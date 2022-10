El retraso de la ley trans "genera violencia" y acentúa la desigualdad

El retraso de la aprobación de la denominada ley trans está provocando un debate político dentro del Gobierno de España y, sobre todo, dentro del PSOE, que desde los colectivos de transexuales de la comunidad califican de "absurdo" y "falso", ya que en contra solo se muestra "una parte del feminismo" que "ve morir su forma de entender el feminismo". Sin embargo, ese retraso hace que se haya abierto un "debate abordado desde el desconocimiento" y que "ha generado mucha violencia hacia las personas trans por el cuestionamiento que se hace de sus derechos", asegura Natalia Aventín, presidenta de la Asociación Euforia; algo en lo que también coinciden desde Chrysallis, porque consideran que "los políticos no se dan cuenta de la trascendencia que tienen sus decisiones para las personas de la calle". El PSOE, con el aplazamiento para la presentación de enmiendas (hasta el 2 de noviembre, de momento) está "prolongando los procesos de deterioro, bulos y fakes y da pábulo a que se sigan difundiendo y se deteriore la visión que tiene la sociedad de las personas trans", señala Aventín.

En cuestión de los niños, esto provoca que "los menores pero también el resto de personas estén muy expuestas y escuchen comentarios desagradables y muy injustos porque ya tienen vidas muy duras como para verse con estos comentarios», afirman en Chrysallis, cuya representante cree que desde el PSOE están "jugando con nosotros, con nuestros sentimientos y nuestra lucha".

La aprobación supondría la "igualdad real con el resto de la ciudadanía": el "derecho a la asistencia sanitaria, a una escuela libre de acoso y a la autodeterminación de género y eso a nivel práctico es lo que está retrasando el PSOE", explica Erik García, presidente de la asociación Visión Trans y miembro de la Federación estatal Plataforma Trans. Permitiría "ir al registro civil y que no haya ningún impedimento para cambiarte el nombre y que cuando te atiende un sanitario no te deriven a una unidad segregatoria ni te impongan roles de género, ni te obliguen a hormonarte para cambiar los datos registrales puesto que es un trámite legislativo, no sanitario ni judicial", explica García.

"Hay jueces que entienden que se expone a las personas trans teniendo un carnet de identidad que no les representan". Pero esta aprobación supondría evitar que "que unos digan que sí y otros que no dependiendo de donde vivas o de la sensibilidad del juez"

Esto ya se hace en Aragón, donde se aprobó la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad social y no Discriminación en 2018; y en otras trece comunidades hay leyes semejantes y se aprobaron por unanimidad en todos los casos. La que se propone ahora a nivel nacional está "por debajo", explica la presidenta de Euforia. Y pone como ejemplo que "si pides un cambio de tarjeta sanitaria, se hace, en el centro educativo, se hace...". Entonces, ¿qué cambiaría la aprobación de la nueva norma? "Que ahora hay que pedir que cambien los datos en el colegio, en la sanidad pública y si estuviera en el DNI cambiaría todo y no habría que pelear por cada cosa". Existen dificultades a la hora de salir de viaje que no corresponda el documento, para recoger un envío o entrar en una discoteca y provoca "situaciones de vulnerabilidad" y al mismo tiempo que "salgas con miedo a la calle para evitar esos momentos", asevera Aventín. Por eso espera "a ver cómo se aprueba la ley". En cuanto a los menores, lo que incluye está "por debajo de lo que dictó el constitucional» pero espera que las enmiendas lo recojan porque si no «tendremos que ir de nuevo al Tribunal Constitucional y eso es un proceso largo y tedioso y la infancia va pasando y se da esa violencia en un sector no solo vulnerable por su edad y también por su identidad sexual", señala.

La ley que ahora se analiza está "redactada por los colectivos" y "tiene seguridad jurídica" porque contó con la participación de expertos», aseguran desde Chrysallis. Además, insiste en que el cambio del DNI ya se está dando porque "hay jueces que entienden que se expone a las personas trans teniendo un carnet de identidad que no les representan". Pero esta aprobación supondría evitar que "unos jueces digan que sí y otros que no dependiendo de donde vivas o de la sensibilidad del juez".

A la asociación feminista Desideria Giménez le genera "dudas" no la ley sino su "materialización"

En este sentido, Zae, miembro de Chrysallis y de la Asamblea 8M, señala que "no pedimos permiso para realizar el cambio de sexo ni para vivir la vida como queremos, porque muchas veces los jueces se lo toman como tal, sino que la documentación se adecúe a la realidad" puesto que el cambio de registro es porque "se rectifica algo que estaba erróneo y hay que corregirlo". Además, señala que en el tema de los menores, "no están solos sino en los tratamientos están tutelados por personal sanitario".

