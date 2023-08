La ONCE impulsó en Canarias 876 empleos para discapacitados en 2022. El Grupo Social ONCE, formado por Fundación ONCE, Ilunion y la propia ONCE, impulsó el año pasado 827 empleos para personas con discapacidad en Canarias, de un total de 13.320 nuevos puestos de trabajo creados en todo el territorio nacional, según datos recogidos en el Informe de Valor Compartido del Grupo Once presentado este miércoles en la capital grancanaria.

«En total somos 68.705 trabajadores y trabajadoras del grupo social, de las que 3.075 están en Canarias. Qué responsabilidad compartida más bonita. Somos el cuarto generador de empleo estatal y el primero en el mundo para personas con discapacidad», destacó Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial. De forma paralela, el grupo ha dado un impulso en el último año a la igualdad desde dos vertientes. Por un lado en la accesibilidad al empleo de personas discapacitadas y por otro aumentando la presencia de las mujeres en su plantilla. En este periodo ha subido un 4,2 % las personas con discapacidad en la plantilla, llegando a representar el 62,4% del total y en 1,5% el número de mujeres hasta el 44,3%. «La igualdad de oportunidades nos parece muy importante. Cuando las cosas se ponen difíciles también desde el grupo en todos los rincones de este país hemos logrado apoyar a 259 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia machista consiguiéndoles un empleo», subrayó Déniz. Una muestra de la conjunción del compromiso social adquirido por la entidad y un modelo de rentabilidad económica y social basado en el retorno social. «Este es nuestro verdadero retorno social, transformar la solidaridad y lograr impulsar estas medidas», añadió José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias. Loteros Por otra parte, el Grupo Social ONCE firmó en 2022 un total de 8.401 contratos indefinidos, de los que 1.155 lo fueron para vendedores de los productos de lotería, 98 de ellos en Canarias. «Somos personas que trabajan en equipo con un compromiso continuo con la sociedad para desde la realidad que nos toca vivir tratar de impulsar sociedades más justas e inclusivas», añadió López. El año pasado la entidad invirtió en Canarias más de 36 millones de euros destinados a programas y acciones de mejora para las personas discapacitadas. A nivel nacional el montante escaló hasta los 230 millones de euros. El 2022 supuso, por tanto, un récord histórico en la creación de empleo y también en la inversión social y en el pago de premios. «Hemos logrado unos datos que nos permiten dejar atrás momentos de muchas dificultades y volver con una velocidad de crucero que nos permite seguir haciendo lo que queremos hacer», explicó Déniz. Y es que el empleo generado y las inversiones realizadas fueron posibles gracias al incremento en las ventas de lotería de un 8,5% con respecto al 2021. Se recaudaron 2.426 millones de euros. Se trata de la mayor recaudación por productos de lotería del último lustro, superando los niveles previos a la pandemia de la Covid-19 cuando se anotaron 2.161 millones de euros en 2018 y 2.255 millones en 2019. Premios De la recaudación total, el primer gran retorno es una lluvia de 1.372 millones de euros repartidos por todo el país (un 55,3% de las ventas). En Canarias, los premios que llegaron a los ciudadanos ascendieron a 91.216.000 euros. Del total de lo recaudado el año pasado, un 32,6% se destina a salarios y gastos de gestión; un 9,5% se invierte íntegramente en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad (unos 230 millones de euros en toda España, 36.332.704 en Canarias); y el resto 2,6% en una prima de participación de la plantilla, programas de investigación e inversiones futuras. Los ingresos permitieron, entre otras muchas acciones, acoger a 106 personas que perdieron la vista en Canarias el año pasado. Este es el caso de Gloria Esther Cabrera, recién afiliada a la ONCE y aún en proceso de adaptación a su situación personal. Para ello cuenta con el apoyo de la técnico de rehabilitación del grupo Estrella Santana. «Una amiga me dijo que podía venir a la ONCE y que ellos me ayudarían. Todos me han ayudado, estoy evolucionado gracias a ellos y espero seguir mejorando un poco más», aseguró la joven que perdió la vista recientemente. A su lado, Estrella Santana relató la labor que desarrolla en el grupo. «Mi trabajo, como en el caso de Gloria, es que vayan asimilando y aceptando su situación. Promover que vuelvan a retomar su vida en todos los aspectos como la movilidad. Es una satisfacción personal inmensa como van mejorando y evolucionando. Para mí los afiliados son los primordiales de esta casa», opinó. En todo el país el año pasado 3.100 personas perdieron la vista y recibieron, como Gloria, la atención personalizada con la que ya cuentan las 70.490 personas ciegas afiliadas a la ONCE. Para ello cuentan con más de 1.500 profesionales, como Estrella Santana, con más de 92.500 horas de mediación específica para personas con sordoceguera o cobertura de 7.200 estudiantes ciegos. Además, el Archipiélago cuenta con 49 nuevos perros guía de los 130 incorporados en el último año en toda España. La Fundación ONCE distribuyó en 2022 115,6 millones (un 3% de las ventas de ONCE y cogestión de Fondo Social Europeo) entre más de 1.000 organizaciones sociales de la discapacidad en todos los rincones el país, 31 proyectos aprobados, 22 entidades distintas atendidas y 47 becas concedidas en Canarias, que pudieron hacer realidad 2.584 proyectos de empleo, formación o accesibilidad. Sin olvidar 1.071 becas para estudiantes con discapacidad, principalmente universitarios, y otras casi 1.000 del Programa Reina Letizia para la Inclusión, que gestiona la Fundación ONCE.