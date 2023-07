Aprosu, TVE Canarias por el programa Cerca de ti, Jorge Hernández Duarte, Alcampo y la Diputación del Común de Canarias han recibido los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en Canarias 2023, la máxima distinción que concede esta organización a nivel autonómico.

Los premios, que fueron entregados en una gala en Gran Canaria, distinguen a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del grupo social ONCE.

Este año, la gala de entrega, bajo el título Próxima estación: Porvenir, presentó a la entidad como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Es un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. «Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE», remarcó la entidad en un comunicado de prensa.

En la gala participaron varias personalidades con papel institucional como Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales, Participación y Plan Onerca de la ONCE; Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria o Anselmo Francisco Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. También les acompañaron Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE de Canarias, y José Antonio López Mármol, delegado de la ONCE en Canarias.

Durante la gala se fueron anunciando las entidades o personas que merecedoras este año los Premios Solidarios Grupo Social ONCE en las Islas y las razones que han llevado al jurado a considerarlas como tal.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo recibió Aprosu, por su contribución a la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de Canarias, y por su dilatada trayectoria, programas innovadores, impacto social, colaboraciones estratégicas y gestión eficiente.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación se premió al programa Cerca de ti, de Televisión Española en Canarias, presentado por Roberto Herrera, por su promoción de la solidaridad, su impacto social positivo, su sensibilidad y empatía, la visibilización de proyectos solidarios y su compromiso con la mejora de la sociedad canaria.

El Premio Solidarios a la Persona Física lo recibió Jorge Hernández Duarte, por realizar una labor excepcional en la Comunidad Canaria, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad, generando conciencia y siendo un agente de cambio.

En la categoría de Empresa se otorgó el galardón Solidarios a Alcampo, por su compromiso con la responsabilidad social, su apoyo a causas sociales, el fomento de la empleabilidad de personas con discapacidad, sus acciones de ayuda humanitaria y su transparencia en acciones solidarias. Todo esto demuestra su compromiso con la sociedad y su contribución al bienestar de las personas.

En la última categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios fue para la Diputación del Común de Canarias, por desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad generando conciencia en la sociedad canaria. Además de su labor en la defensa de la igualdad de oportunidades.