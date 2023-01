Ascienden a 400 los pacientes que se deben vacunar otra vez de la cuarta dosis en Tenerife

Ascienden a 400 los tinerfeños de más de 60 años y vulnerables que están siendo contactados durante esta semana para ser revacunados contra la covid-19. El fallo de conservación del frío que se produjo en noviembre en una de las neveras que custodiaba un lote cuartas dosis en el centro de salud La Casa del Mar, ha obligado a la Dirección de Salud Pública a tomar medidas para evitar que esas casi medio millar de personas queden desprotegidas frente a un virus que, aunque ha perdido letalidad, sigue causando complicaciones graves en personas de edad avanzada y aquellos que sufren alguna patología adicional.

En la jornada de ayer, la consejería de Sanidad confirmaba el suceso y afirmaba que eran 400 las dosis que se habían echado a perder debido a la rotura de la cadena de frío, pero no entraba en detalle sobre las personas que habían sufrido las consecuencias. En una primera información la Administración sanitaria aseguró que no se habían inyectado todas las vacunas afectadas. Al contrario, se habían retirado tan pronto como se dieron cuenta del fallo. Sin embargo, durante la jornada de hoy, y tras haber recabado los datos pertinentes, afirman que, en efecto, las 400 dosis se inyectaron en su totalidad.

El suceso ocurrió en noviembre, durante la campaña de vacunación de la cuarta dosis de refuerzo

El suceso ocurrió el pasado mes de noviembre, durante el segundo mes de la campaña de vacunación de la cuarta dosis de refuerzo, indicada en aquel entonces para los mayores de 60 años y personas vulnerables. Esta vacuna está actualizada a la primera variante ómicron, lo que permite garantizar a los pacientes una mejor protección contra los virus que están circulando actualmente. Todos ellos subvariantes de ómicron.

Las nuevas neveras de las que disponen todos los centros de salud de las Islas son capaces de monitorizar los datos de la temperatura interior del electrodoméstico diariamente. Dicha información se recopila en todos los centros de salud y hospitales al final de la tarde. De esta forma, si ocurre un problema, se pueden tomar medidas correctoras en el caso que fuera necesario. En La Casa del Mar saltaron las alarmas en el momento en el que se comprobó que la refrigeración no funcionó correctamente durante unos minutos. Los picos de temperatura pueden llegar a ser habituales y no suponer un problema. Sin embargo, al haber ocurrido con vacunas para proteger frente a la covid-19 (que requieren una temperatura muy baja para su conservación), los sanitarios prefirieron asegurarse de que aquel incidente no provocaría problemas a largo plazo.

El llamamiento a pacientes comenzó un mes después de que se hubieran vacunado la primera vez

Notificó entonces la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife de dicha circunstancia entonces a la Dirección de Salud Pública que les pidió recopilar los nombres de aquellos que habían sido vacunados para realizar un nuevo llamamiento un mes después de recibir el primer pinchazo. El plazo de un mes es el mínimo que se debe esperar para poder volver a inyectar el suero. Durante esta semana ha comenzado el llamamiento a estos pacientes. Esta labor requiere la reorganización de agendas en el centro de salud, por lo que no todos están siendo llamados al mismo tiempo.

La consejería insiste en que la pérdida de frío en las vacunas de covid no supone riesgo alguno para los afectados ni la posibilidad de que sufran efectos secundarios. El único problema asociado es la posible pérdida de efectividad, que podría hacer que estas personas vulnerables se enfrentaran al virus sin la protección suficiente. De ahí que, atendiendo al principio de prevención, se haya decidido ofrecer de nuevo la vacunación a esta población.

Dosis de refuerzo

Las dosis de refuerzo contra la covid-19 están indicadas para todas las personas mayores de 12 años independientemente de si han pasado la infección o no y que las personas con patologías previas de cualquier edad y los mayores de 60 años son los grupos más vulnerables y más proclives a complicaciones si padecen la enfermedad. De ahí que sea necesario administrar periódicamente las dosis de refuerzo adaptadas a las nuevas variantes de omicron y sus subvariantes.

Por tanto, como insisten los expertos, es importante iniciar primovacunación si aún no se ha hecho y completar pauta de vacunación incluso aunque se haya pasado la enfermedad. La dosis de refuerzo puede administrarse tras haber transcurrido, al menos, cinco meses desde la última dosis recibida contra la covid-19.

En el caso de haber presentado una infección reciente por coronavirus, deberán esperar al menos tres meses desde la infección para recibir esta dosis de recuerdo, siempre dentro del intervalo de los cinco meses entre dosis, todas las personas residentes en centros de mayores y centros de atención a la discapacidad, los mayores de 80 años y las personas con alto grado de inmunosupresión. Las personas de entre 60 y 79 años deberán esperar cinco meses desde la infección.