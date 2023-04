La 'comarcalización' de casos de violencia machista satura los juzgados de Santa Cruz

En los tres primeros meses del presente año los asuntos que han llegado a los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife se han incrementado un 100 por ciento o más de un 100 por ciento respecto a los que atendían hasta diciembre del pasado año. Aunque esta circunstancia varía mucho, existen mañanas en que pueden llegar diez casos a uno de estos órganos. Y eso implica la progresiva saturación del personal.

Este aumento se ha debido a la medida que entró en vigor en enero de 2023 y que consiste en la comarcalización de estos procesos, con el objetivo de lograr una atención más especializada a las víctimas. Esa circunstancia ha hecho que en un par de juzgados se concentren ahora los procedimientos de violencia de género que antes también se llevaban en los partidos de La Laguna y Güímar. Eso significa que en la actualidad ambos juzgados deben asumir los asuntos que ocurren en los municipios de Santa Cruz, El Rosario, La Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, Candelaria, Arafo, Güímar y Fasnia.

Así lo manifiesta la jueza decana de Santa Cruz de Tenerife, la magistrada Esmeralda Casado, tras consultar con las dos juezas titulares de los órganos receptores de asuntos de violencia sobre la mujer.

Pero Casado advierte de que no sólo se trata de un incremento de trabajo para el personal. "Las instalaciones que ahora mismo tenemos en el Palacio de Justicia para estos casos no cubren, ni mucho menos, las necesidades mínimas para las víctimas", comenta la juez decana.

Recuerda que cualquier mañana se puede ver en las dependencias que algunas mujeres afectadas no pueden ocupar la sala destinada a preservar su intimidad y tienen que estar en el pasillo. En ocasiones, "vienen con sus hijos y no tenemos lugar donde tenerlos", explica la magistrada. Si acuden con los policías que las custodian por el riesgo que corren, estos funcionarios también deben permanecer en el pasillo. "Es un auténtico desbarajuste; aquí no hay instalaciones para los juzgados de Violencia sobre la Mujer", en opinión de Casado. Y hay momentos en que las víctimas tienen que estar sentadas en el suelo, "literalmente, no es una metáfora".

Desde que se anunció la puesta en marcha de esta nueva medida, en previsión de que hubiese un atasco en la atención a las víctimas por parte de un único abogado de guardia, cuya labor es entrevistarse con las afectadas, conocer qué ha ocurrido y su historia de vida, se requirió al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para que pudieran ser dos los letrados de oficio que estuvieran encargados de la defensa de las perjudicadas. Y esta medida ya se aplica con eficacia.

Un abogado

Sin embargo, ahora ocurre todo lo contrario. En la actualidad únicamente hay un sólo abogado de oficio para asistir a los detenidos e investigados, por lo que ahora el retraso se produce con los mismos.

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer no realizan servicios de Guardia, sino que únicamente están operativos en horario de audiencia (es decir, en días laborables). Durante los fines de semana o los días de Semana Santa son los Juzgados de Instrucción que están de guardia en Santa Cruz, La Laguna o Güímar los que reciben e inician la tramitación de estos asuntos de violencia de género.

Según Esmeralda Casado, otro de los problemas que existe radica en la descoordinación por parte de las oficias judiciales, en definitiva de los letrados de la Administración de Justicia, a la hora de remitir los atestados. En unos casos los envían al Juzgado Decano y en otros, al Juzgado que cada semana se halle en funciones de Guardia. "No hay un criterio uniforme por parte de los órganos que tienen que remitir las causas a Santa Cruz de Tenerife", dice la juez decana de Santa Cruz de Tenerife.

En la mañana del pasado lunes, Casado habló con el secretario coordinador de los letrados de Administración de Justicia (LAJ) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para decirle que dé instrucciones a las oficinas judiciales para que haya una única manera de remitir los documentos al que se encuentre en esa semana disponible.

Atestados telemáticos

Otro de los problemas graves que se detecta consiste en que en Santa Cruz de Tenerife está instaurada la presentación telemática de atestados (es decir, el envío directo de ese documento por el sistema Lexnet), pero en los juzgados de Güímar y La Laguna no, con lo cual, en ocasiones, cuando llega una causa por internet no viene incorporado el atestado, que debe ser entregado en papel. Y de esa manera la jueza no puede empezar a trabajar ese asunto, porque no conoce qué ha ocurrido, ni el hecho denunciado. En el atestado consta lo que manifiesta la víctima, el investigado o los posibles testigos, por ejemplo.

Desde el punto de vista de la jueza decana de la capital tinerfeña, "se argumentó que era la especialización lo que iba a favorecer la comarcalización, pero" con este nuevo sistema "están vulnerando el espíritu de la Ley, que era clarísimamente acercar los juzgados a las víctimas". "Pero con las comarcalizaciones, y más en el caso de Santa Cruz de Tenerife, están alejando a las víctimas de los juzgados", comenta Casado.

Protección de las mujeres

A su juicio, todos estos problemas tienen incidencia en la protección de las mujeres perjudicadas por las agresiones físicas o psíquicas por parte de sus parejas o exparejas. Así, por ejemplo, en los fines de semana, en ocasiones las víctimas están renunciado a su asistencia jurídica, "porque no hay abogado", con el objetivo de que "la tramitación marche más ligera y así agilizar el proceso". Para la magistrada, "eso también es una vulneración de los principios".

Dice que "esto está siendo un poco caótico". No obstante, considera que "no es un caos del todo gracias a la actividad de los jueces, de los fiscales, de las oficinas judiciales y de los policías, que se implican". Cree que, con la comarcalización, se han olvidado del carácter prioritario que tiene la materia de violencia sobre la mujer.

Hace un par de años, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia inauguró una segunda sala de víctimas, que está en la planta -1. Pero, según Casado, este espacio no tiene teléfono ni comunicación directa con los juzgados especializados, que se hallan dos plantas más arriba. Para la jueza decana, una sala de víctimas debe estar al lado del órgano judicial.

Según Esmeralda Casado, "en el papel las reformas y las justificaciones quedan muy bonitas, pero después la realidad de los juzgados es la que vivimos los jueces, los fiscales y los abogados".

Insiste en dejar claro que no se pueden homogeneizar cifras de cualquier otro juzgado de instrucción a las de un órgano de Violencia sobre la Mujer. Aclara que, por ejemplo, si a un juzgado de instrucción le llega un caso de un robo o de lesiones, y no hay autor conocido o la víctima no quiere denunciar, de forma automática se archiva. Pero en Violencia sobre la Mujer se instruye absolutamente todo, desde la más sencilla a la que lleva años y años de recopilación de información.