Esta semana Canarias afrontará un calor inusual para la época. Los modelos de predicción meteorológica muestran que, desde mañana y hasta el próximo lunes, una masa de aire cálido se situará al oeste del Archipiélago, favoreciendo un aumento de temperaturas en las Islas muy poco habitual para esta época del año. Los termómetros marcarán estos próximos días más de 30ºC (una anomalía de 1 a 3ºC con respecto al promedio) de máxima. Aunque algunas zonas del Archipiélago, como el centro de Gran Canaria y las cumbres de Tenerife alcanzarán los 34ºC de media (con una anomalía de térmica de 1º a 6ºC)

Será un inusual patrón atmosférico el que genere este fenómeno. Una situación que, de hecho, se recordará más a una semana de verano que una de primavera. El tiempo en Canarias estará influenciado por una zona de altas presiones cuyo centro abarca parte del norte de África, la Península y el Archipiélago. Este anticiclón excesivo aumento de las temperaturas en plena primavera. El centro del anticiclón, que habitualmente se sitúa en el archipiélago portugués de Azores, abarcará el norte de África, la Península y Canarias. Esta zona de altas presiones más alargada facilitará que sople el viento del nordeste, aunque en esta ocasión "poco tendrá del alisio que conocemos", como destaca el portavoz regional de la Aemet, David Suárez. El aire que sople estos días hacia Canarias, en efecto, será más seco y contendrá partículas de polvo sahariano. El anticiclón ha llegado hasta ahí empujado por un sistema de bajas presiones que se sitúa, por su lado, al norte de Azores. "Se encuentra ocupando el espacio donde es más común que se sitúe el alta en esta época del año", añade Suárez

Esta semana predominará la estabilidad atmosférica en #Canarias con ascensos de temperaturas 🌡️ ambiente seco y probable irrupción de polvo mineral desértico a partir del miércoles: pic.twitter.com/oHsmtSkyNg — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 27 de marzo de 2023

Las líneas que dibujan los mapas meteorológicos –conocidas como patrón sinóptico– durante esta semana son muy inusuales para la época del año. "Va a ser una semana rarita", adelanta Suárez. No en vano, es la primera vez en al menos seis años que la Aemet está valorando activar un aviso por altas temperaturas en un mes de marzo en Canarias. "De hacerlo, se convertirá en el aviso más temprano que se ha hecho en Canarias", explica. "Nuestros registros muestran que se han puesto este tipo de alertas como muy temprano en abril", asegura Suárez. El ejemplo es cercano. Ya el pasado 17 abril de 2022 la Aemet se vio obligada a activar el aviso amarillo por vientos y por altas temperaturas. La llegada de una masa de aire continental seca y muy cálida –similar a la situación que enfrenta Canarias los próximos días– provocó que los termómetros llegaran a marcar valores por encima de los 30ºC en todas las Islas, siendo la máxima la registrada en el Puerto de Morrojable (Fuerteventura) con 35,5ºC.

La Aemet valora emitir el que podría ser el primer aviso por altas temperaturas en marzo

Aquel episodio tampoco fue del todo habitual. Según Suárez, lo más normal es comunicar estos avisos a la población en Canarias a partir de mayo en adelante. Este patrón de comportamiento atmosférico se viene repitiendo de forma reiterada en los últimos meses. "La temperatura asciende y entran calimas, y es por esa situación", explica el portavoz de la Aemet, que no se atreve, sin embargo, a relacionar este fenómeno con ninguna causa concreta. "La circulación atmosférica está influenciada por muchos motivos y no tenemos datos suficientes como para llegar a una conclusión clara", resalta.

El calor se irá haciendo más intenso a partir de hoy y hasta este jueves 30 de marzo, momento en el que se prevé que "se produzca el pico de temperatura", tal y como informa Suárez. Junto a esta masa de aire cálido también soplará un viento viciado de polvo en suspensión que, sin embargo, no será tan intenso como para llegar a reducir la visibilidad. La calima se repartirá por toda Canarias de una forma dispersa y además, "se situará en medianías en altura, por lo que no se espera reducción de visibilidad en superficie", asegura el delegado. La situación será, también en lo que se refiere a la entrada de calima, muy similar a la del verano. Sin embargo, "en esta ocasión no tendremos lo vientos húmedos que suele traer el anticiclón cuando se encuentra en las Azores". "El calor será seco, a excepción de la costa", insiste el experto.

En zonas como las cumbres de Tenerife y de Gran Canaria se superarán los 34ºC

No obstante, muchas zonas del Archipiélago ya llevan días superando los 30ºC. En la jornada de este lunes la estación del aeropuerto del sur de Tenerife se llegó a registrar 31,6ºC sobre las 14:30 horas. El escenario fue muy similar en la zona norte de la isla, donde municipios como Tacoronte o La Victoria registraron 31,2 y 30,1ºC de máxima, respectivamente. Las temperaturas también superaron los 30ºC en Gran Canaria, con temperaturas máximas de 31,1ºC en la cumbre (Aldea de San Nicolás) y 30,6ºC en el norte (Agaete). Las mínimas también han ascendido con respecto a la situación de principios de la semana pasada. Si hace una semana (20 de marzo), las mínimas en las cumbres de Tenerife y de Gran Canaria se situaban en los 4ºC, en la jornada de este lunes ya rozaban los 10ºC.

La situación tenderá a mejorar a principios de la Semana Santa. Según el delegado de la Aemet, "la semana que viene se suavizarán las temperaturas y la anomalía térmica ya se situará por debajo del grado". Esto ocurrirá como consecuencia del debilitamiento de la zona de bajas presiones en latitudes altas del Atlántico, dejando que el Alta se sitúe más cerca de su posición habitual, cercana a las Azores.

De cumplirse las previsiones, es posible que este mes de marzo cierre como uno de los más cálidos de la historia de Canarias, tras dejar atrás el febrero más frío desde 2018 –y el 17 más frío desde 1976–. "Además, según las previsiones de la Aemet en Canarias, hay un 60% de probabilidades de que la primavera sea cálida –con temperaturas medias que superen los 20 grados–, un 30% de que sea normal y tan solo un 10% de que sea una estación fría. Durante la primavera el aumento de temperaturas suele ser muy lento y progresivo conforme avanzan las semanas, con algún período intercalado en el que puede "reaparecer" el ambiente invernal debido a algunas masas de aire frío residuales. Sin embargo, con el cambio climático cada vez es más frecuente las modificaciones bruscas de temperatura en estos meses de "entretiempo".