Ella pertenece también al movimiento feminista aragonés y considera que las teorías contra la ley trans son "minoritarias" y vienen lideradas por mujeres como Amelia Valcárcel o Carmen Calvo que están consiguiendo que "sus ideas se oigan más que las de la mayoría". Lo que ocurre es que existe una lucha por "la hegemonía del feminismo" y en el caso de Calvo "ha cogido la ley trans como arma arrojadiza".

Voz única en el PSOE Aragón Las diferentes posturas que se dejan entrever dentro del PSOE nacional, que incluso provocaron la baja del partido de una histórica como Carla Antonelli, no se ha trasladado a Aragón, ya que ofrecen una voz única. Pese a que este diario ha pedido hablar con varias de sus miembros, la encargada de dar a conocer la postura aragonesa es Noemí Villagrasa, secretaria de Participación, Movimientos Sociales, LGTBI e inmigración del PSOE Aragón y diputada por Zaragoza. "Como partido lo que tenemos que reconocer la acción de gobierno que nosotros impulsamos, con las dos leyes que tenemos en las que se recogen las necesidades de ámbito competencial de la educación y la sanidad en el uso del día a día y que por supuesto las defendemos. Pero a partir de ahí estamos en consonancia con la postura que ha manifestado el partido”. Villagrasa asegura que desde el grupo parlamentario se busca conseguir una ley "garantista y que no adolezca de seguridad jurídica", que no la pueda echar atrás el Tribunal Constitucional. La ampliación de enmiendas, "con acuerdo de mayorías" es habitual y viene provocada por las comparecencias por los presupuestos. La idea del PSOE es "volver al texto inicial original de la ley" donde hay dos puntos "fundamentales para Aragón: no se cuestiona la autodeterminación, y la otra, una enmienda sobre la violencia intragénero, para evitar cualquier equiparación gravosa". En cuanto a la salida de Carla Antonelli, señala que "lamentamos mucho la marcha de cualquier persona porque es un partido que cabemos todos, pero no podemos hacer más que entenderlo por ser fruto de las discrepancias". Pese a todo, y pese a las discrepancias dentro del Gobierno, Villagrasa es optimista. "Saldrá adelante porque el objetivo de este Gobierno de progreso es universalizar derechos y reconocer los derechos del colectivo trans", por lo que "no tengo duda de que a pesar de las discrepancias a nivel público e interno que hay el Gobierno tiene claro hoja de ruta con los derechos de personas trans"

También critican la postura desde Towanda porque la obligación de "llamarte de una forma u otra hace que te conviertas en una persona apaleable" porque esa minoría feminista actúa como "el patriarcado al que se oponen". "El feminismo es sororidad y parece que hay una lucha por ver quién se lleva la etiqueta de feminista", señalan desde Vision Trans, cuyo presidente, Erik García, participará el viernes en la manifestación que se celebrará a las puertas de la sede del PSOE en Madrid. El colectivo además organizara por la tarde otra en la sede del partido en Zaragoza.

Asociaciones de defensa de los derechos de la mujer como la de Amparo Poch, no quieren pronunciarse porque, de momento, "no hemos tenido un debate para poder trasladar un pensamiento", aunque no descartan tenerlo en los próximos días.

Si que muestran su opinión desde la asociación Desideria Giménez, aunque reconocen que «no conocemos la ley a fondo» pero sí que han tenido debates y "desconocen cómo va a quedar finalmente, pero sí que les surgen mil dudas". Tienen claro que las mujeres trans deben tener los mismos derechos pero creen que "si para eso hay otras que tienen que perder los suyos no se trata de un derecho sino de un privilegio". Son conscientes, dicen, de que "como mujeres tenemos privilegios respecto a las mujeres trans, pero eso no significa que seamos privilegiadas porque como mujeres cis estamos en situación de inferioridad respecto a otra parte de la sociedad".

En cuanto a las dudas que les surgen está que la "ley deja abierta la puerta a riesgos" y por eso consideran que «hay que avanzar en derechos pero al mismo tiempo evaluar riesgos y prevenir». Afirman que una de las dudas sería la "abolición de la característica sexo en los estudios científicos porque si la obviamos serían sesgados" o al hablar de "personas gestantes, que podría dejar abierta la posibilidad de regularizar los vientres de alquiler", señalan. En cuanto a otras "barbaridades" que han oído como todo lo que tiene que ver ante el cambio de sexo para evitar ser condenado por violencia de género, creen que "esa duda está fuera de lugar, porque el debate se genera desde el desconocimiento y desde la emoción y se pierde objetividad". Por todo ello, afirman que tienen muchos debates pero como asociación "siempre hemos estado a favor de la autodeterminación de género" y se posicionan a favor de la ley pero las dudas surgen "a la hora de materializar" la norma.