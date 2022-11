La madrugada próxima del 8 de noviembre se podrá ver, por seguda vez en el año, un eclipse total que tiene aparejado un curioso fenómeno por el que se le llama "luna de sangre". Millones de personas podrán verlo en unas horas y si puedes hacerlo, no te lo pierdas porque, según señala la NASA, no se podrá ver un evento igual hasta el año 2025.

El eclipse total de luna ocurrirá durante la próxima madrugada del 8 de noviembre y será visible, al menos en parte, desde Norteamérica, el Pacífico, Australia y el este de Asia. En Norteamérica comenzará un eclipse parcial a las 02:09 horas en la costa este y se podrá ver el eclipse total apenas una hora y pocos minutos después, en concreto a las 03:16 horas. El eclipse total finalizará sobre las 04:42 horas de la costa este de Estados Unidos, para luego volver a la fase de eclipse parcial hasta las 05:49 horas.

En total, el eclipse desde el comienzo hasta el final, durará tres horas y cuarenta minutos.

No obstante, la visibilidad de este fenómeno no será igual desde todo el territorio de Estados Unidos: quienes vivan en el este no podrán ver buena parte de la última fase del eclipse parcial porque para entonces la Luna estará a punto de ponerse.

Con respecto a lo que sucede con los eclipses solares, para ver un eclipse de luna no se necesita utilizar ninguna protección. Ahora bien, es una buena idea contar con unos prismáticos o un telescopio para disfrutar de este fenómeno que no se repite tan a menudo como muchos quisieran.

La última vez que se registró un eclipse lunar de este tipo fue en mayo de este año, y fue visible desde Europa, África, Sudamérica y Norteamérica.

¿Por qué se llama "luna de sangre"?

Los eclipses lunares totales se producen cuando la Tierra proyecta una sombra completa sobre la Luna, algo que según la agencia espacial ocurre una vez cada 1,5 años en promedio. En estos casos, la Luna y el Sol quedan en lados opuestos de la Tierra.

¿Por qué los eclipses no suceden todos los meses ya que la Luna completa una órbita alrededor del planeta cada 27 días? La respuesta es esta: "La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por lo que la Luna pasa a menudo por encima o por debajo de la sombra de la Tierra. Los eclipses lunares solo son posibles cuando las órbitas se alinean de manera que la Luna está directamente detrás de la Tierra en relación con el Sol", explica la NASA.

La Luna adquiere un tono rojizo, como ocurrirá esta madrugada, por la "refracción, filtración y dispersión de la luz por parte de la atmósfera terrestre", dice la NASA.

La dispersión es el mismo fenómeno que ocurre en los amaneceres y atardeceres. Lo que sucede es que la luz solar choca con los gases de la atmósfera terrestre y ahí la luz azul se filtra, porque tiene una menor longitud de onda, pero la roja no se dispersa porque su longitud de onda es mayor.