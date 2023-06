Martín, el valiente niño de 8 años que padecía cáncer, ha fallecido tras una valiente batalla contra un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27, un cáncer extremadamente agresivo. Su historia ha conmovido a miles de personas y su familia se ha convertido en un símbolo de lucha en la búsqueda de más investigación y recursos para combatir el cáncer infantil.

Desde octubre de 2022, cuando fue diagnosticado, el estado de salud de Martín se deterioró rápidamente, enfrentando grandes desafíos y dificultades en su lucha contra la enfermedad. Su familia, consciente de la necesidad de más investigación, lanzó una petición a través de Change.org para solicitar al Ministerio de Ciencia e Innovación una mayor inversión en la investigación del cáncer, especialmente en aquellos que afectan a los niños.

"Actualmente no hay cura. Reconocemos el increíble esfuerzo realizado por los médicos, enfermeros y auxiliares que han cuidado de Martín y de muchos otros, pero no es suficiente si no se invierte más en investigación. Necesitamos que esto se convierta en una prioridad. Especialmente en casos como estos tumores, ya que nuestros pequeños no sobreviven y no podemos quedarnos de brazos cruzados", expresó el hermano de Martín.

En España, la inversión en I+D+i representa el 1,43% del PIB, mientras que la media europea alcanza el 2,3%. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) establecía una inversión del 2% para el año 2020, pero en 2023 aún no se ha alcanzado. Con esta petición, la familia busca aumentar la inversión al menos al 2,3% y priorizar la investigación del cáncer infantil.

Despedida para Martín

La madre de Martín, quien ha compartido la historia de su hijo a través de Instagram, publicó hace unas horas una emotiva fotografía tomada de su mano junto con un mensaje: "Ayuden a Martín a encontrar su camino hacia el universo. Háganlo con el corazón, con amor. Martín se está preparando para partir. Para ir al universo. Él es el amor de mi vida. Te quiero".

La publicación de la madre de Martín ha recibido miles de comentarios de usuarios que brindan su apoyo y solidaridad a la familia en estos momentos difíciles. La valentía de Martín y el esfuerzo de su familia han dejado una profunda huella en la lucha contra el cáncer infantil, recordándonos la importancia de seguir trabajando para encontrar tratamientos más efectivos y curas para esta enfermedad devastadora