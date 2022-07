El mes arranca con novedades para los que tienen que pasar la ITV de su coche. Y es que a partir de este 1 de julio debes saber que habrá novedades cuando vayas a la inspección técnica de tu vehículo ya que entra en vigor la versión 7.6.1 del manual que regula los procedimientos de inspección de las estaciones españolas y que recoge algunos cambios que afectarán a todos los conductores.

¿Qué cambia?

Todos los vehículos que acudan a pasar la ITV tendrán que pasar dos pruebas adicionales, unas pruebas que vuelven tras la pandemia de Covid-19. Se trata del retorno de la prueba de la diagnosis a bordo del vehículo (OBD) y de la comprobación del estado del troquelado del número de bastidor.

Qué es la prueba OBD

El OBD es el sistema que permite ver la centralita electrónica del coche conectando a él un ordenador externo. Con esta prueba se comprueba que no hay errores o modificaciones no autorizadas en esa centralita. De hecho, desde hace ya algunos años las ITV recurren a este sistema para comprobar los sistemas de emisiones de los vehículos. Pero no todos los coches deben pasarlo. El Reglamento 2021/392 establece que el diagnóstico del puerto OBD se haga a los vehículos de las categorías M y N (entre los que están los turismos y las furgonetas) homologados para las emisiones euro 5 y euro 6, que corresponde a los automóviles matriculados a partir de 2011.

Comprobación del número de bastidor

Se comprobará de forma exhaustiva el estado del troquelado del número de bastidor. El número de bastidor o VIN, que viene a ser el DNI de cada coche y está formado por una combinación única de 17 dígitos alfanuméricos que identifica al vehículo de forma exacta sin posibilidad de error. Está ubicado en tres lugares: grabado en el salpicadero siendo visible desde el exterior; en la placa del fabricante o troquelado sobre el propio chasis. Lo que se comprueba es la existencia del número de bastidor, que su estado sea el adecuado (que sea legible, que no esté manipulado y que se pueda ver al completo) y que coincida con el número que figura en la documentación.