Decenas de trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de la sede de Santa Cruz de Tenerife protestaron a primeras horas de este jueves, 5 de enero, contra la iniciativa que baraja la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de convertir este organismo público en una empresa pública. Este proceso se considera por parte del comité de empresa como "algo turbio", que no ayudará en nada a mejorar el servicio público de suministro de sangre a hospitales públicos.

Daniel Quintero, enfermero y presidente del Comité de Empresa, afirmó que hubo acercamiento con Sanidad hasta el punto de que el consejero, Blas Trujillo, llegó a firmar "un acuerdo que entendemos vinculante y que hacía que esta institución no estuviera ahora mismo en esta disyuntiva, de que vaya a caer en una empresa para gestionar lo que es la donación de sangre en Canarias".

Según Quintero, hay serios indicios, a través de la resolución de la presidenta del ICHH publicada el 27 de mayo del año pasado en la que ya considera trabajadores de una entidad empresarial a los empleados que ya están en el proceso de estabilización. "Eso unido a todos los informes que hemos venido recibiendo en el proceso de negociación hace vislumbrar que la temática es sencilla: ellos quieren un mercado abierto de lo que son los plasmas derivados en la Comunidad Autónoma y nosotros queremos que esta institución se nutra de lo que son los presupuestos públicos y no del comercio de la sangre", comenta el representante del personal.

Desde el comité de empresa estiman que el proceso para convertir al banco de sangre, que hoy en día funciona como un organismo autónomo con cuenta comercial, en una empresa pública empezará a desarrollarse después de las próximas elecciones autonómicas.

A juicio de Quintero, "todos los pasos avanzan hacia ello" y el Gobierno no tenía ninguna intención de cumplir su palabra; "no nos han metido en los Presupuestos Generales con la dotación económica que hace falta para una institución como esta y siguen anclados en esa cuenta comercial que no quieren soltar". Los trabajadores consideran que los plasmas derivados son un asunto muy importante y piensan que los ciudadanos canarios deberían saber lo que "está sucediendo en este banco de sangre".

El presidente del Comité de Empresa señaló que hay grupos políticos que apoyan las reivindicaciones del personal, "sabemos que hay muchas asociaciones y colectivos que nos están ayudando, pero la Sanidad es un bien universal para todos los canarios y canarias".

En estos momentos existen bancos de sangre con un carácter "muy privado", como puede ser el caso de Madrid, y otros "muy públicos", como es el del País Vasco. Según Quintero, el objetivo es que este servicio sea "público" y "que esté lo más cerca posible del receptor, que no es otro que el paciente del Servicio Canario de la Salud (SCS), porque así lo dicen las cifras, el 90 por ciento de los hemoderivados de la Comunidad Autónoma están ahí".

En esa línea, aclara el portavoz de los empleados del ICHH que el donante aporte la sangre gratis y el Gobierno de Canarias cree una empresa para hacer un movimiento de dinero, que puede oscilar entre los 17 y los 23 millones de euros". Daniel Quintero defiende que "lo que se dona gratuita y altruistamente debe ser especialmente custodiado y que sea público y de todos".

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con alrededor de 200 trabajadores en todo el Archipiélago, de los que unos 80 realizan sus funciones en la sede de la institución en la calle Méndez Núñez de la capital tinerfeña.

Según Quintero, los pasados meses "han sido muy complicados y duros; a ninguno de nosotros nos gusta estar aquí, somos médicos, enfermeros o personal que atiende a los donantes cada día, y creíamos que era importante hacer un gesto simbólico".

Ayer, la mayoría de los trabajadores del banco de sangre en Santa Cruz de Tenerife formaron una cadena humana en torno al edificio en el que desarrollan su actividad laboral en señal de unidad.