servicio.

En la última reunión de la Mesa Sectorial, celebrada este lunes, Sanidad acordó junto a los sindicatos mayoritarios desarrollar un nuevo concurso de traslados abierto y permanente para responder al fallo judicial, así como para facilitar la movilidad voluntaria de la plantilla del SCS y favorecer la conciliación laboral y familiar. El objetivo es facilitar la movilidad voluntaria de los trabajadores entre centros de trabajo y lograr un mejor desarrollo profesional de la plantilla del SCS.

No es, sin embargo, el único acuerdo al que llegó la Administración con la representación de los trabajadores durante la jornada. En dicho encuentro también acordó proponer la actualización de la prestación económica que compensa las situaciones de incapacidad temporal o situaciones protegidas por nacimiento y cuidado de un menor y riesgo durante el embarazo, así como un complemento retributivo que alcance el 100% del salario ordinario que hubieran de percibir desde el mes de inicio de la incapacidad o de situación protegida. También se planteó la actualización de otro complemento de atención continuada en periodos de lactancia acumulada y adaptación del puesto de trabajo con motivo de embarazo.

Sanidad propuso desarrollar un nuevo grado de carrera profesional al que se podrá acceder una vez transcurridos cinco años desde la precedente evaluación positiva. Una medida que, como insiste la Adminsitración, persigue reconocer el esfuerzo del personal para mejorar la calidad en su trabajo. En este sentido, el director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, también se comprometió a aumentar las retribuciones de la carrera profesional de forma progresiva hasta alcanzar la media nacional.