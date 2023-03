La ULL celebra su fundación y defiende la «fuerza» de lo público

La Universidad de La Laguna (ULL) celebró ayer el acto con el que conmemora su creación y lo hizo defendiendo la «fuerza» de la educación pública. Cada 11 de marzo, la institución celebra una gala porque tal día como ese, en 1792, fue firmado el decreto real que le dio origen. Por ello, el centro celebra su Día Institucional que sin embargo este año se adelantó un día, al caer el día 11 en sábado. La gala se celebró por primera vez en el Aula Magna César Manrique del Aulario General del Campus de Guajara y congregó a centenares de personas relacionadas con el centro.

«Somos una universidad viva, al día, innovadora en múltiples facetas». De esta forma arrancó su discurso la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, quien afirmó que la «fuerza de la universidad pública» se encuentra en que es «promotora de la igualdad de oportunidades» que «ofrece un servicio de innegable valor y que lidera procesos de innovación social claves» para Canarias. La universidad existe «para cambiar el estado de las cosas, para ser referentes y vanguardia de la transformación hacia una sociedad más justa, más equilibrada, más comprometida con los valores y con el conocimiento científico», y por eso destacó la necesidad de que la institución esté presente para afrontar los retos diarios de la sociedad.

La rectora tuvo palabras de apoyo además para los territorios que viven diferentes crisis, desde Turquía y Siria, hasta Ucrania e hizo hincapié en ese punto en la «vocación internacional» de la ULL, que forma «jóvenes para el mundo» y por eso habló de la necesidad de que los estudiantes «sean partícipes no solo de lo que ocurre en su entorno, sino de lo que pasa más allá de nuestras fronteras físicas».

«Queremos universitarios que sean los protagonistas de la necesaria transformación social», declaró Rosa Aguilar, quien solicitó durante su intervención «una mayor presencia de la economía de los cuidados, con más conciliación en todos los ámbitos y con mayores cotas de justicia social». En ese sentido, declaró que «nos sentimos orgullosos de nuestros premiados, alumnado y profesorado que no escatima esfuerzos en dar lo mejor de sí, en implicarse a fondo cada día, en hacer progresar a esta institución» y concluyó que no existe «progreso sin sostenibilidad» y en ese ámbito la ULL también se encuentra liderando iniciativas y modificando diferentes procesos para no dañar el entorno.

El acto institucional

La gala celebrada en el Campus Guajara en la tarde de ayer comenzó con la proyección de un vídeo que repasó la actualidad de la ULL y los logros de los últimos doce meses. También fue el marco elegido para reconocer el compromiso con el voluntariado de estudiantes y docentes durante la erupción del volcán de La Palma en 2021.

El acto continuó con la entrega de los premios concedidos por la Asociación Alumni ULL. El presidente de la agrupación, Luis Ortigosa, destacó que el «papel de puente» que supone esta organización, y que sirve para conectar la institución académica con la sociedad. Además, señaló su deseo de seguir estrechando lazos con la ULL a través del papel activo de sus más de 2.200 asociados. El primero de los reconocimientos fue a parar al mejor expediente académico del curso 2020/2021, dotado con mil euros, que recayó en el graduado en Física Daniel Pérez Cruz. A continuación se procedió a la entrega de los galardones a los mejores trabajos fin de master en el mismo curso, dotados con 600 euros cada uno y que han contado con la colaboración de La Caixa. En Arte y Humanidades, la ganadora fue Cristina Hernández, del Máster en Aprendizaje Integrado de Contenidos Lengua Extranjera; en Ciencias, Norberto Medina, del Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular; en Ciencias de la Salud, Carla Marrero, del Máster en Bioética y Bioderecho; en Ciencias Sociales y Jurídicas, Laura Rodríguez, del Máster en Formación del Profesorado; y en Ingeniería y Arquitectura, Jonathan Merayo, del Máster en Desarrollo de Videojuegos.

El XX Premio a los Valores Humanos José Luis García Pérez, dotado con 1.500 euros, fue para la ONG Solidaridad Enfermera Tenerife para el desarrollo de actividades para la mejora de la salud de los colectivos más vulnerables. El último premio de Alumni ULL fue el Alonso de Nava Grimón, que en su 13º edición recayó en el matemático vinculado a la ULL desde 1978 Casiano Rodríguez, cuya actividad ha dejado una huella profunda entre sus estudiantes.

Tras la actuación de la Camerata Lacunensis que también volvió a intervenir al final del acto para presenta el himno universitario Gaudeamus para la ULL con arreglos de José Herrero, se dio paso al apartado de galardones institucionales de la Universidad de La Laguna. El Premio a la Innovación y Transferencia Educativa recayó en el proyecto Aprendiendo Economía a través de Metodologías Activas, del equipo de trabajo del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas dirigido por Pilar Osorno e integrado por Juan Acosta, Olga María Rodríguez y David Pérez. La comisión evaluadora destaca que se trata de un proyecto sin apenas antecedentes y que ha logrado elevadas tasas de satisfacción entre el alumnado y contribuido a aumentar la motivación por la economía y a generar un cambio en los enfoques docentes empleados. También fueron concedido dos accésits a los proyectos Escenarios de enseñanza híbridos con itinerarios de aprendizaje flexibles, del equipo coordinado por Manuel Area; y Colonización espacial desde el aula bilingüe: diseña tu aventura STEAM, dirigido por Ascensión Camero.

El Premio de Investigación fue concedido a María José Serranos Montesinos, catedrática del Área de Lingüística General, tras valorar la calidad de su investigación tanto a nivel científico como de repercusión social, así como su contribución al reconocimiento exterior de la ULL e impacto internacional. Este año además se convocó por primera vez una categoría de Investigación en categoría Junior para científicos con una trayectoria más corta pero resultados igualmente notables y se concedió ex aequo a Raquel de la Cruz Modino, del Departamento de Sociología y Antropología, y Naira Delgado Rodríguez, de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional.

El tercer premio de la tarde, el de Internacionalización, también concedido ex aequo al catedrático de Física Ricardo Guerrero Lemus y a la Red CIMPI (Redes de Cooperación Interuniversitaria entre las Islas Canarias y África dentro del marco de innovación, transferencia y evaluación, aplicando metodologías colaborativas en políticas de igualdad). Del primero se destacó su trayectoria investigadora de perfil internacional, al haber sido responsable de proyectos en Europa, África, territorios insulares del Océano Índico y Singapur, y la puesta en marcha del Máster Propio Internacional en Descarbonización Energética de Territorios Insulares junto a Cabo Verde. En cuanto a la Red CIMPI, el comité evaluador señaló que aglutina a una decena de universidades africanas que trabajan aplicando metodologías colaborativas en políticas de igualdad, que tendrán incidencia en el desarrollo social y la madurez democrática de los países en los que se desarrollan. El Premio de Mecenazgo que otorga el Rectorado fue concedido a la Fundación Cepsa, en la que se ha desarrollado el primer doctorado industrial de la ULL y que concede premios a los mejores trabajos fin de grado y máster en las materias objeto de estudio de la Cátedra de Transición Energética e Innovación.