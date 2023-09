¿Hay un por qué para ‘From Me to You’?

El motivo principal es que este año se cumple el 60 aniversario de la visita de los Beatles a Tenerife. Nicolás González Lemus trató el hecho en dos libros interesantes pero, sinceramente, creo que era el momento adecuado para analizar el acontecimiento desde otra perspectiva. Fue un hecho histórico, aunque algunos no lo hayan sabido valorar...

¿Y por qué construyó su idea desde un escenario epistolar?

¿Qué es lo que hacía un viajero antes de que existiera internet y los adelantos tecnológicos aplicados al mundo de la telefonía?

Escribir cartas...

Y postales de viajes... En el año 1963 internet era algo que estaba aún por ver y la gente contaba sus experiencias por medio de la escritura. El de las cartas me pareció un método distinto para abordar cuestiones que pasaron en la visita de los Beatles que están perfectamente documentadas.

Pero las cartas forman parte de la ficción, ¿no?

Las cartas me las he inventado, pero las cosas que se cuentan en ellas sucedieron... Hay dos que sí son reales. Una postal que Ringo le escribe a su amigo Roy Trafford durante esas vacaciones en la Isla y otra que Harrison le hace llegar a Astrid Kirchherr, en agosto de ese mismo año, en el que le pide fotos del viaje a Tenerife.

¿El hecho de que no viniera John Lennon fue un presagio de cómo iban a terminar las cosas?

[ríe] Entonces aún se llevaban bien; eran amigos íntimos aunque sus personalidades eran fuertes y chocaban. Convivieron desde los 16 años y compartieron experiencias los tres o cuatro años anteriores a que los Beatles se convirtieran en los Beatles... El viaje a Tenerife llegó tras un año sin parar dando conciertos por toda Inglaterra y decidir que estaban fundidos. Aún no eran conscientes de lo que les esperaba... Fue el principio de un fenómeno mundial.

¿Eran los (casi) Beatles?

Era una banda que en enero de 1963 logró su primera gran victoria con Please Please Me y que aún no tenía demasiado recorrido fuera de las fronteras británicas. De hecho, consiguieron pasar desapercibidos en Tenerife. A pesar de la gran colonia inglesa que había en la Isla, sus minivacaciones fueron placenteras... Había dudas, incluso, de que pudieran ser una banda con un recorrido mundial pero todo cambió horas después de dejar Canarias. Volvieron a ser número uno en ventas con From Me to You y, a partir de ahí, nada volvió a ser igual... Fueron las últimas vacaciones antes de que estallara la beatlemanía.

¿Por lo menos se lo pasaron bien?

Por lo que ha contado González Lemus en sus libros y el trabajo de documentación que he realizado para dar forma a este –Jorge Fonte contó con la alianza en diferentes fases de este proceso de Cruz Delgado Sánchez y Federico Alba– se divirtieron mucho. Comieron, bebieron, no pararon de ir de un lugar a otro y hasta intentaron dar un concierto...

Lo de que no les dejaran dar un concierto gratis fue de traca.

Sí que lo fue, pero entonces las cosas funcionaban de otra manera y, seguramente, poco después el manager de la sala que rechazó su petición golpeó unas cuantas veces su cabeza contra la pared... El no concierto de los Beatles en el Puerto de la Cruz se convirtió en una noticia muy sorprendente.

Igual de sorprendente que el silencio histórico que hay alrededor de esta visita.

Lo que sorprende es que tanto en Los Realejos como en el Puerto de la Cruz no haya una placa que haga referencia a lo que ocurrió en 1963, justo antes de que las multitudes intentaran comerse a besos a los Beatles.

¿Se podía haber hecho algo más?

Sí, por la sencilla razón de que no se ha hecho nada. En el Puerto de la Cruz existe un ciclo cultural dedicado a Agatha Christie a modo de homenaje por su vinculación con la ciudad. El viaje de los Beatles de 1963 tiene un trato especial por parte de los músicos en la edición de Antology (1980), pero desde aquí no se ha hecho demasiado. Esto, al igual que el legado guanche, tiene un valor en la historia de esta Isla, ¿no?